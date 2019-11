Resultado Paraná x Botafogo no Brasileirão Série B 2015 (1-2)

23:50 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de terça-feira (02). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:49 Próximo compromisso do Paraná na Série B será no sábado (06), às 21h00, contra o Paysandu, em Belém, no Pará. Já o Botafogo entra em campo na sexta-feira (05), às 21h50, para enfrentar o Mogi Mirim, no Rio de Janeiro.

23:48 O Estádio Durival Britto recebeu um público pagante de 3.220. No total, estiveram presentes no estádio 3.865 torcedores, que geraram uma renda de R$ 76.255,00.

23:46 Com o resultado desta noite, o Botafogo assume a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Assim como o Náutico, o alvinegro carioca tem 13 pontos, mas vence no saldo de gols. Já o Paraná é o 16º colocado, com quatro pontos.

49’ Acabou! O Botafogo vence o confronto por 2 a 1, com o segundo gol sendo marcado nos acréscimos, mesmo com os alvinegros tendo um jogador a menos. Zé Roberto (contra) e Rodrigo Pimpão foram os autores dos gols botafoguense. Fernando Viana, de pênalti, fez para o tricolor.

47’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Bola é lançada do campo de defesa, Rodrigo Pimpão ganha no corpo do zagueiro paranaense e chuta de longe. O goleiro Murilo não vai firme na bola e acaba sofrendo o gol. Festa da torcida alvinegra.

46’ Uuuhhh! Cruzamento na pequena área, o atacante Fernando Viana desvia e a bola passa muito perto do gol. Quase o tricolor vira o jogo.

45’ Rafael Carioca cruza com perigo, buscando o atacante Fernando Viana, e o zagueiro Renan Fonseca afasta no momento certo.

44’ Yan Phillippe faz boa jogada individual pela direita e tenta surpreender Renan com um chute forte, mas o atento arqueiro carioca defende bem.

41’ Mesmo com uma a mais, Paraná não consegue achar espaços no sistema defensivo carioca para chegar com perigo. Botafogo tenta encontrar um contra-ataque para ficar com os três pontos.

40’ Última modificação no Paraná: Sai: Éder. Entra: Yan Phillippe.

36’ Botafogo deve adotar uma postura mais defensiva com a entrada do zagueiro Roger Carvalho, enquanto o Paraná vem para cima já que o técnico Nedo Xavier tirou o volante Jean para colocar o meia-atacante Rafael Carioca.

35’ Última alteração no Botafogo: Sai: Bill. Entra: Roger Carvalho.

34’ Substituição no Paraná: Sai: Jean. Entra: Rafael Carioca.

32’ Marcos Paraná recebe bom passe de Éder, entra na área e tenta chutar colocado, mas a bola vai para fora. Quase o Paraná vira o embate.

30’ Expulso! William Arão recebe cartão amarelo por reclamação, mas continuou falando perto do árbitro, recebe o segundo amarelo e acaba sendo expulso. Alvinegro carioca fica com um a menos.

27’ Equipes perderam o ritmo dos primeiros minutos e etapa final está sonolenta, até o momento.

26’ Alteração no Botafogo! Sai: Elvis. Entra: Tomas Bastos.

22’ Alteração no Paraná! Sai: Rafael Costa. Entra: Marcos Paraná.

21’ Amarelo! O zagueiro Zé Roberto é mais um que recebe cartão por fazer falta no campo defensivo.

19’ Amarelo! Rafael Costa para a boa jogada do Botafogo com falta e recebe cartão.

18’ Botafogo equilibrou o confronto. Paraná não consegue pressionar como antes.

12’ Amarelo! Washington faz falta e recebe cartão amarelo. O primeiro do Paraná no confronto.

10’ Alteração no Botafogo! Sai: Diego Jardel. Entra: Lulinha.

9’ Renan! O goleiro carioca faz outra grade defesa na Vila Capanema. Desta vez, foi em uma cabeçada perigosa do Luís Felipe.

8’ Paraná pressiona neste início de segundo tempo e o goleiro Renan tem bastante trabalho. Renê Simões chama o meia-atacante Lulinha.

7’ Renan! Rafael Costa chuta muito bem da entrada da área e o goleiro botafoguense faz grande defesa.

6’ Uuuuhhh! Henrique arranca do meio-campo, ganha na velocidade dos zagueiros cariocas, e bate colocado. Renan defende de maneira estranha, Fernandes pega o rebote e chuta para fora.

0’ Paraná e Botafogo voltaram com a mesma formação da primeira etapa.

0' Começa o segundo tempo!

22:44 Bill, atacante do Botafogo: “A bola bateu em mim ainda, se ele deu gol contra fazer o quê? Vamos lutar para conseguir um resultado positivo.”

22:42 Léo Coelho, zagueiro do Paraná: "Conseguimos o empate e agora temos 45 minutos para conseguir a vitória."

47’ Fim do primeiro tempo! Paraná e Botafogo ficam no empate por 1 a 1.

44’ Rafael Costa arrisca um chute de longe e o goleiro Renan faz a defesa.

41’ Após o empate do Paraná, o técnico Renê Simões demonstra bastante insatisfação com atuação de seus comandados.

40’ GOOOOOOOOOOOOOOL DO PARANÁ! Fernando Viana cobra o pênalti com qualidade, sem chances para Renan, e empata o jogo na Vila Capanema.

