Resultado Grêmio x Corinthians (3-1)

Na próxima rodada, o Grêmio visita o São Paulo, no Morumbi, enquanto o Corinthians vai até Joinville, enfrentar o clube da casa. Ambos os jogos são no sábado (6), às 22h (de Brasília).

Após os jogos desta quarta, o Grêmio está em 8º lugar, com 8 pontos ganhados. Já o Corinthians caiu para a 11ª posição, com 7 pontos somados.

Tiago: ''Jogar contra o Corinthians, campeão mundial... conseguimos fazer os três gols que nos deram alívio. Mas temos que dar parabéns à equipe, o objetivo foi alcançado e agora vamos focados no sábado para pegar o São Paulo''.

Com gols de Giuliano, Marcelo Oliveira e Luan, o Grêmio venceu o Corinthians, na Arena. Mendoza descontou para o Corinthians, que segue em péssima fase técnica. O Tricolor venceu a primeira sob o comando de Roger Machado.

48' Fim de papo. Grêmio 3x1 Corinthians!

48' Amarelo para Love.

46' TIAGO!! Cruzamento para Danilo, que ajeitou de cabeça para Petros. O meia dominou e bateu de perna esquerda, exigindo grande defesa de Tiago, que segurou a bola sobre a linha!

45' Três minutos de acréscimo.

45' Luan faz o que quer com a defesa do Corinthians. Conduziu a bola em círculos sem ser desarmado.

44' OLÉ na Arena.

43' QUASE O QUARTO! Luan ficou no mano a mano com Gil e deixou para Lincoln, que passava pela direita. O garoto bateu de perna direita e jogou para fora.

41' Corinthians abusa dos lançamentos por cima, tentando inflitrações. Por enquanto, nenhuma das tentativas teve sucesso.

40' Giuliano bateu de longe, muito fraco e sem direção.

39' Público de 20.231 pessoas na Arena, com pouco mais de 19 mil pagantes.

38' Cartão amarelo para Walace, por falta em Mendoza.

38' Danilo lançou Fábio Santos, que cruzou de primeira com a bola no ar. Tiago pegou fácil.

36' Love foi ao fundo pela esquerda e cruzou, mas deixou a bola sair.

35' Fagner tentou penetrar mas foi desarmado ao entrar na área.

33' Corinthians ronda a área tricolor mas não cria chances. Grêmio se fecha muito bem.

31' Substituição no Grêmio. Sai: Yuri Mamute. Entra: Lincoln, de 16 anos.

31' Mamute ganhou no corpo dos defensores, cruzou e a bola não encontrou ninguém.

30' Lincoln vai entrar no Grêmio.

29' Mudanças no Corinthians. Saem: Bruno Henrique e Renato Augusto. Entram: Petros e Danilo.

28' Petros e Danilo vêm aí no Timão.

27' Em cobrança curta, Marcelo Oliveira recebeu na esquerda, cortou para o meio e cruzou com efeito. Rhodolfo quase chegou para marcar na segunda trave.

26' Renato Augusto foi desarmado por Fellipe Bastos e cometeu a falta no volante gremista.

25' No contra-ataque, Vagner Love se perdeu com a bola e jogou no lixo a tentativa.

25' Giuliano cabeceou e Mamute saiu em ótima condição. Ele rolou para o meio e Vitinho foi desarmado por Fagner na hora do chute.

24' PRA FORA MAMUTE! Contra-ataque muito veloz, onde Luan acionou Mamute, que ajeitou e bateu forte para fora.

23' Yuri Mamute recebeu na cara de Cássio, mas já era assinalado impedimento.

22' Troca no Grêmio. Sai Maicon e entra Fellipe Bastos.

21' Roger chama Fellipe Bastos.

21' Corinthians tem volume de jogo, mas não tem sucesso no último passe.

19' PASSA PERTO! Edu Dracena cabeceou após cobrança de escanteio, no primeiro pau, e quase descontou.

19' Estreia no Grêmio. Saiu Pedro Rocha e entrou Vitinho.

18' Após cruzamento e desvio de Gil, Rhodolfo tirou uma bola das mãos de Tiago e jogou para escanteio.

17' Cristian pegou sobra de escanteio, ajeitou e finalizou forte. A bola explodiu em Rhodolfo, que ficou caído no gramado.

17' Jadson arrumou espaço e cruzou. Marcelo Oliveira botou a cara na bola e jogou para escanteio.

