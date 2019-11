Resultado São Paulo x Santos Brasileirão 2015 (3-2)

Esperamos vocês na próxima. Até lá! A VAVEL Brasil agradece.

O penalti da virada tricolor, com Rogerio.

O empate tricolor na sequencia.

A falha do Rogerio e a virada santista.

O Tricolor consegue uma importante vitória. A terceira no torneio. Já o Peixe segue sem vencer. Fim de semana, o São Paulo pega o Grêmio.

Ganso: "O mais importante foi a vitória. Se tiver proposta, o presidente tem de falar. Estou feliz, estou focado aqui, mas o presidente decide se quer negociar."

Fala, Daniel: "Fui pra cortar, ele foi mais rápido, houve o toque sim, nõa vou fugir. Estou aqui pra ajudar."

Com gols de Michel Bastos, Paulo Miranda e Rogério, o São Paulo bateu o Santos, que marcou com Ricardo Oliveira.

94' E na linha do meio campo, termina o jogo, o juíz. Vitória tricolor no Morumbi.

93' Últimos instantes de partida.

92' Centurion prende bola na esquina do escanteio.

91' Tricolor ataca com um a mais e tem escanteio pela esquerda.

90' Mais quatro minutos.

89' São Paulo gasta o tempo no campo de ataque.

88' 13.847 pessoas presentes no Morumbi.

87' EXPULSO, MARQUINHOS GABRIEL. Reclamação acintosa e vermelho direto.

86' Santos se lança ao ataque por um empate.

85' NO MEIO, SEM CHANCES. Cobrança firme e confiante do goleiro. Virada!

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAULOOOOO!

84' Lateral adianta, espera o contato e o juíz anota. Vem Rogério.

83' CARLINHOS DERRUBADO E É PEEEEEEEEEEEEEEENAAAAAAALTI!

82' Marquinhos avança, corta pra canhota, mas manda fraco, à esquerda do gol.

81' Centurion tenta a primeira arrancada, mas é desarmado fácil.

80' São Paulo roda a bola, Hudson cruza, mas fica fácil nas mãos de Vanderlei.

79' Marquinhos Gabriel faz boa jogada pela esquerda e quase o santos marca. Rogério pega.

78' Peixe começa a achar espaços para contra atacar.

77' Santos teve ótimo contra ataque, mas Lucas Lima escorregou na hora do chute.

76' WERLEY, AMARELADO. Atropela Ganso e toma cartão.

75' MUDANÇA NO SANTOS: Marquinhos entra no lugar de Geuvânio.

74' Luis Fabiano tenta o ataque, mas comete falta atropelando todo mundo da defesa alvinegra.

73' TROCA O TRICOLOR: Luis Fabiano entra e sai Alexandre Pato.

72' Marcação santista é mais eficiênte e trava os ataques rivais.

71' Jogo fica ataque x ataque. Muito aberto e muito veloz.

70' Lucas Lima começa a aparecer mais no jogo e a criar para o Santos.

69' Santos arranca rápido para o contra ataque e quase Geuvânio leva perigo.

68' Pato recebe no meio da área, mas buscou o passe, ao invés de finalizar.

67' LUCAS OTÁVIO, AMARELO. Entrada dura em pato.

67' Torcida grita por Luis Fabiano.

66' Santos busca o ataque pelo meio, mas Geuvânio estava impedido.

65' PAULO MIRANDA, AMARELO. Pegada por baixo em Lucas Lima.

64' São Paulo assusta mais e ataca bem pela esquerda.

63' TROCA O SÃO PAULO: Centurion entra e sai Thiago Mendes.

62' QUAAAAAAAAASE, O TRICOLOR! Tabela Carlinhos/ Michel e o lateral quase vira o jogo.

61' Busca o ataque, o Peixe, mas perde a bola pela esqeurda, Lucas Lima.

60' Reinicia a partida.

59' MUDA O SÃO PAULO. Hudson entra e sai Bruno.

58' E não tem mais condições, Bruno. Vem aí, Hudson.

