Com lesão no menisco, meia Élber está fora dos gramados por tempo indeterminado

O que parecia ser um edema no joelho direito, com recuperação rápida e afastamento do confronto ante o Goiás apenas por precaução, virou um problema maior e teve o diagnóstico preciso revelado nesta quinta-feira (04). O meia Élber sofreu uma lesão no menisco e será certamente submetido a uma cirurgia para reparar o problema.

A data para o procedimento ainda não foi definida, mas o departamento médico do Sport está decidido a recuperar o jogador o quanto antes. Ainda que não tenha sido dada nenhuma previsão, a tendência é que o jogador fique afastado por 45 dias. Mas pode se estender, caso exames comprovem a ruptura dos ligamentos.

A informação oficial veio por intermédio do diretor-médico do clube, Cléber Maciel: “O prazo para recuperação requer várias nuances e seria incoerente a gente estimar um tempo agora. A gente goza de uma boa relação com o Cruzeiro, conversamos com a coordenação técnica deles e ficou determinado que o procedimento será aqui no Recife. Mas ainda falta o documento para liberar oficialmente a cirurgia aqui”, explicou Maciel, que informou a realização de todo o tratamento na capital pernambucana.

A lesão de Élber aconteceu no treino da última terça-feira (02), em uma dividida com o volante Rodrigo Mancha. À primeira vista, a pancada mais forte teria acontecido no tornozelo, mas o departamento médico rubro-negro explicou que era uma dor forte no joelho e que não preocupava. O jogador necessitou ser carregado de maca pelos companheiros de elenco.

O meia foi contratado pelo Sport nesta temporada por um pedido do técnico do clube, Eduardo Baptista. O jogador foi negociado por empréstimo até o fim da temporada junto ao Cruzeiro. No primeiro semestre, Élber atuou em 29 jogos e marcou sete gols. Destes, cinco foram marcados no Campeonato Pernambucano, o que o deixou na artilharia da competição estadual, ao lado de Betinho, jogador do Santa Cruz.