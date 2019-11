Resultado Joinville x Corinthians  no Campeonato Brasileiro 2015 (0-1)

Fique ligado que neste domingo, a VAVEL Brasil terá uma programação especial com muito esporte pra você. Fique de olho. Até lá.

Nós, da VAVEL Brasil, agradecemos sua presença em mais uma transmissão , com o minuto a minuto em tempo real da vitória corinthiana.

Por aqui, o Corinthians venceu. Bom primeiro tempo, com boa intensidade e força ofensiva, Jádson marcou. Na etapa final, recuou demais e sofreu pressão pelo empate, mas Joinville não tem a qualidade necessária.

Joinville segue na última posição, sem nenhuma vitória. O novo técnico Adilson Batista, terá trabalho pela frente.

Corinthians retoma o caminho das vitórias. Após perder os dois últimos jogos, Timão vence fora e busca o alívio para trabalhar e espantar a crise.

Fala, Jádson: "A nossa equipe vinha de dois resultados negativos. Bem ou mal, tinhamos de vencer. A equipe toda está de parabéns pela vitória e pelo empenho."

94' TEEEEEEEERMINAAAAAA O JOGO! O Corinthians volta a venceer no Brasileirão! 0 x 1

93' Reservas corinthianos quase comemorando título. Últimos instantes.

93' CÁSSIO, AMARELO. Por cera.

93' Marcelinho manda de muito longe e põe um sossego no coração alvinegro.

92' Petros sem condições de jogo e o Corinthians não pode mais mexer.

91' É todo ataque, o time da casa! Se segura como pode, o Timão.

90' WELLINGTON JR. PERDEU! Subiu bem e cabeçada vai pela linha de fundo.

89' Mais quatro minutos de sofrimento para Joinville e Corinthians.

88' Pressão total do Joinville. Corinthians tenta sair apenas de contra ataque.

87' Petros tenta arrancada pelo meio, fica no chão e o jogo segue.

86' Héracles busca Kempes, mas Gil protege bem e a bola sai.

85' Corinthians começa a tocar mais a bola. Time da casa parece cansar. Mas busca o abafa final.

84' Vamos chegando na reta final de partida. Timão se segura como pode.

83' Jogo fica feio, com muitos erros e bola rebatida.

82' Kempes e Gil brigam pela bola e Joinville tem mais um escanteio.

81' Corinthians busca um ataque para sair do sufoco, mas Love e Mendoza se perdem com a bola.

80' Cruzamento da esquerda e Cássio pega a bola. Fechada demais.

79' O jogo é todo do time da casa. Se prepare, torcedor alvinegro.

78' Corinthians fica recuado desnecessariamente, após as mudanças de Tite.

77' Pressão total do Joinville!

76' KEMPES, PASSA PERTO! Subiu bem o atacante e quase empata o jogo.

75' Escanteio batido por Marcelinho Paraíba e quase gol olímpico! Cássio foi lá pra conferir.

74' Joinville avança, Timão recua com as mudanças de Tite e o jogo toma contornos de dramaticidades.

73' Quase Fágner e Petros fazem uma burrada enorme. Só tiro de meta.

72'MEXE O TIMÃO: Ralf entra e sai Renato Augusto.

71' OUTRA MUDANÇA NO JOINVILLE: Marcelinho Paraíba entra e sai Rafael Costa.

70' TROCA O CORINTHIANS: Romero sai e entra e Vagner Love.

69' Augusto arrisca para o gol, mas Cássio acompanha ela sair.

68' Jogo fica morno e está um perde e ganha danado no meio campo.

67' Lançamento longo e Cássio sai para pegar firme a bola.

66' Kempes arranca pela direita e....atropela o bandeirinha.

65' Renato Augusto recebe no bico da grande área, gira e isola o chute.

64' Cabeçada de Kempes e Cássio pega sem nenhum problema.

63' Romero chega pela esquerda, cruza fechado, mas a zaga se sai bem do perigo.

62' Willian Popp novamente arrisca de fora da área e manda longe do gol.

61' MUDA O JOINVILLE: Entra Kempes e sai Niltinho.

60' Perigo no ataque do time da casa. Chegada boa pela esquerda, onde Gil chegou afastando.

59' Wellington Jr. arrisca de primeira, mas isola a bola. Joinville começa a assustar.

58' CÁÁÁÁÁSSIO! Chute no susto de Rafael e o goleiro espalma como dá.

57' Dividida Dancler/Gil e a bola sobra para Cássio.