39’ Pênalti para o Paraná! Éder faz nova jogada individual pela direita e dessa vez é derrubado por Pedro Rosa na área. Penalidade e cartão amarelo para o goleiro Renan por reclamação.

38’ Uuuhhh! Éder faz boa jogada pelo meio-campo e arrisca um chute da entrada da área. Bola passa perto da meta defendida por Renan.

35’ William Arão puxa a jogada pelo meio, tabela com Rodrigo Pimpão e finaliza, mas a defesa tricolor consegue cortar.

32’ Amarelo! Marcelo Mattos segura Éder no meio-campo para evitar o contra-ataque e recebe cartão.

30’ Uuuhhh! Diego Giaretta recebeu de Diego Jardel, passou pelo defensor paranaense e cruzou com bastante qualidade. Por pouco, Rodrigo Pimpão não alcançou e fez o segundo tento.

27’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BOTAFOGO! Elvis foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Bill, que iria desvia, mas o zagueiro Zé Roberto, do Paraná, tocou antes e faz o primeiro do alvinegro carioca.

24’ Afasta! Bola é lançada na área alvinegra, jogadores paranaenses tentam finalizar, mas o zagueiro Pedro Rosa afasta o perigo no momento certo.

21’ Léo Coelho acerta um belo lançamento, Fernandes avança com liberdade pelo lado esquerdo, no entanto, o cruzamento sai errado e o goleiro Renan defesa com tranquilidade.

16’ Bill tenta surpreender o goleiro Murilo, chutando do muito longe, e a bola vai para fora.

15’ Longe! Elvis aproveita uma bola que sobrou na entrada da área, mas pega mal e erra o alvo.

11’ Botafogo tem a posse da bola e trabalha no campo ofensivo, porém, não consegue encontrar espaços para finalizar com perigo. Goleiros, até o momento, estão com vida fácil.

7’ Em lance na defesa, o zagueiro Renan Fonseca levanta o pé de maneira exagerada e o árbitro marca, mas não mostra o cartão.

6’ Bill tenta levar perigo à meta defendida por Murilo, contudo, o chute sai fraco e o goleiro paranaense defende tranquilamente.

3’ Amarelo! Diego Giaretta, do Botafogo, recebe o primeiro cartão da partida.

3’ Henrique recebe na entrada da área, passa pela marcação alvinegra e bate com perigo. Primeira boa oportunidade da partida.

2’ Equipes começam o embate tocando a bola no meio-campo, mas os vários erros impedem as chegadas perigosas.

0’ Bola rolando na Vila Capanema!

21:48 Tudo pronto! Dentro de instantes a bola vai rolar na Vila Capanema!

21:44 Hino Nacional sendo executado neste momento.

21:43 Equipes no gramados!

21:35 Acabou o aquecimento dos dois times. Dentro de alguns momentos, os escretes vão entrar no gramado para o embate.

21:13 Helton Leite; Roger Carvalho, Camacho, Luís Ricardo, Fernandes, Lulinha, Henrique e Tomas Bastos são os suplentes do Botafogo para este confronto.

21:12 O Paraná terá os demais jogadores como opção no banco de reservas: Wendell; Netinho, Rodrigo, Gabriel, Elbis, Rafel Carioca, Yan Phillippe, Paulo Henrique, Marcos Paraná.

21:08 Já o Botafogo entrará em campo da seguinte maneira: Renan; Diego Giaretta, Renan Fonseca, Gilberto e Pedro Rosa; Marcelo Mattos, Willian Arão, Diego Jardel e Elvis; Rodrigo Pimpão e Bill.

21:05 O tricolor paranaense vai jogar com: Murilo; Luís Felipe, Zé Roberto, Léo Coelho e Fernandes; Jean, Washington, Éder e Rafael Costa; Henrique e Fernando Viana.

21:00 Paraná e Botafogo já estão na Vila Capanema. Os dois times estão definidos para o confronto.

Do outro lado,o técnico Renê Simões, que vem sendo questionado pela escalação de Bill, mostra confiança em seu jogador. O técnico diz que o jogador atravessa uma má fase, mas que sua dedicação o destaca. "É normal que isso aconteça com um atacante. Às vezes, a bola bate nele e não entra, mas Bill ajuda na marcação e vem nos ajudando muito" completou Renê.

A partida será apitada pelo árbitro goiano André Luiz e seus auxiliares Cristhian Passos e Jesmar Benedito.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS: Desde 1994, Botafogo e Paraná se enfrentaram 16 vezes. São 7 empates e 6 vitórias do Botafogo contra 3 vitórias do Paraná. Na última partida entre os dois times, que aconteceu em 2007, o alvinegro venceu por 3 a 2 com gols de Dodô, Lúcio Flávio e Juninho.

Do outro lado, o Paraná recebe o Botafogo tentando colocar a crise para escanteio. A equipe de Nedo Xavier tem apenas 4 pontos e ocupa a 15° colocação e não quer pensar em cair. O time espera que o fator casa o ajude a superar esse começo de campeonato irregular.

Para a partida, o Botafogo terá a ausência do seu goleiro Jefferson. Convocado para a Copa América, o ídolo alvinegro já se apresentou à seleção para a competição. O jogador deverá ser substituído por Renan.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil! Hoje vocês acompanham o jogo entre Paraná e Botafogo em tempo real pela 05° rodada da série B do Campeonato Brasileiro! A bola rola a partir das 21h50 e você acompanha todos os lances aqui no VAVEL Live!