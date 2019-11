Resultado Palmeiras x Internacional pelo Campeonato Brasileiro 2015 (1-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

O Palmeiras segue sem vencer no Allianz Parque no Campeonato Brasileiro. São cinco jogos de jejum, desde o ano passado. O Inter, por sua vez, não perde para o Alviverde desde 2010.

Apesar do volume de jogo e a eficiência, Palmeiras e Internacional terminaram empatados na noite desta quinta-feira. Mesmo tendo posse das maiores chances de gol, o Verdão acabou por ceder o empate à equipe colorada, ficando no 1 a 1 jogando em casa, com gols de Vitor Hugo e Rafael Moura.

49' Fim de jogo no Allianz Parque!

47' Cartão amarelo para Alisson, por retardar a reposição de bola em tiro de meta.

45' Juiz assinala três minutos de acréscimo.

44' Dudu cobra escanteio na cabeça de Jackson, que acaba mandando sem direção.

43' Público: 36.199 pagantes. Renda: R$ 2.355.343,75.

42' Valdívia recebe a bola no meio-campo e tenta avançar em velocidade. Gabriel faz o desarme e fica com a bola.

40' DEFENDE PRASS! Anderson toca para Rafael Moura, que chuta forte e Fernando Prass defende. No rebote, Ernando tenta o chute dá trabalho para o goleiro do Palmeiras, que faz boa defesa.

38' Mudança no Palmeiras: sai Zé Roberto, entra Cristaldo.

36' Dudu parte em velocidade pela esquerda e cruza para Zé Roberto, que arrisca passe de calcanhar, mas não se dá muito bem. É só tiro de meta para o Inter.

34' Rafael Marques recebe passe pela direita e chuta, mas a bola vai por cima do gol de Alisson.

33' Cleiton Xavier cobra falta e a bola fica com Rafael Marques, que ajeita para Zé Roberto. O meia bate, mas Alisson fica com a bola.

31' GOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! Vitinho cruza pela esquerda e Fernando Prass tenta afastar de soco, mas manda na cabeça de Rafael Moura, que empata a partida.

30' Valdívia arrisca arrancada, mas Gabriel chega junto e manda a bola para fora.

29' Cartão amarelo para Artur, do Internacional.

28' Anderson cobra falta sem direção e a bola não fica com ningueém. É só tiro de meta para o Verdão.

26' Mexe também o Inter: sai Nilton, entra Rafael Moura.

25' Mudança no Palmeiras: sai Kelvin, entra Cleiton Xavier.

24' Valdívia cobra falta. Fernando Prass sai do gol, segura e fica no chão após choque com jogadores do Inter.

23' Cartão amarelo para Lucas, do Palmeiras.

22' Juan arrisca o passe para Artur, mas manda sem direção nenhuma e a bola sai pela lateral.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! Zé Roberto cobra escanteio e Vitor Hugo cabeceia no canto esquerdo de Alisson.

18' Cartão amarelo para Anderson, por reclamação.

17' Anderson parte m velocidade e encontra Nilmar, mas o centroavante não domina e desperdiça o ataque do Inter.

15' Mudança no Internacional: sai Alex, entra Anderson.

14' Egídio toca para Rafael Marques, que arrisca o chute de fora da área. Alisson defende em dois tempos.

13' Alex arrisca lançamento para Nilmar. Vitor Hugo fica de olho na movimentação e põe fim no ataque colorado.

12' Palmeiras chega com perigo e quase abre o placar, mas zaga colorada tira o perigo dali. Pressão do Verde!

10' Alan Ruschel faz fila e deixa três para trás, tabela com Alex e tenta invadir a área. Fernando Prass fica com a bola e se choca com o colorado, que cai.

9' Zé Roberto cobra escanteio e, no lançamento, Alisson afasta o perigo.

7' Fernando Prass recebe a bola e Nilmar pressiona e obriga o goleiro a chutar. A bola bate em Alan Ruschel e fica com Nilmar, que é flagrado em posição de impedimento.

6' Rafael Marques arrisca o passe para Dudu, mas árbitro assinala impedimento.

5' Tentando fugir da pressão palmeirense, Paulão recua para Alisson.

