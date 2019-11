Guia VAVEL da Copa América 2015

Na próxima quinta-feira (11), teremos o início de mais uma edição da Copa América. Diferente dos outros anos, onde Brasil e Argentina eram francos favoritos ao título com enorme diferença de qualidade para seus rivais, teremos a presença de forças emergentes do continente que virão sedentas na luta pela cobiçada taça.

Quadrifinalista da Copa do Mundo de 2014, a Colômbia chega embalada na boa fase de James Rodríguez. Contamos também com Chile, que precisou ir às penalidades ante os donos da casa para ser eliminado no último Mundial. Além, é claro, do Uruguai, atual campeão que defenderá seu título com sua conhecida garra.

Como de costume desde a fundação da VAVEL Brasil, estaremos fazendo a cobertura em tempo real dos principais eventos esportivos do mundo. Com a Copa América 2015 não será diferente. Porém, com um diferencial: estaremos trazendo informações diretamente do Chile para você.

Clique no escudo da seleção e leia mais sobre os participantes: