Chapecoense e Joinville fazem primeiro clássico catarinense da Série A na Arena Condá

O primeiro dos 12 clássicos entre catarinenses nessa edição do Brasileirão acontece nesta quarta-feira (3), na Arena Condá, em Chapecó. A Chapecoense, que conquistou seus seis pontos no campeonato até agora em casa, recebe o Joinville, que só tem um ponto em quatro rodadas e precisa de uma vitória para deixar a lanterna. A partida começa às 19h30.

Nesta temporada, Chape e JEC se enfrentaram três vezes. Foram dois empates sem gols na Arena Joinville e uma vitória do Tricolor por 2 a 0, em Chapecó. A partida no dia de 8 de abril, pelo Hexagonal Semifinal do Catarinense, foi a única partida que o Joinville venceu fora de casa no ano.

Apesar de fase melhor, Chape rejeita favoritismo

No último sábado (30), a Chapecoense viajou à Campinas e acabou sendo derrotada pela Ponte Preta por 3 a 1. Foi a segunda derrota em dois jogos do time longe da Arena Condá, que tem sido fator essencial na campanha do time no Brasileiro. Em casa, a Chape faz valer a sua força: foram duas vitórias nas duas partidas disputadas - 2 a 1 no Coritiba e 1 a 0 contra o Santos.

A Chapecoense vem de quatro vitórias seguidas como mandante na temporada somando todas as competições, mas a última derrota foi justamente para o Joinville. Até por isso, o volante Gil descarta que o time do Oeste seja favorito para a partida. “Vai ser um jogo complicado, sem favorito. Respeitamos a equipe do Joinville, que tenta quebrar esse jejum de vitórias na quarta. Acho que a gente tem que ter um puco mais de tranquilidade para colocar a bola para dentro e sair vitorioso nesta partida”.

Insatisfeito com o desempenho do seu time na última rodada, o técnico Vinicius Eutrópio fará três alterações: Apodi, suspenso, Hyoran e Roger perdem vaga para Abuda, Wagner e Edmilson. “Serão as três modificações que a gente tinha programado. Acredito que são as melhores opções. Eles vêm entrando bem nos jogos. O momento é esse. A gente tem um grupo equilibrado e aquele que tiver entrando melhor, vai ganhar a nossa confiança”, explicou Eutrópio. Além do lateral-direito Apodi, o outro desfalque da Chapecoense é o meia Camilo.

Ameaçado pela campanha ruim, Hemerson Maria espera que Joinville vença para recuperar a confiança

Campeão catarinense deste ano, o Joinville não conseguiu até agora transferir o bom rendimento para o Brasileirão. Após quatro rodadas, o JEC só possui um ponto e segura a lanterna do campeonato. No último sábado (30), a primeira partida do time em casa com presença do torcedor, o Tricolor perdeu por 2 a 1 para o líder Atlético-PR.

O técnico Hemerson Maria, que já tem seu trabalho contestado pela torcida, espera que o time deixe a campanha ruim para trás e conquiste sua primeira vitória no retorno à Série A. “O retrospecto faz parte do passado, temos que vivenciar o presente. O momento da Chapecoense é melhor que o da equipe do Joinville, tem 50% de aproveitamento, duas vitórias em casa, e se encontra numa situação aparentemente confortável na tabela de classificação. O Joinville, não. Busca uma recuperação, reencontrar sua identidade para alavancar uma boa vitória. Com uma boa vitória vem o retorno da confiança, para fazer uma Série A com estabilidade e que consiga fazer uma bela campanha”.

Durante os treinamentos da semana o treinador tricolor não deu muitas pistas do time que enfrenta a Chapecoense, mas a defesa deve ser mantida já que o lateral-esquerdo Rogério continua indisponível com problemas de anemia. Além dele, o zagueiro Rafael Donato, que ainda nem estreou, trata de contusão muscular. Quem pode ganhar vaga no time é o volante Augusto César e os atacantes Tiago Luís e Rafael Costa, que marcou o único gol do Joinville na Série A até agora. O volante Renato, que falhou na sua estreia e o meia Marcelinho Paraíba podem deixar o XI titular e o ataque pode ser alterado.