4' Nilton recebe passe de Nicolás Freitas, mas é parado com falta cometida por Zé Roberto

3' Rafael Marques tenta lançar Dudu, mas bate forte demais e cede tiro de meta para o Inter.

2' Nilmar tenta receber lançamento, mas Jackson protege e Fernando Prass fica com a bola.

1' Torcida do Verdão canta forte nas arquibancadas do Allianz Parque.

0' Começa o segundo tempo!

Palmeiras e Internacional retornam sem alterações.

Mais do mesmo apresentado pelo Palmeiras, que tem posse de bola, boa marcação e troca de passes, mas peca nas finalizações. Internacional, por sua vez, não consegue se livrar da marcação e não tem aproximação ao ataque, conseguindo apenas um chute a gol em todo o primeiro tempo.

47' Fim de primeiro tempo!

45' Juiz assinala dois minutos de acréscimo.

44' Agora o Inter tem boa chance em falta. Alex cobra fechado, passa pelos pés de Egídio e fica com Fernando Prass.

43' Verdão tem falta perigosa. Na cobrança, Zé Roberto faz o lançamento e a bola é defendida por Alisson.

42' Palmeiras apresenta boa movimentação, mas tem muita dificuldade nas finalizações.

40' Dudu tenta o toque para Rafael Marques, mas toca atrás do centroavante, que fica caído no campo.

39' Internacional consegue bom contragolpe e se aprofunda na área, mas Victor Hugo, atento ao lance, aperta a marcação e afasta o perigo.

36' Juan recebe a bola no meio-campo. Sem saída, acaba recuando para Alisson.

35' Dudu recebe livre e finaliza, balançando as redes de Alisson. Porém, a arbitragem já havia assinalado o impedimento do jogador.

34' Após troca de passes, Egídio dá o passe para Dudu, que chuta cruzado. Atento, Valdívia se atira e afasta o perigo.

33' Nilton toca para Alan Ruschel, que segura a bola. Gabriel chega e fica com a posse.

32' Ernando recebe pela direita e tenta se aprofundar na área. Antes disso, Zé Roberto dá um carrinho e a bola vai para a lateral.

31' Juan lança Nilmar, que vê a movimentação de Alan Ruschel e tenta o passe para Valdívia, mas dá de cara com a marcação. Mesmo asim, a bola sobra para o colorado, mas o passe sai ruim e termina com a jogada.

30' Palmeiras não poupa pressão pra cima do Internacional, que pouco chega ao ataque para apresentar perigo a Fernando Prass.

29' PRA FORA!!! Fernando Prass lança Lucas, que dá um lindo chapéu em Artur. A bola fica com Kelvin, que ajeita para Zé Roberto finalizar, mas o golpe vai para fora. Boa jogada do Verdão.

27' Paulão tenta fazer a inversão de jogo para Artur, mas acaba batendo errado e mandando para a lateral.

26' Inter tem falta perigosa na intermediária. Na cobrança, Nilton chuta forte e a bola vai longe.

25' Tudo certo com os jogadores e a partida é retomada.

24' Victor Hugo e Juan sofrem forte choque de cabeça após tentativa de cabeceio do zagueiro palmeirense em cobrança de escanteio. Como a pancada foi forte, o árbitro paralisou a partida.

23' DEFENDE, ALISSON! Rafael Marques recebe boa bola na intermediária e manda uma bomba. Alisson se joga e espalma para escanteio.

22' Palmeiras segue marcando a saída de bola do Internacional com pressão. O adversário não consegue trocar passes no campo de defesa.

21' Só dá Palmeiras! Kelvin arranca parte em velocidade e chuta rasteiro. No arremate, Artur chega duro no atacante palmeirense.

20' Zé Roberto aproveita passe no campo defensivo e faz o corte ao perceber aproximação de Nilton.

19' Jackson recebe bola pelo meio e tenta o chute, mas acaba acertando a barriga de Artur.

18' Alan Ruschel arrisca o passe para Valdívia, que não demonstra reação nenhuma. Egídio dá um carrinho e recupera a posse de bola.

17' Lucas se aproveita de erro de passe adversário e arranca com a bola, chutando da intermediária. Alisson faz a defesa sem dificuldades.

