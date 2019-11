Resultado de Fluminense x Coritiba pelo Brasileirão 2015 (2-0)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

O Coxa, com apenas 3 pontos conquistados em 5 jogos, amarga a zona de rebaixamento da competição e perde mais uma no campeonato

Com a vitória, o Flu vai a 10 pontos e chega a 5ª posição, empatando em com São Paulo e Atlético MG e ficando próximo da zona de classificação para a Libertadores

Fred: ''Não podemos deixar de enaltecer a nossa torcida. Quando eles jogam junto, o time corresponde. Temos que parabenizar todo mundo por essa grande vitória e esses três pontos muito importantes que conseguimos hoje''

Marcos Junior: ''O importante é o posicionamento. Romário era baixinho e fazia gol de cabeça, por que eu não posso fazer?''

48' TERMINA O JOGO NO MARACANÃ! O FLUMINENSE VENCE MAIS UMA E COLA NO G4!

47' AMARELOU! Luccas Claro chega como um trator e levanta Pierre do chão

46' TRÊS DE ACRÉSCIMO!

45' CARTÃO AMARELO! Edson faz falta dura e recebe advertência

43' GOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! MARCOS JUNIOR FECHA O CAIXÃO! Em cruzamento de Breno Lopes, o baixinho Marcos Junior entra livre de marcação e testa para o fundo das redes. O Fluminense mata o jogo. 2 a 0

39' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Gerson e entra Marcos Junior

37' AMARELOU! João Paulo acerta joelhada em Gerson e recebe o amarelo

34' CAVALIEEERI! Ruy cobra belíssima falta e Cavalieri salta pra intervir no ângulo

31' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Wagner e entra Pierre

30' Fred faz linda finta no zagueiro, gira e bate rasteiro. O goleiro Bruno defende e evita o segundo gol

28' Gerson limpa a jogada e manda uma bomba de fora da área, mas erra o alvo e ela vai por cima do gol

25' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai Vinícius e entra Magno Alves

23' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Sai Henrique e entra Ivan

19' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA! Sai Hélder e entra Cáceres

17' BRUUUUNO! Goleiro do Coritiba salva a equipe em chutaço de Wagner cara a cara

15' SUBSTITUIÇÃO NO COXA! Sai Thiago Galhardo e entra Rafhael Lucas

12' AMARELOU! Galhardo puxa a camisa de Edson e é punido pelo árbitro

10' CARTÃO AMARELO! Hélder faz falta em Fred e recebe o cartão

08' Vinícius faz boa jogada, se empolga e arrisca de longe, A bola sai fraca e sem direção, saindo pela linha de fundo

05' Galhardo enfia para Paulinho que entra cara a cara e toca por cima de Cavalieri. O árbitro, porém, anula o gol por posição irregular

03' Fred recebe na área, mata no peito com estilo, mas arbitragem paralisa o lance marcando impedimento do camisa 9

00' COMEÇA A SEGUNDA ETAPA NO MARACANÃ!

A bola vai rolar para o segundo tempo!

Leandro Almeida: ''Infelizmente em um erro nosso ali eles acabaram fazendo o gol. Mas vamos voltar para o segundo tempo para tentar pelo menos empatar o jogo''

Vinícius: ''Graças a Deus fui feliz ali no gol, bati com o lado externo do pé porque se eu ajeitasse o corpo o zagueiro poderia chegar e fiz um belo gol!''

47' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! O FLU VAI VENCENDO POR 1 a 0!

44' Teremos mais dois minutos de acréscimo!

42' Vinícius cruza na área, Fred toca de cabeça fraquinho e a bola sobra para o goleiro Bruno

39' Flu faz boa jogada pelo lado direito, mas Gerson erra o passe e entrega nos pés da defesa

35' Coritiba tenta pelo lado direito, mas cruzamento é ruim e fica fácil nas mãos de Cavalieri

32' Na única chance até aqui no jogo, o Flu conseguiu abrir o placar. O Coxa agora tenta se lançar mais ao ataque para correr atrás do resultado

29' GOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! VINÍCIUS FAZ O PRIMEIRO! Zaga do Coritiba se enrola e entrega a bola nos pés de Fred. O centroavante vê a passagem de Vinícius e dá um passe com açúcar. Com um leve toque de bico de chuteira, ele coloca no canto esquerdo de Bruno. 1 a 0 para o Tricolor!

27' Edson encaixa belo lançamento no peito de Renato. O lateral adianta muito a bola e não consegue o cruzamento

24' Fluminense troca passes, mas tem dificuldades em furar o bloqueio defensivo do time paranaense

20' Wagner sente dores na virilha e é atendido pelo Departamento Médico do Fluminense

17' Gerson arrisca de longe, mas a bola vai pra fora e goleiro só acompanha

15' Wagner bate, mas acerta a barreira

13' Falta muito perigosa para o Fluminense! Cobrança é frontal ao gol defendido por Bruno

10' Fluminense é melhor nesse início de partida, mas ainda não criou nenhuma oportunidade clara de gol

07' Gérson recebe lançamento nas costas da defesa, mas bola é muito longa e fica com o goleiro do Coritiba

04' Wellington Paulista recebe enfiada de bola, dribla Cavalieri, mas a arbitragem marca impedimento do atacante do Coxa

02' Vinícius levanta na área, Edson desvia de leve e o goleiro Bruno faz a defesa sem maiores problemas

00' BOLA ROLANDO NO MARACANÃ!