56' Meio campo alvinegro envolve o Joinville, que não consegue armar ataques. Por outro lado, Romero pouco ajuda o setor ofensivo.

55' Willian Popp arrisca da entrada da área, mas manda muito mal, à esquerda do Cássio.

54' PRAAAAAAA FOOOOOOOOORA, GIL! Ganhou da zaga, cabeceou no chão e passa no pé na trave.

53' Novamente o Timão aparece no campo de ataque, mas passe de Petros sai fraco para Renato Augusto. Escanteio ao Corinthians.

52' Timão volta do intervalo marcando forte e segue pecando no chute final. Tem espaços e presença ofensiva.

51' Joinville não consegue trocar passes. Marcação corinthiana é muito boa.

50' Bola ficou curta no ataque catarinense e Timão recupera. Corinthians bem na retomada de posse.

49' Jádson chega rifando a bola e Joinville tem lateral próximo ao ataque.

48' Cristian arrisca o chute, mas pega muito embaixo e isola.

47' Mais uma falta no Romero e alvinegro tem boa chance.

46' Romero recupera a bola na intermediária, mas sofre falta no ataque e Timão começa na frente.

45' Autoriza o ábritro. Começa a etapa final.

Vamos ao segundo tempo.

Em um bom primeiro tempo, com boa presença ofensiva de Renato Augusto e Jádson, o Timão dominou na frente, sofreu poucos sustos atrás e vence o jogo.

E com esse golaço de Jádson, o Timão vai batendo o Joinville fora de casa.

47' Encima dos 47, o árbitro apita o final de partida neste primeiro tempo.

46' MUDA O JOINVILLE: Renato machucado dará lugar ao Wellignton Júnior.

45' Mais dois minutos.

44' E o jogador do Joinville parece ter sentido o joelho. Chora e parece não poder mais retornar no jogo.

43' Jádson liga Romero pela direita, mas o paraguaio comete falta no zagueiro rival.

42' Ataque com Renato pela esquerda e Fágner desvia. Cássio afasta de soco.

41' Jádson cobrou forte demais e a bola saiu pela linha de fundo.

40' Fágner deslocado e o Timão tem boa falta pra mandar na área.

39' Jogo muito bem corrido, com o árbitro não marcando qualquer coisa. Apenas 7 faltas.

38' Timão toca bem a bola e busca os espaços entre a zaga adversária.

37' É a vez do Joinville buscar mais o ataque. Timão espera o contra ataque.

36' ROOOOOOMEEEEEEEERO PEEEEEEEEEERDEEEEEEEEEEU! Saiu sozinho contra o goleiro, mas tirou demais do gol e mandou fora!

35' Rafael busca o chute, mas manda muito mal. Fácil para Cássio.

34' Timão agora acalma a partida e espera o Joinville.

33' MUDA O CORINTHIANS: Não deu para Bruno Henrique. Petros entra no seu lugar.

32' E UM BELO GOL DE JÁDSON! Tabela na entrada da área, recebeu pela meia esquerda, cortou para o pé direito e chutou no ângulo do goleiro. Timão abre o placar.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO TIMÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃO! JÁDSON!

30' Na batida, a bola sai direto pela linha de fundo.

29' Jogada pela direita com Willian Popp e a bola desvia e sai para escanteio.

28' E Bruno Henrique retornou. Seguirá na partida.

27' Não dará mais para o meio alvinegro e já já, vem Petros.

26' Ao que tudo indica, não dará mais para Bruno Henrique, que sai do gramado de maca móvel.

25' Jogo parado. Joinville tem seu camisa 10, Renato, sentindo. Bruno Henrique, do Corinthians, sente também no gramado.

24' Corinthians cria, arma, chega na área, mas não chuta. Incrível!

23' Torcida da casa acorda e tenta empurrar o Joinville.

22' WILLIAN POPP, AMARELADO. Reclamou um pênalti, onde não houve nada e toma cartão.

21' Corinthians aperta no ataque e pega a zaga rival muitas vezes aberta. Mas falta chutar a gol.

20' Renato Augusto faz boa chegada pela meia, abre pra Romero, mas o paraguaio demora muito pra finalizar o lance.

19' CÁSIO PEGA. Renato tenta uma letra e o arqueiro alvinegro faz defesa segura.

18' Dracena chegou bem para afastar. E no rebote, Augusto César arriscou e isolou.

17' Arranque pelo meio de Renato e Cristian atropela. Falta boa para o Joinville.

16' EEEEEESPAAAAAAAAAAALMA, OLIVEIRA! Jádson arrisca após Oliveira tirar mal e o goleiro espalma pra longe o perigo.