57' AMARELO, RICARDO OLIVEIRA. Dividida com lateral Bruno e o jogador são paulino fica sangrando no chão.

56' Jogo é mais pegado, mais faltoso.

55' São Paulo busca ter a bola e retomar território.

54' Peixe adianta a marcação e trava o jogo tricolor.

53' Arrisca Geuvânio, mas passa sem perigo, à direita do gol.

52' Toda a emoção que não teve no primeiro tempo, está tendo agora.

51' Na batida do escanteio feita por Thiago Mendes, Paulo Miranda subiu livre, sozinho e testou firme para empatar.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, PAAAAAAAAAAAULO MIRANDA! DO TRICOLOR!

49' Michel Bastos arrisca de fora, a bola desvia e quase engana Vladimir.

48' Santos começa do jeito que queria. Vira o jogo e vai se segurar.

47' E UM FRANGAAAAAÇO DE ROGÉRIO CENI! Ricardo oLiveira recebeu lançamento, chutou cruzado sem ângulo e o goleiro aceitou o chute.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SAAAAAAAAAAAAAAAAAAANTOOOOOOOOOOOOOS!

MUDA O SANTOS. Marquinhos Gabril e sai Rafael Longuini.

45' Recomeça a partida, no Morumbi.

MUDA O PEIXE: Não deu pra Vladimir e entra Vanderlei.

Equipes retornam e a bola vai rolar no segundo tempo.

Michel Bastos abriu o placar cobrando falta.

Ricardo Oliveira: "Ele sempre adianta, mas ele deu rebote e aproveitei. A gente esperou bastante, mas paciência. Agora é conversar e ajeitar a marcação para o segundo tempo."

Fala, Rogério: "Esse árbitro quer aparecer todo jogo. Fizemos a reclamação dele na federação, mas ele só quer aparecer. Falar com educação deveria ser permitido. Querem acabar com o futebol."

49' Termina o primeiro com um final quente. Tudo igual. 1 x 1.

48' ROGÉRIO, AMARELADO. Também por reclamação.

48' AMARELO PARA RENAN RIBEIRO. Goleiro reserva toma cartão por reclamação.

47' Chute cruzadono canto direito, o goleiro pegou, deu rebote e aí ficou mais fácil. Peixe acha o empate.

46' ROGÉÉÉÉÉÉÉÉÉRIIIIIIIIIIIIIIIIIOOOOO PEGOU, LARGOU E NO REBOTE....... GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL, DO PEEEEEEEEIXE!

45' RICARDO OLIVEIRA NA BOLA.

45' AMARELO PARA DENILSON. Chute de Rafael Longuini, o volante foi com o braço aberto e o juíz acerta na marcação.

44' PEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALTI PRO PEIXE!

43' Mais três minutos de acréscimos.

42' Muita ligação direta do lado santista, facilitando a vida do Tricolor.

41' São Paulo toca a bola e aguarda o final do primeiro tempo.

40' Reta final do primeiro tempo.

39' A zaga tira, mas a pressão é toda são paulina.

38' Bola bate e rebate na área, até a zaga afasta pra escanteio.

37' Toque de mão de Lucas Otávio. Falta boa para o São Paulo.

36' Ganso arrisca cruzado, mas isola.

35' Resultado é justo. São Paulo tem mais a bola, procura mais o ataque e, mesmo sem chutar, levava mais perigo.

34' MIIIIIICHEEEEEEEL BAAAAASTOS, UMA PEDRADA! Falta de longe, batida pelo camisa 7 que mandou no canto do goleiro, forte, rasteira, dificultando o trabalho de Vladimir, que quando foi, era tarde.

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAAAAAAAAAAAAAULO!

32' Denilson leva aos trancos e barrancos e cava uma falta frontal, mas longe do gol santista.

31' David Brás afasta como dá.

30' Tabela Bruno/ Denílson e Tricolor tem escanteio pela direita.

29' Ganso não aparece e tricolor perde o ponto de criatividade.

