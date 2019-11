Náutico anuncia contratação de Rodolpho e apresenta Gil Mineiro

O Náutico anunciou, na tarde desta quarta-feira (03), a contratação do goleiro Rodolpho, revelado nas categorias de base do clube no começo da década passada. O jogador de 33 anos, que treinava com o elenco desde abril, assinou contrato até o fim da atual temporada. Inicialmente, Rodolpho ficará como opção no banco de reservas, uma vez que o titular da posição, Júlio César, está em bom momento. A informação foi confirmada por meio das redes sociais oficiais do clube.

Rodolpho fez parte do elenco alvirrubro nas últimas três conquistas do Campeonato Pernambucano – 2001, 2003 e 2004 – como reserva. Em 2005, o goleiro teve a oportunidade de ser o titular do Náutico na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. Ganhou mais notoriedade por participar da “Batalha dos Aflitos”, confronto com o Grêmio que culminou com o acesso da equipe gaúcha à elite do futebol brasileiro naquele ano.

Após sair do Timbu, Rodolpho atuou em clubes como Uberaba, Fortaleza, América-RN, Ypiranga-RS e Chapecoense. Na equipe catarinense, conquistou o estadual em 2011. Permaneceu no estado até 2013, quando jogou no Marcílio Dias.

O goleiro pediu para se recuperar de um procedimento cirúrgico no ombro nas dependências da equipe alvirrubra, mais precisamente no departamento de fisioterapia. Em março, participou das atividades do grupo e chamou a atenção do técnico Lisca, que pediu à diretoria a contratação do atleta. Além do titular Júlio César e de Rodolpho, o Náutico tem à disposição para o gol Jefferson e Bruno, formados nas categorias de base do clube.

Gil Mineiro: “Vou trabalhar forte para alcançar nosso objetivo”

A tarde desta quarta-feira também marcou a apresentação do lateral-direito Gil Mineiro. O jogador, que também atua no meio de campo, foi contratado há uma semana, mas o jogador concedeu sua primeira entrevista coletiva como jogador alvirrubro hoje. O atleta deixou bem claro que, por causa de sua disposição para jogar nos dois setores, deixa o técnico Lisca escolher em qual área do campo atuar.

“Sempre aonde vou procuro jogar nas minhas características. Comecei como volante no Ceará em 2008, mas, ao longo dos anos, os treinadores vêm descobrindo minha facilidade de jogar em outras posições do campo. Por onde o professor optar, na lateral-esquerda, direita, ou no meio de campo, vou procurar trabalhar forte e contribuir bastante para alcançar o nosso objetivo”, disse Gil.

O lateral revelou que não teve uma conversa com o treinador do Timbu, e que decidiu jogar na equipe pernambucana por puro desejo e que essa vontade não é recente. “O que me motivou foi a oportunidade de trabalhar em uma grande equipe, assim como tive com o Sampaio, e de compor um elenco que quer subir à Série A. O que também me motivou foi que, quando joguei aqui em 2013 pelo Salgueiro, eu me identifiquei com a camisa do Náutico. Quando veio o convite, eu fiquei muito feliz e isso veio confirmar meu desejo de um dia vestir essa camisa”, continuou o jogador.

Gil Mineiro também explicou que tem condições de jogo para entrar em campo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas vai aguardar a regularização no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol (BID/CBF). “Vinha jogando no Sampaio Corrêa, mas fiquei alguns dias parados por conta da negociação e acredito que essa semana já foi uma semana boa de treino. Vamos evoluindo nos jogos e treinos, mas espero já poder ajudar na sexta”, concluiu o novo jogador do Náutico.