15' Internacional tem escanteio pela ponta esquerda. Após o empurra-empurra dentro da área, Valdivia cobra curto e a defesa alviverde afasta.

11' Na cobrança, Dudu manda chute fechado e Alisson afasta de soco para fora da área.

10' Zé Roberto recebe bola pela esquerda, mas é empurrado por Nilton. Palmeiras tem falta perigosa.

9' Egídio arrisca passe de calcanhar para Kelvin, mas Ernando se antecipa e corta para lateral.

7' Dudu cobra o escanteio e Nicolás Freitas faz o corte. Valdívia tenta sair para o ataque com a sobra, mas Dudu dá um carrinho e manda a bola para escanteio.

6' Valdivia tenta arrancar em velocidade, mas bola fica no meio do caminho. Dudu fica com a sobra e dispara ao ataque, conseguindo o escanteio.

4' Kelvin dá passe para Lucas, mas Artur se antecipa ao lance dá fim ao ataque alviverde.

3' POR POUCO!!! Palmeiras tem boa jogada ao ataque após cobrança de lateral estratégica de Rafael Marques, que flagra defesa colorada desarrumada e Gabriel aproveita para dar o bote, mas a bola vai para fora.

1' Nicolás Freitas arma o contragolpe e Nilmar tenta pegar a bola, mas Fernando Prass sai do gol e fica com a bola.

0' Agora sim, começa a partida!

Antes da bola rolar, Alex recebe cartão amarelo por retardar a saída de bola devido ao fato de Paulão estar no banco de reservas trocando de meia.

Torcida palmeirense faz ecoar o hino do Verdão nas arquibancadas.

Palmeiras de camisa verde e calção branco, o Internacional todo de vermelho, ambos perfilados. Vamos à execução do Hino Nacional Brasileiro no Allianz Parque.

Do lado do Palmeiras, apenas os goleiros fizeram o aquecimento. Jogadores do Inter já retornaram aos vestiários.

Até o momento foram registrados cerca de 35 mil ingressos vendidos. Expectativa de bom público.

Elenco do Inter realiza aquecimento no gramado do Allianz Parque para a partida de logo mais.

Jogadores pendurados no Palmeiras: Kelvin, Leandro Pereira, Lucas e Valdivia.

Jogadores pendurados no Internacional: Alan Ruschel e Taiberson.

Rodolpho Toski Marques será o árbitro da partida, auxiliado por Rafael Trombeta e Sidmar dos Santos Meurer.

A provável formação do Internacional de Diego Aguirre tem Alisson; Ernando, Paulão, Juan e Artur; Nilton, Nicolás Freitas, Alan Ruschel, Alex e Valdívia; Nilmar.

Com isso, Alisson e Alex são os únicos que permanecem. Na defesa, Ernando atuará como lateral-direito e o jovem Artur terá chance de atuar na lateral esquerda.

Mantendo o rodízio, Diego Aguirre modificou o time em nove posições em relação ao que foi a campo no empate em 0 a 0 com o São Paulo no último domingo.

Esta é a rua Turiassú neste momento. Palmeirenses se reunem enquanto os portões não abrem.

Desta maneira, o Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio; Gabriel, Arouca, Kelvin, Zé Roberto e Dudu; Rafael Marques.

A única diferença do time que iniciará contra o Inter em relação ao que começou contra o Timão é justamente a troca de Valdivia por Dudu. Sem um centroavante mais fixo, como são Leandro Pereira e Cristaldo, o técnico Oswaldo de Oliveira voltará a escalar Rafael Marques mais adiantado, mas não centralizado.

Na última partida, Zé Roberto muitas vezes se posicionava como o jogador mais central na frente, sem a bola. Com a posse, o comandante do Verdão pretende que haja muita movimentação e troca rápida de passes no ataque.

Leia mais: Em busca de embalo no Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Internacional duelam no Allianz Parque

O palco do confronto Palmeiras x Inter desta noite será o Allianz Parque, onde o Palmeiras tem bom retrospecto, apesar de não ter conseguido nenhum triunfo em seu estádio no Campeonato Brasileiro.

