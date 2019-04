Botafogo vence Mogi Mirim e se mantém na liderança da Série B

Sem Carleto e Marcelo Mattos, o Botafogo foi a campo na noite desta sexta-feira (05) enfrentar o Mogi Mirim. A equipe paulista que veio da Lanterna, na lanterna ficou. No Niltão, o time de Renê Simões conquistou mais uma vitória, dessa vez por 3 a 0 e foi a 16 pontos no campeonato.

Com gols de Bill, Lulinha e Pimpão, o time de General Severiano se fixa novamente na liderança. Do outro lado, o Mogi Mirim termina a rodada com apenas dois pontos e tem a obrigação de ganhar a próxima rodada. De treinador novo, a equipe espera esboçar uma reação o mais rápido possível.

Na próxima rodada o Mogi enfrenta o Vitória no Romildo Ferreira enquanto o Botafogo enfrenta o Oeste, dessa vez fora de casa.

Desfalque no Mogi e gol nos minutos finais do Botafogo

Botafogo começou o jogo fazendo a defesa do Mogi trabalhar. Nos primeiros segundos o time alvinegro chegou com Pedro Rosa que cruzou para área, obrigando o goleiro Daniel a fazer sua primeira defesa. O goleiro espalmou e lançou para frente mas o Bota permaneceu com o rebote e a zaga do Mogi afastou. Tentando mostrar serviço, a equipe do Mogi logo reagiu e aos 3 minutos teve sua primeira chegada mas Giaretta afastou.

Aos 7 minutos, o Mogi perdeu um de seus atletas. O jogador Valdir saiu machucado e entrou Henrique. Com isso, os visitantes tiveram que mudar seu esquema. O jogo começou a ser bastante trabalho em passe mas acabou esfriando, as equipes passaram a jogar mais pelo meio de campo que pelas extremidades. As duas equipes ainda tiveram boas chegadas, mas nenhuma que exigisse muito dos goleiros.

Aos 42 minutos, o Botafogo abriu o placar com Pimpão após lançamento de Lulinha. Nos acréscimos, Mogi teve uma grande chance com Henrique, mas o jogador finalizou pra fora e foi para o chuveiro perdendo por 1 a 0.

Reação e ampliação de placar do Botafogo

Para o segundo tempo, o Botafogo voltou com alteração: Saiu Pedro Rosa para entrada de Luis Ricardo. As alterações adiantaram pois logo aos 3 minutos, de rebote, Bill ampliou o placar para o Botafogo. Após escanteio a bola sobrou dentro da pequena área e o atacante conseguiu finalizar.

Com isso, os donos de casa passaram a jogar de maneira mais determinada e com apoio de sua torcida, aos nove minutos, após chegada pela direita com Gilberto, Lulinha recebe no meio da grande área e coloca pro fundo das redes.

O jogo ficou mais cadenciado pro Botafogo que ainda teve várias chances de ampliação com Lulinha e Tomas mas perdeu tais chances. Os visitantes tentaram e até finalizaram mas não conseguiram passar pelo gol de Renan que, quando foi exigido, fez ótimas defesas. Nos segundos finais, Gilberto finalizou o que seria o quarto gol do Botafogo mas a bola bateu na trave e no rebote o zagueiro do Mogi Mirim colocou a bola pra fora finalizando assim a partida.