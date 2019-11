Resultado Sport x Goiás no Campeonato Brasileiro 2015 (1-0)

23:10 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quinta-feira (04). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

23:08 O próximo compromisso do Sport na Série A será no domingo (07), às 19h30, diante do Fluminense, no Maracanã. Já o Goiás entra em campo, no mesmo dia e horário, para enfrentar o Avaí, no Serra Dourada.

23:07 A Ilha do Retiro recebeu um público de 12.285, gerando uma renda de R$ 252.340,00.

23:04 Com o resultado, o Sport fica na terceira colocação, com 11 pontos. Já o Goiás está na oitava posição, com oito pontos.

49‘ Acabou! Com um golaço de Maikon Leite, o Sport vence o Goiás na Ilha do Retiro pelo placar mínimo.

47‘ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Maikon Leite marca um golaço na Ilha do Retiro! Samuel Xavier cruzou na área, Joelinton fez muito bem o pivô e Maikon Leite acerta um lindo chute para delírio da torcida rubro-negra.

45‘ Quatro minutos de acréscimos nesta etapa final.

45‘ Diego Souza cobra a falta na barreira.

43‘ Falta perigosa! Mike recebe na entra da área e acaba sendo derrubo por Alex Alves. Ótima oportunidade para o Leão.

42‘ Rodrigo Mancha acerta um belo lançamento para Matheus Ferraz, mas o zagueiro está em posição de impedimento e o lance não vale.

39‘ Samuel Xavier recebe pela direita, vai na linha de fundo e cruza buscando Joelinton, mas a bola vai muito forte.

34‘ Uuuhhh! Bruno Henrique tabela com Arthur, entra na área e manda volta para William Kozlowski. O meia, sozinho na pequena área, não consegue alcançar.

29’ Última modificação no Goiás: Sai: Diogo Barbosa. Entra: William Kozlowski.

28’ Substituição no Goiás: Sai: Rodrigo. Entra: Péricles..

27’ Última alteração no Sport: Sai: Wendel. Entra: Rodrigo Mancha.

27’ Diego Souza arrisca de fora da área e a bola sai pela linha de fundo. O Leão é melhor em campo.

25’ Na Trave! Diego Souza acerta um lindo lançamento para Samuel Xavier, que deixa com Mike. O atacante vai até a linha de fundo e cruza para Maikon Leite acerta a trave.

20’ Alteração no Goiás: Sai: Felipe Menezes. Entra: Arthur.

15’ Impedido! Diego Souza cobra escanteio, Matheus Ferraz desvia e Joelinton toca mal na bola. Wendel tenta aproveitar, mas o bandeira marca posição irregular.

13’ Amarelo! Diego Souza arranca tentando puxar contra-ataque, o meia Felipe Menezes faz falta e recebe cartão amarelo.

12’ Danilo! Felipe Menezes cobra falta muito bem e obriga o goleiro Danilo Fernandes a fez boa defesa.

9’ Amarelo! Joelinton fica reclamando perto do árbitro e acaba sendo catão amarelo.

6’ Impedido! Renê acerta belo passe pelo meio, Mike passa por Renan e finaliza, mas o bandeira marca posição irregular

4’ Maikon Leite tabela com Renê e acaba sendo derrubado por Felipe Macedo. Falta para o Leão.

1’ Uuuhhh! Joelinton ajeita a bola na entrada da área e Maikon Leite chega chutando com bastante perigo. Quase o primeiro gol.

0’ Começa o segundo tempo na Ilha do Retiro!

22:05 O Goiás também voltou para o gramado e não sofreu alterações.

22:03 O Sport está de volta. Equipe rubro-negra terá Maikon Leite e Mike nas vagas de Neto Moura e Régis.

21:52 Bruno Henrique, atacante do Goiás: “Na melhor chance, consegui concluir bem, mas o goleiro teve mérito, desviando a bola e tirando o gol. O árbitro nem viu o toque e acabou dando tiro de meta, mas ocorreu o desvio”.

21:50 Renê, lateral-esquerdo do Sport: “O Goiás está bem fechado. Jogando atrás. Precisamos trabalhar mais a bola, com paciência, para encontrar os espaços necessários”.

46’ Fim do primeiro tempo! Sport e Goiás ficam no empate por 0 a 0.

45’ Um minuto de acréscimo neste primeiro tempo.

43’ Amarelo! Diego Souza mata o contra-ataque do Goiás e recebe cartão.

42’ Uuuhhh! Renê arrisca um chute de fora da área e obriga o goleiro Renan a fazer grande defesa. Quase o primeiro gol leonino.

40’ Amarelo! Samuel Xavier passa por Rafael Forster e acaba sendo parado com falta pelo jogador, que recebe o primeiro cartão do jogo.

37’ Uuuhhh! Renan acerta um ótimo lançamento, Carlos coloca velocidade e manda para Bruno Henrique. O atacante entra na área, toca na saída de Danilo Fernandes e o gol não acontece por muito pouco.

34’ Danilo Fernandes! Felipe Menezes faz boa jogada pela direita e cruza rasteiro para Rodrigo bater de primeira e o arqueiro leonino fazer uma grande defesa.