15' Substitução no Corinthians. Sai Romero e entra Vagner Love.

14' QUASE!! Mendoza recebeu de Renato Augusto e cruzou para Bruno Henrique. A bola foi muito forte e o volante não chegou a tempo de pegar bem nela. Apenas deu um carrinho e mesmo assim quase marcou.

14' Cristian bateu direto para o gol. Tiago caiu e defendeu com extrema facilidade.

13' Tite chama Love.

13' Rhodolfo derrubou Mendoza na intermediária.

11' Yuri Mamute inverteu funções com Galhardo. O camisa 11 cruzou e o lateral finalizou por cima da meta.

10' Bruno Henrique, mais uma vez, bateu de longe e sem perigo algum para Tiago.

10' Mendoza tabelou com Fagner e foi desarmado quando entrava na área.

8' Jadson lançou por cima para penetração de Fábio Santos. Tiago antecipou e segurou a bola.

8' Luan bateu colocado, mas fraco, nas mãos de Cássio.

8' Técnico Roger Machado pede para o Grêmio avançar a marcação.

7' Fábio Santos cruzou para a área e Geromel tirou de cabeça.

5' TIAGO!! Jadson recebeu de Bruno Henrique no bico da área e bateu forte e alto. Tiago fez bela defesa.

4' Luan tentava armar contra-ataque, mas deu a bola no contrapé de Marcelo Oliveira.

3' PRA FORA!!! Renato Augusto fez fila passando por Walace e Galhardo, cruzou para trás, Jadson dominou e bateu com carinho. A bola tirou tinta da trave esquerda de Tiago.

2' Grêmio trocava bons passes, mas Geromel deu um tijolo para Galhardo.

1' Tiago ''catou borboleta'' na cobrança de escanteio. A defesa gremista conseguiu afastar na sequência.

0' Mendoza cruza para Jadson mas Marcelo Oliveira cabeceia para escanteio.

0' Começa o segundo tempo! Grêmio 3x1 Corinthians.

23:02 Grêmio e Corinthians permanecem com o mesmo time.

23:02 Equipes pronta para o retorno ao jogo.

Os 45 minutos iniciais da partida foram ótimos. O Grêmio começou sufocando o Corinthians e fez dois gols em sequência, aos 3 e aos 4, com Giuliano e Marcelo Oliveira. Sem sentir o baque, o Timão se organizou e passou a controlar a posse da bola. Romero acertou a trave de dentro da pequena área, mas, na continuação do lance, Fagner cruzou e Mendoza descontou. Quando o jogo estava equilibrado, aos 38 minutos, Luan aproveitou vacilo de posicionamento de Bruno Henrique e ampliou a vantagem gremista. O segundo tempo promete na Arena.

Gil: ''Temos que ter tranquilidade no segudo tempo. Os gols no início foram desatenções nossas''.

48' Termina o primeiro tempo. Grêmio 3x1 Corinthians.

48' INCRÍVEL! Mendoza quase fez um gol igual ao seu primeiro. Após jogada de Fagner, ao invés de finalizar forte, o colombiano bateu fraco e na rede pelo lado externo.

47' Renato Augusto abriu espaço e bateu de longe. Tiago caiu e espalmou.

46' Bruno Henrique tentou acionar Mendoza, na entrada área. Geromel cortou.

45' Mamute tentou chutar a bola em cima de Gil para arrumar um escanteio. Não conseguiu e jogou direto para fora. Aplusos para o garoto vindos da torcida.

45' Três minutos de acréscimo.

44' Galhardo levantou na área e a bola passou por todo mundo. Já era marcada irregularidade no lance.

44' Falta de Gil sobre Mamute. Corinthians faz péssima partida defensivamente, jovens do Grêmio deitam e rolam.

42' Rhodolfo recebeu em impedimento no ataque.

41' Mão de Fábio Santos na bola, em cruzamento de Mamute. Falta lateral para o Tricolor.

39' Cobrança de escanteio, Giuliano ficou a sobra e bateu para a área de volta. Bruno Henrique, desatento, deu condição para Luan, que dominou totalmente sozinho e bateu no canto esquerdo de Cássio. Grêmio volta a abrir vantagem

38' GOL DO GRÊMIO!! LUAN!!!

37' Jadson cobrou falta para a área e o juiz apitou falta de Gil sobre Geromel.

36' ÓTIMA JOGADA DO CORINTHIANS. Girou a bola até Romero tabelar com Fagner e entrar na área pela direita, às costas de Marcelo Oliveira. Só faltou concluir, porque o paraguaio cruzou para ninguém, quando poderia ter chutado ao gol.

35' Bruno Henrique bateu de longe, firme. Tiago ficou no centro do gol e agarrou com segurança.

34' Marcelo Oliveira recuou para Rhodolfo, na fogueira. Zagueiro dividiu com Romero e afastou o perigo.

33' NO TRAVESSÃO!! Galhardo cobrou a falta direto para o gol e acertou o travessão!!

31' Cartão amarelo para Gil. O zagueiro fez falta técnica.

30' Giuliano foi ao fundo, caiu e pediu pênalti. Nada marcado.

30' Grêmio toca a bola. Corinthians se fecha num 4-4-1-1, com Renato Augusto e Romero mais à frente.

28' Luan tentou driblar dois, próximo à bandeirinha de escanteio. Fez a falta.

26' CÁSSIO! Maicon bateu de muito longe, à meia altura. A bola quicou antes de chegar no gol e Cássio caiu para defender.

25' Jogo é muito bom até agora. Grêmio começou ditando o ritmo e fez dois gols em cinco minutos. Corinthians equlibrou e empatou. Agora segue em cima.

23' Primeiro, Romero perdeu gol incrível acertando a trave. Na sequência, Fagner driblou Walace com facilidade e bateu para o meio da área. A bola pegou na zaga e ficou para Mendoza, que matou no peito e fuzilou Tiago. 2 a 1.

22' GOL DO CORINTHIANS!!!! MENDOZA!!!

22' Renato Augusto arriscou de fora, mas foi bloqueado. Corinthians cerca a área do Grêmio mas não cria chances boas.

21' Jogo não para.

20' Cartão amarelo para Bruno Henrique. Perdeu a bola para Luan e puxou o garoto, matando contra-ataque.

18' Mendoza cruzou para o meio. Romero ajeitou para trás e Renato Augusto, livre, bateu da meia-lua. A bola foi fraca e nas mãos de Tiago.

18' Luan recebeu na intermediária, gingou sobre Gil, bateu, a bola desviou em Dracena e Cássio caiu para defender firme.

17' Bruno Henrique recebeu, matou no peito e mandou uma bicicleta, da meia-lua. Tiago pegou firme.

16' Cartão amarelo para Fábio Santos. Por reclamação.

15' Fábio Santos dividiu com Mamute na área e a torcida e o técnico Roger Machado pediram recuo, pois Cássio pegou a bola com as mãos.

14' Jadson ergueu na área, mas Rhodolfo tirou de cabeça. Corinthians tentou seguir em cima mas não teve espaço para cruzar.

14' Falta de Walace em Jadson, na intermediária. Corinthians começa a gostar do jogo.

13' Cristian lançou Mendoza, mas Galhardo cortou de cabeça, com segurança.

12' Bruno Henrique finalizou de fora mas para longe do gol.

12' Jadson tabelou com Mendonza, infiltrou com velocidade mas não largou a bola e foi desarmado. Grêmio muito ligado nesse começo de jogo.

11' Mendoza arrancou pela esquerda e tentou acionar Romero. O paraguaio foi acossado por vários defensores e não conseguiu dominar a bola na área.

10' Romero cruzou da direita para Jadson, que ficou esperando a bola chegar. Geromel antecipou e tirou. Na sobra, Bruno Henrique foi ao fundo e cruzou rasteiro, mas nas mãos de Tiago.

9' Corinthians passa a ter a posse de bola, tentando penetrar na defesa gremista.

8' Grêmio se fecha em um 4-2-3-1, assim como o Corinthians. Luan é o homem mais avançado e centralizado sem a bola, alternando com Mamute.

7' Giuliano roubou a bola de Jadson na intermediária de ataque do Corinthians. Timão desligado, ao contrário do Grêmio.

6' Mendoza e Romero tentaram a tabela na frente da área, mas Rhodolfo cortou.

6' Em seis minutos de jogo, apenas o Grêmio jogou, se aproveitando de um Corinthians muito frágil e mal postado.

4' Grêmio começa avassalador!! Giuliano cruzou para Marcelo Oliveira, que, na entrada da área, dominou e bateu de perna direita. A bola bateu no travessão e entrou. 2 a 0 Tricolor!

4' GOL DO GRÊMIO!!! MARCELO OLIVEIRA!! BELO GOL!

