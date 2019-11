Neymar: a principal arma do Brasil na busca pelo título da Copa América

Neymar Júnior. Este é um dos nomes que, certamente, estará rodeado de expectativas por todos que estarão acompanhando a Copa América 2015. O jovem atleta chega com a responsabilidade de conduzir a Seleção Brasileira na luta pelo título da competição Sul-Americana e ninguém ousa em duvidar da capacidade do craque brasileiro.

Provavelmente, Neymar será um dos destaques da Copa América, pois vem em franca evolução e faz uma temporada muito boa. Desta maneira, o nome do atacante será constante entre os 11 titulares. Os brasileiros confiam na qualidade dele, por isso, torcem para não acontecer a mesma coisa da Copa do Mundo, onde o camisa 10 foi impedido de continuar por ter sofrido uma entrada violenta. Com Neymar em campo, as defesas adversárias não terão vida fácil.

Primeiros passos na Seleção Brasileira

A chegada de Neymar na Seleção Brasileira poderia ter sido um pouco adiantada. Afinal, grande era a pressão sofrida pelo técnico Dunga para levar o jovem e habilidoso atacante para a disputa da Copa do Mundo de 2010, juntamente com seu companheiro de equipe, Paulo Henrique Ganso. Justificativas como, por exemplo, ser muito jovem, não servia para os torcedores que fizeram todos lembrarem que Pelé, o Rei do futebol, jogou o mundial com 17 anos.

Apesar de tudo, o técnico Dunga não cedeu à pressão e deixou o atacante fora da lista do 23 convocados. A Seleção Brasileira fracassou naquela Copa do Mundo, caindo nas quartas de final ante a Holanda, e a entrada de Neymar no Brasil seria inevitável. Com a demissão de Dunga, Mano Meneses assumiu o comando técnico e, logo na primeira convocação, chamou a nova sensação do futebol brasileiro.

Em sua primeira partida com a camisa verde e amarelo, Neymar provou que seria o grande destaque da equipe a partir daquele momento. A Seleção Brasileira bateu os Estados Unidos por 2 a 0, com gol do atacante. O principal, entretanto, foi o futebol ousado apresentado pelo atleta, que deixou todos lamentando ainda mais sua não participação na Copa do Mundo da África do Sul.

Mesmo com a Seleção não tendo grandes jogos oficias, pois seria a anfitriã na Copa do Mundo, o atacante foi assumindo o papel de principal atleta e mostrando uma evolução cada vez maior em seu futebol, que era contestado por alguns torcedores, entretanto, havia o caráter clubistico porque Neymar ainda atuava no Santos e, com passar do tempo, isso foi diminuindo cada vez mais.

O caminho até se tornar destaque

Não foi fácil para Neymar se tonar a grande referência da Seleção Brasileira. Talvez, o jogador esteja conseguindo ter esse papel agora, algo que é reflexo de sua ida para o futebol europeu e, além disso, ter uma participação fundamental no Barcelona, da Espanha. O atacante sempre foi visto com desconfiança por grande parte dos torcedores, principalmente, quando atuava no futebol brasileiro.

Mesmo Neymar sendo o grande jogador do futebol brasileiro no período em que atuava pelo Santos, bastava aparecer algum atleta que se destacasse em algumas partidas para começar a fazer as comparações com o camisa 10 e até chegar a apontar que seria superior ao craque brasileiro. Era bastante comum escutar/ler a seguinte frase: “quero ver Neymar jogar tanto assim quando for para Europa”.

A saída para a Europa aconteceu e com ele veio um Neymar ainda mais maduro e pronto para assumir a condição de referência em uma Seleção Brasileira que disputara a Copa do Mundo, pela segunda vez na história, em casa. O menino Neymar tornou-se gigante e, hoje, tem uma vaga incontestável na escalação da seleção verde e amarelo.

Expectativa para a Copa América 2015

Chegando para a sua segunda Copa América, Neymar terá uma responsabilidade dobrada na competição deste ano. Se em 2011 ainda era considerado uma promessa, hoje, Neymar já virou um jogador incontestável. Com isso, terá que assumir o papel de protagonista e fazer com que a Seleção Brasileira apresente um futebol bem melhor do que na edição anterior da competição.

