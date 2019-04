Atlético Paranaense vence Figueirense em Curitiba e segue na liderança do Brasileirão

Nessa quarta-feira (03), o Atlético Paranaense recebeu o Figueirense, na Arena da Baixada, em Curitiba. O jogo foi válido pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015 e terminou com a vitória do Atlético-PR por 1 à 0, gol de Nikão ainda na primeira etapa.

O jogo foi marcado pelo atacante Walter, que novamente teve belíssima atuação, dando inclusive a assistência para o gol rubro-negro.

Com o resultado, o Atlético Paranaense segue na liderança, com 12 pontos em cinco jogos disputados, enquanto o Figueirense é o 15° colocado, com 3 pontos.

Eficaz, Atlético sai na frente na primeira etapa

Com um esquema tático ofensivo, com três atacantes (Walter, Douglas Coutinho e Cléo), Milton Mendes mandou os mandantes para cima do adversário no começo da partida, buscando objetividade. Com Nikão coordenando o veloz ataque rubro-negro e Walter assustando na área, foi difícil para o Figueirense segurar o ímpeto rubro-negro.

O gol atleticano saiu aos 19 minutos, Walter fez lindo lançamento para Nikão na ponta-esquerda, o meia dominou, invadiu a área e bateu cruzado no canto alto do goleiro Alex, um verdadeiro golaço. O Figueirense tentava aprontar nos contra-ataques, mas contou com um dia nada inspirado do meia Carlos Alberto, responsável pelas ligações.

Figueirense cresce na partida, mas Atlético assegura a vitória

Para a segunda etapa, os catarinenses mudaram sua postura, tentando atacar mais os paranaenses. Carlos Alberto quase empatou de cabeça, aos 16 minutos da segunda etapa, mas a bola passou muito perto das redes do goleiro Weverton. O Figueirense seguiu com sua marcação adiantada e com mais posse de bola, mas esbarrou na falta de qualidade do seu setor de criação. Melhor para o Atlético, que segurou o resultado até o final e permanece líder do Brasileirão