3' Pedro Rocha recebeu de Walace em posição legal e cruzou para o meio, rasteiro. Giuliano apareceu na pequena área livre e botou para as redes. 1 a 0 Grêmio!

2' GOL DO GRÊMIO!!! GIULIANO!!

2' Grêmio começa ditando o ritmo da partida. Corinthians se fecha num 4-2-3-1. Grêmio tem Yuri Mamute e Pedro Rocha alternando na referência.

1' Luan cruza da direita e Gil rebate.

0' Começa o jogo!

21:58 Zagueiro Rhodolfo recebeu uma camisa comemorativa, alusiva aos seus 100 jogos com a camisa gremista.

21:57 Árbitro aguarda apenas a chegada do horário da partida.

21:57 Roger Machado, na sua estreia na Arena: ''Expectativa é poder corresponder tudo que foi gerado na minha vida, junto com esse grupo competitivo e vencedor''.

21:56 Tite: ''É uma construção de equipe. Até encontrar um ponto ideal temos que passar por uma trajtória inevitável''.

21:54 Público muito pequeno na Arena.

21:51 Hino nacional sendo executado.

21:50 Times em campo! Grêmio com seu terceiro uniforme, em degradê. Corinthians de branco, uniforme tradicional.

Na atual temporada, o Grêmio disputou 14 partidas na Arena. Venceu oito, empatou quatro e perdeu duas. Foram 20 gols anotados pelo Tricolor jogando em casa.

Em toda a história, Grêmio e Corinthians se enfrentaram 81 vezes. Os gaúchos venceram 31 e têm uma vitória a mais que os paulistas. Aconteceram também 20 empates, com 105 gols marcados pelo Tricolor e 91 pelo Timão.

Com os resultados, o Corinthians caiu da sétima para a nona posição, momentaneamente. O Grêmio permanece em 13º.

Finalizados três jogos da 5ª rodada do Brasileirão: Atlético-PR 1x0 Figueirense, Vasco 0x3 Ponte Preta e Chapecoense 2x0 Joinville.

Time do Corinthians também em campo para aquecer.

Goleiros do Grêmio já no aquecimento no gramado da Arena.

Os reservas do Timão são Walter, Matheus Vidotto, Felipe, Edilson, Uendel, Ralf, Marciel, Petros, Danilo e Vagner Love.

Opções de Roger Machado no banco do Grêmio: Bruno Grassi, Gabriel Silva, Araujo, Fellipe Bastos, Junior, Marcelo Hermes, Lincoln, Everton, Vitinho e Braian Rodríguez.

CORINTHIANS TAMBÉM ESCALADO: Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos; Cristian, Bruno Henrique, Jadson, Renato Augusto e Mendoza; Romero. Assim como o Grêmio, sem surpresas.

GRÊMIO CONFIRMADO: Tiago; Galhardo, Rhodolfo, Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Luan, Giuliano e Pedro Rocha; Yuri Mamute. Sem surpresas.

Portões foram abertos a cerca de meia hora, na Arena. Direção gremista espera 20 mil torcedores no estádio gremista.

Cássio, sobre a entrada de Tiago na vaga de Grohe: ''O Grêmio sempre teve uma escola forte de goleiros. O Tiago sempre que jogou foi bem''

Tite, na chegada à Arena: ''Não sou mestre, mas sou uma pessoa que tenho orgulho de ter trabalhado com o Roger, que já mostrava que seria um grande técnico".

O árbitro da partida é Wilton Pereira Sampaio, de Goiás. Ele terá o auxílio do baiano Alessandro Rocha de Matos e do também goiano Bruno Raphael Pires.

Em 2001, o Grêmio lutava pelo tetracampeonato do maior torneio eliminatório do Brasil. Na final em Grêmio x Corinthians, o primeiro embate terminou empatado em 2 a 2, mesmo depois do time paulista abrir vantagem de dois gols. No Pacaembu, foi a vez do Tricolor dar o troco no Alvinegro, com uma maiúscula vitória por 3 a 1, e conquistar mais uma taça da Copa do Brasil.

Na final do torneio nacional em 1995, o Corinthians venceu o primeiro jogo por 2 a 1, no Pacaembu. Ao Grêmio, então comandando por Luiz Felipe Scolari, bastava um triunfo simples para levantar o caneco. No entanto, em uma partida muito disputada, Marcelinho Carioca marcou, aos 27 minutos da etapa final, o gol que sepultou as chances tricolores, em pleno estádio Olímpico, e deu ao Timão o prmimeiro título de Copa do Brasil em sua história.

Grêmio e Corinthians já protagonizaram grandes e históricas partidas no cenário nacional. Duas que merece destaque e marcaram as caminhadas de ambos os clubes foram, coincidentemente, finais de Copa do Brasil. Em 1995, o Timão levou a melhor. Seis anos depois, o Tricolor deu o troco.

Pela quinta rodada do Brasileirão, Grêmio e Corinthians medem forças, nesta quarta-feira, às 22h, na Arena, em Porto Alegre. A partida é vital para as duas equipes, que buscam recuperação no campeonato após começos turbulentos. O último encontro entre tricolores e alvinegros terminou com vitória do Timão por 1 a 0, na antepenúltima rodada da competição, em 2014.

Já o Timão vem de derrota para o Palmeiras. No derby paulista, o time apresentou um péssimo futebol e foi batido por 2 a 0 pelo rival. A equipe vem sofrendo com um processo de mudança de elenco, visando enxugar a folha salarial e assim melhorar a situação financeira do clube. É o sétimo colocado na tabela, com sete pontos.

O Tricolor, que agora conta com novo comandante, precisa da vitória para se recuperar na competição, já que tem apenas um triunfo. Na última rodada a equipe gaúcha empatou em 1 a 1 com o Goiás e se encontra na 13ª posição do Campeonato, com apenas cinco pontos.

Grêmio e Corinthians se enfrentam em Porto Alegre buscando afirmação no Brasileirão

O Corinthians deve ir a campo com Cássio; Fagner, Edu Dracena, Gil e Fábio Santos; Cristian, Bruno Henrique, Jadson, Renato Augusto e Mendoza; Romero.

A provável escalação do Grêmio tem Tiago; Rafael Galhardo, Rhodolfo, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Luan, Giuliano e Yuri Mamute; Pedro Rocha.

Do lado corintiano, o meia Renato Augusto falou sobre o momento conturbado: ''Não sei se crise é a palavra certa, mas as coisas estão mudando. Perdemos alguns jogadores pontuais, o poder do time. Guerrero, Sheik e Elias são jogadores de peso. A equipe estava oscilando bastante, então fica mais difícil. Vamos ter de trabalhar e temos pouco tempo para isso. Precisamos nos reencontrar, achar o esquema, quem vai jogar, e fazer isso o mais rápido possível. Temos que dar logo uma resposta e voltar a pontuar nos próximos dois jogos fora de casa. Com as vitórias, tudo volta ao normal''.

No começo desta semana, um assunto extracampo tomou conta do noticiário gremista: o acordo do clube com o atacante Kleber. Afastado do grupo principal desde o ano passado, o Gladiador chegou a um denominador comum com a direção tricolor. O Grêmio pagará, durante 60 meses (5 anos), 7,2 milhões de reais ao jogador, em parcelas de 120 mil reais mensais. Agora, Kleber está liberado para assinar contrato com qualquer outra equipe.

Outra troca em relação ao clássico contra o Palmeiras é a de Petros por Mendoza. ''Eu cometi um erro no jogo anterior de tirar profundidade da equipe. Quis aproveitar o bom momento do Petros. A equipe perdeu profundidade. Agora, retorna o Mendoza para termos dois jogadores que alongam o campo. São dois de velocidade, dois articuladores e dois que trabalham por trás da linha da bola'', analisou o comandante do Timão.

Tite promove mudanças e Cristian ganha oportunidade como titular diante do Grêmio. Confira aqui.

Para a partida no Sul, o Corinthians terá mudanças. Uma delas é a saída de Ralf para a entrada de Cristian. O técnico Tite comentou a modificação: ''Eu trouxe os dois para conversar. Não meço quem é o melhor, mas preciso encontrar o momento. E o momento melhor é do Cristian. Não gosto de vir para o trabalho, distribuir coletes e os jogadores ficarem espiando. A escolha é pelo momento. Ralf viveu uma grande fase, é natural ter uma queda. Cristian manteve o padrão de bons treinamentos. É a oportunidade. Agora, um deu uma queda e o outro está buscando espaço. É natural que as chances surjam. O campo vai escalar''.

O comandante gremista também falou a respeito da outra dúvida na equipe: se Pedro Rocha começa ou não entre os titulares. ''Pedro foi a alternativa que usei contra o Goiás, fez uma função importante. Novamente na ausência do Douglas, tenho a condição, entre outras possibilidades, de escalá-lo. Optei por fechar o treino para ter privacidade e testar as alternativas, da melhor forma que a gente entende de enfrentar um adversário tão forte quanto o Corinthians''.