Vai rolar a bola para Fluminense x Coritiba!

Nesse momento, o hino nacional é executado no Maracanã

Os times já estão em campo!

O Coxa vem a campo com: Bruno, Norberto, L. Claro, L. Almeida e Henrique; João Paulo, Helder, Ruy e T. Galhardo; Paulinho e W. Paulista

O Flu está escalado com: Cavalieri, Renato, Gum, A. Carlos e Breno Lopes; Edson, Jean, Gerson, Vinicius e Wagner; Fred

Os times já estão escalados para a partida!

O zagueiro Luccas Claro sabe da dificuldade de enfrentar o Fluminense no Maracanã, mas não se intimida. ''Não podemos temer ninguém. Respeitamos muito a equipe do Fluminense, mas vamos buscar a vitória. Precisamos sair dessa situação o quanto antes e se recuperar na tabela. Acho que uma vitória hoje, pode dar moral para as próximas rodadas''

Voltando ao time titular com Enderson, Wagner quer que o Flu continue trilhando o caminho das vitórias. ''Temos time para brigar na parte de cima da tabela. Se o grupo encaixar bem, podemos até lutar por uma vaga na Libertadores. Sabemos da nossa qualidade. Hoje, jogando em casa, não podemos pensar em outro resultado, se não os três pontos''

O palco da partida Fluminense x Coritiba dispensa apresentações. Sede da final da Copa do Mundo FIFA 2014, vencida pela Alemanha, o Maracanã receberá esta tarde Fluminense e Coritiba. Com capacidade para 78 mil espectadores, é um dos maiores estádios do Brasil, além de ser considerado um templo histórico do futebol.

Marquinhos Santos espera que sua equipe consiga a recuperação na competição, após uma sequência de maus resultados. ''As vitórias, infelizmente, não estão vindo. Mas temos uma equipe de qualidade e tenho certeza de que vamos superar esse momento de tempestade. Confio nos meus atletas e sei que eles darão a volta por cima. Tentaremos já contra o Fluminense sair dessa situação''

O técnico Enderson Moreira freou a empolgação após a vitória no clássico, mas enalteceu o espírito de luta da equipe. ''Não é fácil jogar quase um tempo com um jogador a menos. A equipe conseguiu segurar a barra e garantir os três pontos em um jogo muito importante. Um clássico. Agora temos que dar continuidade ao trabalho, sempre com humildade, mas com seriedade''

FIQUE DE OLHO Fluminense x Coritiba: Wellington Paulista ainda não engrenou com a camisa do Coxa branca, mas todos apostam muito que é apenas uma questão de tempo. Artilheiro nato, o atacante com passagens por Botafogo, Cruzeiro e Internacional, chega ao Coritiba com status de solução para o ataque e o time depende muito de seus gols para sair da situação em que se encontra

FIQUE DE OLHO Fluminense x Coritiba: Fred alcançou uma marca expressiva no último jogo com a camisa Tricolor. O camisa 9 se tornou o maior artilheiro do Brasileirão na era dos pontos corridos, ultrapassando Paulo Baier, com 107 gols. Hoje contra o Coritiba, o artilheiro do Flu espera ampliar esse número e ajudar o clube a engatar uma sequência de vitórias para sonhar com o G4 do Brasileirão

Relembre os gols da derrota do Coxa branca para o Avaí pela 4ª rodada do Brasileirão

Na última rodada, o Coritiba foi derrotado em pleno Couto Pereira para a equipe do Avaí por 2 a 1. Paulinho fez o gol do time da casa e Roberto e Anderson Lopes deram a vitória a equipe catarinense. O Coxa busca a reabilitação fora de casa e tem pela frente o Fluminense

Em 4 rodadas, o Coritiba conquistou apenas uma vitória. Venceu o Grêmio no Couto Pereira pelo placar de 2 a 0. De resto, foram 3 derrotas e o Coxa inicia a competição flertando com a zona de rebaixamento. No entanto, os números recentes jogam a favor do clube paranaense. Nos últimos 5 jogos no Maracanã, o Coritiba não perdeu nenhum, vencendo 2 e empatando 3

Assista aos gols da vitória Tricolor por 3 a 2 sobre o Fla pela 4ª rodada do Brasileirão

Em seu último compromisso, o Fluminense venceu o clássico contra o Flamengo pelo placar de 3 a 2 no Maracanã. O jogo marcou a estreia de Enderson Moreira no comando do time. Fred duas vezes e Pará contra fizeram para o Flu. Alecsandro e Eduardo da Silva descontaram para o Fla. Com o resultado, o Tricolor foi a 7 pontos e encostou no G4 da competição

O Fluminense vem de um início conturbado de Brasileirão. Com 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota em 4 jogos disputados, o Tricolor já soma uma demissão de treinador. Ricardo Drubscky foi sacado após goleada sofrida para o Atlético-MG por 4 a 1 e Enderson Moreira assumiu a posição de técnico do Time de Guerreiros. Cargo esse que ocupou em 2011, entre a saíde de Muricy Ramalho e a chegada de Abel Braga ao Flu

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Fluminense x Coritiba , pela 5ª rodada do Brasileirão 2015, partida a ser disputada às 16h no Maracanã