Chapecoense decide partida no primeiro tempo e afunda Joinville na lanterna do Brasileirão

Após serem derrotados na 4ª rodada do Brasileirão, Chapecoense e Joinville se enfrentaram na Arena Condá para o clássico catarinense desta quarta-feira (3), ambos em busca de recuperação neste início de campeonato.

Com dois gols no primeiro tempo, de Ananias e Bruno Silva, o time da casa levou a melhor e conquistou sua terceira vitória na competição, somando 9 pontos. A derrota complicou ainda mais a situação do Joinville, que possui um único ponto no campeonato nacional e ocupa a última colocação.

Primeiro tempo movimentado e Chapecoense objetiva

Os dez minutos iniciais foram marcados por jogadas ofensivas de ambas as equipes. Com jogadas aéreas e chutes de fora da área o Joinville se mostrava melhor em campo, quase abrindo o placar em chute de Rafael Costa. Porém, a superioridade do time visitante não foi suficiente e quem abriu o marcador foi a Chapecoense, fugindo dos marcadores e chutando da entrada da área.

Mesmo tomando o gol cedo, o time do Joinville continuou atacando e obrigou o goleiro Danilo a fazer grandes defesas. Pelo time da casa, os laterais apostavam na velocidade em busca de um contra ataque para marcar o segundo gol. As jogadas da Chapecoense resultaram em escanteios, e no segundo seguido, Bruno Silva dominou a bola e encheu o pé para marcar o segundo gol do time da casa.

O segundo gol marcado fez com que a equipe fosse superior em campo e com o apoio da torcida, o time de Chapecó dominava a partida e administrava o placar nos minutos finais do primeiro tempo.

Chapecoense segura placar em segundo tempo sem grandes chances

Buscando empatar a partida, o Joinville começou o segundo tempo arriscando ao gol, porém sem objetividade, o que facilitou as defesas de Danilo. Já o time da casa colocava a bola no chão e tentava manter a posse de bola, tendo o resultado a seu favor.

Quando o time da casa tinha a posse de bola, a equipe visitante começou a cometer muitas faltas e os cartões começaram a prejudicar o time. Mesmo tendo os dois gols em vantagem, os atacantes da Chapecoense arriscavam de fora da área, mas sem ameaçar o gol do rival.

Nos minutos finais da partida, a torcida era quem ditava o rumo da partida e os jogadores do time da casa trocavam passes com calma, visto que o adversário não conseguia mais criar chances e esperava pelo fim da partida. Ainda nos acréscimos, o Joinville quase diminuiu em chute de Marcelinho Paraíba, que parou em grande defesa de Danilo.