32’ Uuuhhh! Diego Souza acerta um lindo passe para Samuel Xavier, que toca para Neto Moura entrar na área e bater na saída do arqueiro alviverde. A bola bate em Renan e vai para escanteio.

30’ Bruno Henrique domina no meio-campo, leva até a entrada da área e toca para Felipe Menezes. O meia, entretanto, cruza mal e facilita o trabalho leonino.

28’ Diego Souza cobra bem a fala e a bola passa perto da meta defendida por Renan.

27’ Neto Moura faz boa jogada pelo meio-campo e acaba sendo derrubado pelo volante Patrick. Boa falta para o Leão.

26’ Durval tenta lançar o meia-atacante Régis e a defesa do Goiás afasta com tranquilidade.

21’ Carlos passa por Neto Moura e deixa a bola com Diogo Barbosa. O meia cruza na área e o goleiro Danilo Fernandes defende com tranquilidade.

17’ Uuuhhh! Em uma jogada ensaiada, onde Diego Souza cobrou a falta jogando a bola na cabeça do zagueiro Durval, que estava ao lado do campo, quase os leoninos abrem o placar.

16’ Neto Moura acerta um belo passe e deixa Samuel Xavier em boas condições, mas o lateral acaba sendo travado no momento do chute e a bola vai para a linha de fundo.

15’ Goiás começa a se soltar um pouco mais no confronto. Equipe aposta na velocidade do ataque para surpreender a defesa rubro-negra.

10’ Leão toca a bola na tentativa de encontrar espaços na defesa Esmeraldina. Já o Goiás tenta surpreender os pernambucanos no contra-ataque.

8’ Diogo Barbosa lança para Bruno Henrique, que recebe no meio dos dois zagueiros, entra na área e chuta para fora.

6’ Renê recebe pela esquerda e cruza para Wendel, mas o volante leonino acaba sendo travado por Felipe Macedo, que evita o primeiro gol.

4’ Diego Souza arranca pelo lado direito, passa por dois jogadores, mas acaba se desequilibrando quando entrou na área e a defesa Esmeraldina corta.

3’ Rithely lança para Samuel Xavier, que dispara pela direita, mas não consegue alcançar a bola. Tiro de meta para o time alviverde.

0’ Diogo Barbosa tabela com Carlos pela esquerda e cruza para área. O atacante Bruno Henrique tenta cabecear para o meio e a defesa leonina afasta.

0’ Começa o jogo! A bola já está rolando, na Ilha do Retiro, para Sport x Goiás.

20:58 Tudo pronto! A bola vai rolar dentro de instantes na Ilha do Retiro.

20:56 Hino nacional sendo executado neste momento na Ilha do Retiro.

20:55 Equipes perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

20:54 Sport e Goiás estão no gramado da Ilha do Retiro! Torcida rubro-negra faz a festa.

20:51 Técnico Hélio dos Anjos, que já treinou o Sport por três vezes, entra no gramado e é aplaudido pelos torcedores leoninos.

20:48 Público na Ilha do Retiro, mesmo com a boa fase de time, é fraco. Torcedores encontram dificuldades para entrar no estádio.

20:37 Paulo Henrique, Péricles, Fred, Juliano, Robert, Arthur, Willian Kozlowski, Lucas Coelho e Ruan estão à disposição do técnico Hélio dos Anjos no banco de reservas.

20:30 Também definido, Goiás enfrenta o Leão da seguinte maneira: Renan; Everton, Felipe Macedo, Alex Alves, Rafael Foster; Rodrigo, Diogo Barbosa, Patrick, Felipe Menezes; Carlos e Bruno Henrique.

20:24 O técnico Eduardo Baptista terá os seguintes jogadores como opção no banco de reservas: Luiz Carlos, Vitor, Oswaldo, Ewerton Páscoa, Rodrigo Mancha, Danilo, Maikon Leite e Mike.

20:20 Sport escalado! O Leão entrará em campo com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê, Rithely, Wendel, Neto Moura, Régis e Diego Souza; Joelinton.

20:05 Sport e Goiás já estão na Ilha do Retiro. Dentro de instantes, os clubes devem divulgar as escalações.

19:50 Atenção torcedor do Sport! O clube acaba de confirmar que o meia-atacante Élber precisará ser submetido à cirurgia no joelho. O atleta só terá o tempo de retorno aos gramados confirmado após o procedimento cirúrgico. Élber sofreu uma pancada no treinamento da última terça-feira-feira (02) e já estava vetado para este embate ante o Goiás. Contudo, o departamento médico não esperava que fosse algo deste nível.

19:30 Nesta noite, o volante Rithely vai completar 200 jogos com a camisa do Leão da Ilha do Retiro. Curiosamente, o atleta enfrentará o time pelo qual foi revelado e o técnico (Hélio dos Anjos) responsável por sua chegada ao Sport.

A partida desta noite será comandada por Flávio Rodrigues Guerra. Flávio Rodrigues tem 35 anos. O mesmo apita pela Federação Paulista de Futebol (FPF). Ele pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este será seu primeiro jogo na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Dibert Pedrosa Moises (RJ) e Vicente Romano Neto (SP) serão os auxiliares.