28' Michel Bastos escapa pela esquerda, mas cruza mal demais. Partida é fraca no Morumbi.

27' ROGÉRIO, ATENTO. Daniel Guedes avança pela direita, chuta cruzado e o goleiro cai, pega, solta, mas pega de novo.

26' Transição santista é lenta e facilita a zaga tricolor.

25' Já o São Paulo tem a bola, troca passes, mas muitos lateralmente. Há pouca profundidade e penetração.

24' Santos não consegue ter a saída ideal. Longuini e Lucas pouco aparecem.

23' MICHEL BASTOS, AMARELO. Puxou Lucas Lima e toma o cartão.

22' A zaga afasta o perigo.

22' Carlinhos derrubado na esquerda. Tricolor tem a chance.

21' Tenta encontrar os espaços, mas o Santos se fecha na sua intermediária. Arriscado.

20' Gira a bola, o São Paulo. Santos deixa o rival trocar passes na meia.

19' Tudo bem com ele, a bola volta a rolar.

18' Jogo parado após dividida entre Geuvânio e Michel.

17' Santos se encolhe muito e sente falta de Robinho para fazer a saída de bola.

16' Dória mandou do meio de campo e quase surpreende.

15' Outro chute de longe, dessa vez com Michel Bastos. Mas arriscou longe.

15' Jogo muito exprimido, com pouca profundidade.

14' PATO, PRA FORA! Recebeu de Michel Bastos, teve espaço, cortou pra canhota e mandou cruzado, passando perto do gol.

13' Lançado, Ricardo Oliveira teve a chance no mano a mano, mas a zaga afastou bem.

12' Tricolor começa a se soltar mais na partida. Bruno e Thiago Mendes apoiando bem pela direita.

11' DÓRIA ASSUSTA. Escanteio batido, a bola rebate e o zagueiro manda de primeira. Passa perto do gol.

10' Carlinhostenta tirar o cruzamento longo, mas desvia e sai em escanteio.

9' Muito estudo, pouco ataque e ocupação dos espaços. Esse é o começo de jogo.

8' Compactação santista é boa neste começo e atrapalha o ataque tricolor.

7' Santos inicia com a bola e buscando mais o ataque.

6' Ricardo Oliveira buscou o ataque pela direita, mas se predeu no lance.

5' Jogo volta a rolar no Morumbi.

4' Jogo parado novamente para atendimento ao goleiro santista.

3' Santos trabalha a bola, mas Tricolor marca avançado.

2' E em lançamento à area santista, Paulo Miranda e Vladimir se trombaram e o goleiro está no chão.

2' Santos com o segundo equipamento. Camisa branca com listras pretas na vertical, calção e meias pretas.

1' São Paulo com o uniforme tradicional. Camisa branca com faixas vermelhas e pretas, calção e meia branca.

0' Autoriza o árbitro. Rola a bola no clássico!

A bola vai rolar. Vem com a gente.

Santos com: Vladimir; Daniel Guedes, Werley, David Braz, Victor Ferraz; Lucas Otávio, Renato, Geuvânio, Lucas Lima, Rafael longuini; Ricardo Oliveira. Marcelo Fernandez é o treinador.

São Paulo: Rogério; Bruno, Paulo Mirando, Dória, Carlinhos; Denílson, Souza, Thiago Mendes, Ganso, Michel Bastos; Pato. Milton Cruz como técnico.

Hino Nacional Brasileiro.

Sobe, São Paulo. Sobe, Santos. Vai começar o jogo.

Últimos ajustes e as equipes irão ao gramado.

Dentro de instantes, o clássico paulista se inicia.

Juan Carlos Osorio está presente no Morumbi, mas não comandará a equipe, nesta noite.

Rogério Ceni teria seu contrato encerrado no começo de agosto, mas o que tudo indica, o goleiro encerrará o ano em dezembro.

No momento, Vasco 0 x 2 Ponte Preta, Chapecoense 2 x 0 Joinville, Atlético PR 1 x 0 Figueirense.