Para a partida Palmeiras x Inter, o Palmeiras não poderá contar com Valdivia, convocado para a Copa América, Victor Ramos, Robinho, Allione e Mouche, no departamento médico, e Gabriel Jesus e João Pedro, convocados pela seleção brasileira sub-20.

FIQUE DE OLHO Palmeiras x Inter: Valdivia, meia do Internacional, vem sendo destaque da equipe. O jogador é artilheiro da equipe colorada no ano, somando dez gols nos 23 jogos oficiais disputados pelo time.

FIQUE DE OLHO Palmeiras e Inter: Dudu, atacante do Palmeiras, que vinha de punição por suposta agressão ao árbitro Guilherme Ceretta de Lima, em partida válida pela segunda final do Campeonato Paulista, retorna entre os titulares do Verdão para a partida desta noite.

20:11 Enquanto isso, Diego Aguirre, comandante do Internacional, assumiu o favoritismo da equipe colorada no torneio nacional e, apesar de ter maior foco na Libertadores, prefere “esquecer” Tigres, já que o jogo só acontecerá daqui a mais ou menos 40 dias: "Acho que o Inter tem muitos jogadores bons. É normal ser considerado um dos candidatos a ganhar o Brasileirão. Assumimos essa possibilidade. (...)O Tigres virá, mas vamos nos preparar como fazemos sempre, uma semana antes. (O tempo) Servirá ainda para tirarmos conclusões. Nem penso em falar do Tigres".

O comandante já admitiu publicamente que vê o meia como provável substituto de Valdivia no meio de campo do Verdão, mas ainda prefere esperar uma maior evolução de Cleiton nos treinamentos antes o integrar entre os titulares: “Vejo (como provável substituto do Valdivia), mas ainda não está pronto. Tenho tido muito cuidado para falar dele e utiliza-lo. Sentíamos que ele estava se readaptando, e quando já estava mais solto e tranquilo, se machucou. Voltou, nos ajudou sempre em parte dos jogos. E depois teve nova lesão. Agora está novamente voltando. Ele ainda precisa progredir mais. Ainda não está ponto para 90 minutos. Vamos seguir procurando fazer uma coisa de uma forma que ele não tenha interrupção, e que ele possa progredir e entre na equipe sem risco”.

Durante a semana, Oswaldo de Oliveira, técnico do Palmeiras, comentou sobre a cautela que vem tomando com Cleiton Xavier, que ainda não teve oportunidade de ter uma boa sequência na equipe por conta das lesões musculares, além da sua demora para estrear no time devido à problemas contratuais.

O último jogo entre Palmeiras x Inter foi em novembro de 2014, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, e terminou com a vitória colorada por 3 a 1. Os gols da partida foram assinalados por Fabrício, Taiberson e Valdivia, para o Inter, e Renato, para o Palmeiras. Relembre os melhores momentos da partida:

Como mandante, o Palmeiras tem maior vantagem diante do Internacional. Ao todo, foram 27 duelos com 11 vitórias alviverdes, oito empates e oito derrotas. Porém, no retrospecto geral, a equipe colorada tem posse dos melhores números. Foram 79 jogos, com 35 vitórias do Inter, 20 empates e 24 derrotas para o Verde.

Contra o São Paulo, no último domingo (31), o Internacional não saiu do zero no placar em partida limitada e com poucas chances de gol. Leia mais: Internacional e São Paulo pecam nas finalizações e empatam sem gols

Já o Internacional, também com cinco pontos, se encontra na 14ª posição da classificação geral. No Brasileirão, soma apenas uma vitória, dois empates e duas derrotas.

Na última rodada, o Palmeiras finalmente encontrou o caminho da vitória e derrotou o Corinthians em Itaquera por 3 a 0, em partida inspirada de Rafael Marques. Leia mais: Palmeiras é superior e agrava crise do Corinthians na primeira vitória no Brasileirão.

O mando de campo é do Palmeiras, que ocupa a 12ª colocação da tabela, com cinco pontos ganhos. Até aqui, o Verdão conquistou apenas uma vitória, dois empates e uma derrota.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Palmeiras x Internacional, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 21h, no Allianz Parque.