Médico do Sport minimiza lesão de Élber em treinamento: "Não preocupa"

O meia-atacante Élber deixou os torcedores do Sport preocupados nesta terça-feira (2). Ele sofreu uma forte pancada no tornozelo direito e saiu da movimentação realizada no CT José de Andrade Médicis carregado por companheiros. Além disso, não conseguiu apoiar o pé no chão para ir em direção aos vestiários e precisou ser levado em uma maca.

Apesar de tudo, o departamento médico rubro-negro garante que não há motivos para grandes preocupações. O médico leonino, Cléber Maciel, disse que o jogador saiu carregado por uma maca por precaução, pois, mesmo com a pancada sendo no tornozelo, o meia sentiu fortes dores na região do joelho.

“Aconteceu um trauma, de maneira indireta, no joelho dele. Inicialmente, o jogador não é motivo de preocupação para nós, contundo, vamos fazer uma reavaliação nesta quarta-feira (03). Nossa equipe médica sempre tem uma precaução em todo trauma indireto no joelho. Não será feito exame de imagem, apenas, vamos reavaliá-lo”, comentou o médico rubro-negro.

Mesmo descartando qualquer motivo para grandes preocupações, o médico do Leão da Praça da Bandeira preferiu não garantir a participação de Élber no jogo da próxima quinta-feira (04), às 21h, na Ilha do Retiro, ante o Goiás pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

“Não tem como dizer, neste momento, se ele vai estar à disposição para os próximos confrontos, mas o exame realizado foi tranquilo. Não há nada que nos deixe preocupados mesmo”, pontuou.

Élber se lesionou ainda nos primeiros movimentos do treinamento, onde acabou tendo uma dividida forte com o volante Rodrigo Mancha. Se Élber não reunir condições de atuar, é provável a manutenção do atacante Maikon Leite entre os titulares.

Vale ressaltar, que o meia-atacante rubro-negro é um dos destaques do escrete pernambucano neste início de Série A, contudo, havia ficado no banco nas duas últimas rodadas por conta de uma virose.