Véspera de feriado ajudaria, mas situação das equipes e horário afastam a torcida do espetáculo.

Equipes no trabalho de aquecimento no gramado do Morumbi. Público não é lá essas coisas, nesta noite de quarta-feira.

Lucas Lima é outro que pode ter os dias contados no Brasil. Times de Portugal e Itália pretendem contar o jogador.

Uma especulação sobre a volta de Paulo Henrique Ganso ao Santos é dito com bons olhos para o Peixe. O Tricolor só quer vender o atleta.

A noite paulistana está fazendo frio e pode espantar os torcedores das São Paulo x Santos.

A partir das 21 horas, a bola rola no Morumbi em São Paulo x Santos e você terá todos os detalhes aqui na VAVEL Brasil.

FIQUE DE OLHO São Paulo x Santos: Michel Bastos, meia: Dito por muitos como o mlehor jogador atualmente, é a vávula de escape e atua bem nas duas pontas do gramado. Canhoto, bate bem na bola e costuma deixar seus gols.

FIQUE DE OLHO São Paulo x Santos: Ricardo Oliveira, atacante: veterano, veio desacreditado, mas mostrou no Paulista desse ano que jamais perdeu o faro do gol. Peça importante no time santista, é arma para sair com o resultado essa noite.

Ricardo Oliveira, artilheiro do Peixe: "Obviamente mexe, porque chega um treinador novo. Os jogadores querem demonstrar o seu valor para permanecer como titular. Outros que não vinham sendo aproveitados querem mostrar que merecem um lugar no time. Mas, dentro de jogo, os ânimos se repartem. O São Paulo jogando dentro de casa também precisa vencer. Espero ter uma boa performance e ter uma boa vitória para almejar o topo da tabela."

Fala, Carlinhos: "Logo depois do Santos, temos o Grêmio em casa. Temos a chance de fazer seis pontos em casa e subir na tabela de classificação. O nosso treinador não poderá ficar no banco de reservas, mas certamente está estudando o adversário, vai participar e nos ajudar bastante."

Thiago Duarte Peixoto é o árbitro responsável pela partida dessa noite.

Sem Robinho, em treinamento pela Seleção Brasileira para a Copa América, o Peixe terá mudanças. Marcelo Fernandes colocará o recém contrado Rafael Longuini para a partida. O Peixe poderá ir com: Vladimir; Daniel Guedes, Werley, David Braz, Victor Ferraz; Lucas Otávio, Renato, Lucas Lima, Rafael Longuine, Geuvânio; Ricardo Oliveira.

O Tricolor terá mudança no comando técnico e Ganso retorna ao time titular, logo contra sua ex-equipe. Sem desfalques, o time deverá ser: Rogério; Bruno, Paulo Miranda, Dória, Carlinhos; Denilson, Souza, Wesley, Ganso, Michel Bastos; Alexandre Pato.

O Cícero Pompeu de Toledo receberá o clássico São Paulo x Santos dessa noite. A expectativa é de um público bem razoável.

Hoje é a despedida de Milton Cruz do comando técnico. Voltará para as suas atividades como auxiliar técnico.

O São Paulo terá nas tribunas, os olhares de Juan Carlos Osorio, técnico colombiano que comandará a equipe no próximo fim de semana.

Já o Peixe busca melhorar sua posição. É o 12º, após empate em casa contra o Sport, no domingo de manhã, e hoje terá o importante desfalque do seu maior astro, Robinho.

O Tricolor busca retornar ao G4 da competição, após um empate sem gols contra o Internacional, no Beira-Rio. É o sexto colocado com sete pontos.

Será o 56º jogo entre os dois por Campeonatos Brasileiros. Hoje a noite, teremos mais um episódio desse grande duelo.

E é noite de clássico. É noite de São Paulo x Santos, clássico San-São no Morumbi e você terá o minuto a minuto com todos os detalhes desse jogão.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos em mais um transmissão . Rodada de meio de semana, com a 5ª partida do Brasileirão 2015.