Estádio Adelmar da Costa Carvalho, conhecido como Ilha do Retiro, é o local onde o Sport manda a maioria dos seus jogos. Localizado no bairro da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, o estádio é bastante conhecido pelas dificuldades encontradas pelas outras equipes para baterem o Leão no local. A Ilha do Retiro foi inaugurado em 4 de julho de 1937, com a vitória rubro-negra por 6 a 5 ante o Santa Cruz.

Diferentemente de Eduardo Baptista, Hélio dos Anjos não confirma os titulares. De acordo com o comandante, o time poderá ter a novidade de Diogo Barbosa, que já passou no Sport, e estava fora de combate por ter disso pego no exame antidoping. Um dos motivos dessa escolha seria por ele ser uma atleta polivalente. “Diogo Barbosa pode aparecer. Se vai ser titular ou não, isso vamos ver mais para frente, pois está há cinco meses sem jogar. Ele já fez várias funções. Pode jogar na lateral, na função do Patrick ou mais adiantado na linha do meio-campo. Vi essa condição nele e ele falou que está à disposição. Conhece o setor”.

O técnico Eduardo Baptista, do Sport, não fez mistério em relação à equipe que começa este jogo. O Leão terá o retorno de Diego Souza e a manutenção de Régis entre os titulares. Com isso, Maikon Leite vai para o banco de reservas. “Esse time vem tendo uma sequência boa, tínhamos algumas opções de características, mas é o time é esse que treinou mesmo. Optei por Régis pela sequência. Ele vem nos ajudando bastante em todos os setores, tanto dando criatividade como dando o primeiro combate no ataque”.

O Sport mostra um futebol totalmente diferente do apresentado na Copa do Nordeste e Pernambucano. Um dos pontos de evolução mais evidente no escrete rubro-negro são as laterais, que acabou recuperando a força da temporada passada com a chegada de Samuel Xavier. O lateral, autor do gol de empate ante o Santos, comentou sobre a liberdade dada pelo técnico Eduardo Baptista. “Eduardo Baptista dá essa liberdade aos laterais para a gente chegar no ataque e ser mais uma opção. Por isso que ele colocou a gente para treinar no setor ofensivo. Temos que dar continuidade a esse trabalho, procurando ajudar a equipe tanto na marcação, quanto no ataque, para que a gente possa ajudar a fazer os gols também”.

FIQUE DE OLHO Sport x Goiás: Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta noite. Principal estrela do elenco leonino, Diego Souza colocará toda sua qualidade em campo para ajudar os leoninos a seguir bem na Série A. Com grandes atuações, o camisa 87 é um dos destaques da Série A até o momento. Nas últimas rodadas, ficou fora por conta de uma virose, contudo, deve entrar desde o início neste jogo.

Felipe Menezes, meia-atacante do Goiás, teve uma passagem pelo rival desta noite e sabe muito bem como é difícil enfrentar o Leão na Ilha do Retiro. Mesmo assim, o meia espera ver o Esmeraldino se impondo dentro de campo para ficar com os três pontos. “Jogar na Ilha do Retiro é muito difícil. A gente sabe a importância que a torcida tem. O início do jogo é forte porque a torcida comparece e empurra. Não estive contra o Palmeiras, mas o clube deu resposta positiva contra um time qualificado. Espero que a equipe consiga se impor e que mostre a mesma aplicação”.

O Volante Rithely viveu momentos conturbados logo quando chegou Sport, entretanto, as últimas temporadas tem sido um dos grandes pilares do time da Praça da Bandeira. Agora, o jogador mostra uma evolução ainda maior e em fazendo uma ótima participação na Série A. Na avaliação de Rithely, a melhora no passe vem sendo fundamental para isso. “Eu sempre me achei com uma marcação boa, mas pecava no passe. Eu queria forçar algumas jogadas e procurei melhorar isso durante os treinos. A marcação já era boa, mas parei de forçar muito. Acho que melhorei, mas espero crescer ainda mais”.

Na Ilha do Retiro, a última partida aconteceu no dia 22 de outubro do ano passado. O Sport não vivia um bom momento dentro da competição e acabou se complicando ante o Goiás dentro de casa. Depois de perder vários gols na etapa inicial, os leoninos viram o Esmeraldino marcar o único tento do embate através do meia Esquerdinha.

Sport e Goiás já estiveram frente a frente em 27 oportunidades. O confronto tem como maior vencedor o Esmeraldino, com 12 triunfos, entretanto, é marcado pelo equilíbrio. A equipe pernambucano saiu de campo com a vitória em dez oportunidades. O embate terminou empatado em cinco vezes. Oficialmente, o primeiro embate envolvendo Leão e Periquito aconteceu em 2001, quando se enfrentaram pela Copa dos Campeões e terminaram no empate por 3 a 3.

O Goiás também está em uma boa fase na Série A do Campeonato Brasileiro. O clube alviverde tem uma campanha idêntica à do Sport, com duas vitórias e dois empates. Os esmeraldinos, na última partida, ficaram no empate, por 1 a 1, com o Grêmio no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Goiás, partida válida pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 21h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.