Roger Machado, sobre a escolha de Tiago para a vaga de Marcelo Grohe: ''Não tem porque fazer suspense nesta posição. O Tiago é merecedor, sempre que substituiu o Marcelo foi muito bem. O Bruno tem grande mérito por ter sido o melhor goleiro do campeonato regional, está em grande nível. Mas por coerência, por justiça, o Tiago vai sair jogando nesta ausência do Marcelo''.

FIQUE DE OLHO Grêmio x Corinthians AO VIVO: o colombiano Stiven Mendoza chegou ao Corinthians no começo do ano como uma enorme interrogação. Mostrando ser muito veloz e obediente taticamente, viveu ótimos momentos nas primeiras aparições no Brasil. Com a queda de rendimento do time como um todo, Mendoza também sucumbiu. Contra o Grêmio, volta à equipe titular para ser a válvula de escape pelo lado esquerdo do ataque, mas com papel fundamental na marcação.

FIQUE DE OLHO Grêmio x Corinthians AO VIVO: com a ausência de Marcelo Grohe até o final da Copa América, o Grêmio tem um novo goleiro titular durante o período. Ele é Tiago Machowski, 22 anos e cria da base tricolor. No ano passado, suprindo outra convocação de Grohe, Tiago disputou três partidas pelo clube e não foi vazado em nenhuma delas. O técnico Roger Machado confirmou que ele iniciará a partida contra o Timão.

O palco da partida é a Arena do Grêmio. Neste Brasileirão, o estádio recebeu 13.164 pessoas no jogo contra a Ponte Preta e 9.743 contra o Figueirense. Para pegar o Corinthians, a expectativa é de um público bem maior, apesar do horário e do momento de incertezas vivido pelo Tricolor. O recorde pertence ao duelo contra o San Lorenzo, pela Libertadores de 2014, quando 44.042 gremistas assistiram à eliminação frente aos argentinos, nas oitavas de final da competição.

O último confronto entre as equipes ocorreu no dia 23 de novembro do ano passado, pela 36ª rodada do Brasileirão, na Arena Corinthians. Na briga direta por uma vaga no G4 da competição, os dois disputavam uma partida-chave na busca do objetivo. Com gol de Paolo Guerrero, aos 37 minutos do segundo tempo, o Timão deu um passo gigante rumo à classificação, deixando o Tricolor para trás. Confira lances no vídeo abaixo:

Na tabela de classificação, o Grêmio ocupa o 13º lugar, com 5 pontos somados. Com 2 pontos a mais, o Corinthians está na 8ª colocação. Depois do jogo no bairro Humaitá, o próximo compromisso tricolor é contra o São Paulo, no Morumbi, enquanto o Alvinegro visita o Joinville. Ambas partidas acontecem às 22h de sábado (6).

O Timão, por outro lado, apresenta queda de rendimento. Após as eliminações prematuras no Paulista e na Libertadores, os comandados de Tite até arrancaram bem no Brasileiro, com duas vitórias por 1 a 0, ante Cruzeiro e Chapecoense. Em seguida, não saíram do zero com o Fluminense, antes da derrota no clássico de domingo.

O início de campanha do Grêmio no Brasileirão é marcado pela irregularidade. Na estreia, o Tricolor empatou em 3 a 3 com a Ponte Preta, em casa, logo após a perda do título gaúcho para o Internacional. Na sequência, perdeu por 2 a 0 para o Coritiba, resultado que culminou na saída de Luiz Felipe Scolari. Com o interino James Freitas, a primeira vitória chegou na terceira rodada, contra o Figueirense, na Arena. Após o empate com o Goiás, Roger Machado busca seu triunfo de número um contra o Corinthians.

O Corinthians, na última rodada, recebeu o rival Palmeiras, em Itaquera. A derrota por 2 a 0, consumada logo nos 45 minutos iniciais de jogo, teve gols de Rafael Marques e Zé Roberto para o Verdão e ajudou a consolidar a má fase no Timão.

No domingo, em seu último compromisso, o Grêmio visitou o Goiás, no estádio Serra Dourada. A partida marcou a estreia do técnico Roger Machado no comando tricolor. Com gol de Giuliano aos 35 minutos da primeira etapa, os gaúchos largaram na frente. No começo do segundo tempo, porém, Rodrigo igualou para o Esmeraldino.