Bem mais maduro, o Neymar da atual temporada deverá ser a dor de cabeça dos defensores das seleções que vão enfrentar o Brasil. O atacante será a grande referência da Seleção Brasileira, assim como foi na Copa do Mundo 2014 e como vem sendo nos amistosos após o campeonato mundial, onde o selecionado verde amarelo ainda não saiu de campo derrotado.

Neymar desenvolveu outras habilidades quando passou a atuar no Barcelona e vem trazendo isso para a Seleção Brasileira. Antes individualista, o atacante já trabalha mais a bola e joga coletivamente. Além disso, tem uma bola parada muito perigosa, o que poderá definir uma partida onde os brasileiros não consigam encontrar espaços nas defesas adversárias ou tiver seus atacantes neutralizados.

O camisa 10 a cada dia mostra que colocará seu nome entre os gigantes que defenderam a Seleção Brasileira. Neymar já é o quinto maior artilheiro do selecionado verde amarelo. Ele deixou para trás nomes como Bebeto, Ronaldinho, Jairzinho, Tostão, Zizinho, Careca, Kaká, Robinho, Rivelino, Sócrates, Roberto Dinamite, Leônidas da Silva e Didi.

Apesar de a Seleção Brasileira treinada por Dunga presar pelo jogo coletivo, sem deixar toda responsabilidade com Neymar, todos sabem que a presença do atacante é fundamental, principalmente, depois da falta que o atacante fez quando se lesionou na Copa do Mundo 2014 ao sair lesionado nas quartas de final ante a Colômbia. Desta forma, os brasileiros apontam Neymar Júnior como a grande esperança para conquistar a Copa América mais uma vez.

Atuação na Copa América passada

Não foi a Copa América que todos esperavam. Neymar disputava sua primeira grande competição com a camisa verde e amarela. Ao lado de seu, até então, companheiro de equipe, Paulo Henrique Ganso, era apontado como a grande esperança para conquistar o campeonato. Contudo, teve uma participação bem abaixo do esperado e viu a Seleção Brasileira cair ainda nas quartas de final ante o Paraguai.

Diante da pressão, o técnico do Seleção Brasileira na época, Mano Menezes, minimizou o baixo rendimento do atacante brasileiro dizendo que ele não estava acostumado com o nível do futebol, pois ainda não tinha grande experiência e precisou enfrentar zagueiros com qualidade bem acima da apresentada no futebol brasileiro.

Provavelmente, o grande problema enfrentado por Neymar, além da falta de experiência, foi também o conjunto da Seleção Brasileira, que não conseguiu fazer sua parte para não ficar apenas dependendo do jogador. Na Copa América de 2011, o camisa 10 balançou as redes em duas oportunidades, ambas na goleada por 4 a 2 contra o Equador.

Títulos pela Seleção Brasileira

Neymar, mesmo sendo um atleta com apenas 23 anos, tem um currículo invejável na Seleção Brasileira. Dentre os títulos não conquistados ainda, um ele poderá conseguir nesse ano: a Copa América. Das conquistas de expressão faltam dois, que é a Copa do Mundo (ele só disputou uma) e as Olimpíadas, onde o Brasil jamais ficou com a medalha de Ouro e o atacante, inclusive, foi prata em 2012, em Londres.

O grande título de Neymar com a camisa da Seleção Brasileira foi em 2013, quando sagrou-se campeão da Copa das Confederações, realizada no Brasil como evento teste para a Copa do Mundo. O atacante foi um dos destaques, marcando gols importantes como um dos três ante a superfavorita Espanha na Final.

O camisa 10 da Seleção Brasileira ainda comemorou três Superclássico das Américas, que é um confronto realizado, anualmente, contra a Seleção Argentina. Apesar de não ser na equipe principal, o atacante também venceu o Sul-Americano da categoria Sub-20. A lista não é das maiores, contudo, Neymar já conseguiu títulos sendo o protagonista com a camisa verde e amarela. Além disso, vale ressaltar, o craque brasileiro já é o quinto maior artilheiro da história do selecionado brasileiro.

Ficha técnica:

Nome: Neymar da Silva Santos Júnior;

Nascimento: 05/02/1992;

Nacionalidade: Brasileiro;

Altura: 1,74 m;

Títulos: Copa das Confederações (2013);