15' NAAAAAAAAAAAAAA TRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAVE! Bate-rebate na área e Gil pegou a sobra chutando cruzado. A bola pega no pé trave e sai.

14' Bruno Henrique cruza na área e Suelington afasta de canela. Timão tem escanteio.

13' Corinthians começa bem no trabalho ofensivo. Sufoca o time da casa e cria ataques.

12' Romero lançado pela meia direita, mas seu passe de cabeça foi errado.

11' Cruzamento de Bruno Henrique, Renato Augusto não subiu e fez cama de gato em Suélington.

10' Joinville tenta o ataque com Popp, mas Gil chega rifando a bola.

9' Cristian mandou de fora da área e a bola quase sai do estádio.

8' Na batida, Oliveira espalma, pega na cabeça de Mendoza e sai.

7' Romero toma pancada e Corinthians tem falta da direita com Jádson.

6' Romero tenta levar o Timão pela direita, mas sai com bola e tudo.

5' Na cobrança a zaga afasta.

4' EEEEEESPAAAAAALMA OLIVEIRA! Renato Augusto arrisca da entrada da área e o arqueiro manda pra escanteio.

3' Corinthians se organiza no ataque pela direita, com tabelas Fágner e Jádson.

2' Jogo começa a mil. Ataques aparecem, mas erram no passe final.

1' E na primeira arranca, a tentativa do chute do time local para na mão do Cássio.

0' Autoriza o árbitro! Começa o jogo em Santa Catarina;

A bola vai rolar no Sul do país.

Público no estádio é bom. Um princípio de tumulto nas entradas do estádio causou certa preocupação. A polícia foi acionada e dispersou os torcedores.

Equipes finalizando o trabalho de aquecimento no gramado. Daqui a pouco a bola rola na Arena Joinville.

Corinthians definido: Cássio; Fágner, Dracena, Gil, Fábio Santos; Cristian, Bruno Henrique, Jádson, Renato Augusto, Mendoza; Romero. Tite comanda a equipe.

Joinville escalado para o jogo: Oliveira; Sueliton, Dankler, Guti, Héracles; Anselmo, Augusto César, Renato; Willian Popp, Niltinho, Rafael Costa. Técnico: Adílson Batista

Confira nosso pré jogo especial para a partida de logo mais: Buscando recuperação no Brasileirão, Joinville e Corinthians se enfrentam em Santa Catarina

A partir das 22 horas, horário de Brasília, a partida começa na Arena Joiville para a sexta rodada do campeonato nacional.

FIQUE DE OLHO Joinville x Corinthians : Mendoza, meia atacante: super veloz, com boa recomposição defensiva e bom dirblador, vem sendo destaque da equipe aliando raça com faro de gol e levantando a Fiel.

FIQUE DE OLHO Joinville x Corinthians : Marcelinho Paraíba, meia atacante: veterano, experiente e ainda com lenha para queimar, o jogador campeão por onde passou, dá sua técnica e cadência de jogo para o time do Sul.

Jádson: "O que aconteceu contra o Grêmio não é sempre que acontece. Nossa equipe tomou dois gols em cinco minutos, mas depois equilibrou a partida, criou, finalizou. Pelo que a equipe demonstrou, se jogar daquela maneira, temos grandes chances de conseguir a vitória."

Fala, Anselmo, sobre a troca de técnicos: "Não conheço o trabalho dele. Falar da troca é difícil. É mais no campo que vou saber."

O time paulista também tem desfalques. Malcom e Elias servem a Seleção (Sub-20 e principal) e Luciano, lesionado, estão fora do jogo.

O time de Santa Catarina tem uma série de desfalques. Sem poder contar com Rogério, Marcelo Costa, Rafael Donato, Bruno Furlan, Joãozinho e Geandro, o novo técnico Adílson Batista ainda estuda uma formação para encarar o Timão.

A Arena Joinville, caldeirão do time da cidade, recebe o Corinthians para a partida de logo mais. Expectativa é de um ótimo público, maioria até de corinthianos.

O Corinthians passa por um tour no Sul do país. Após um apagão no começo do jogo, o Timão bem que tentou, mas não foi páreo para o Grêmio. Derrota por 3 x 1, mas segundo o técnico Tite, com a melhor apresentação no campeonato.

Na rodada passada, o Joinville perdeu o clássico contra a Chapecoense, resultando na demissão do treinador Hemerson Maria. Confira o pós jogo especial dessa partida: Chapecoense decide partida no primeiro tempo e afunda Joinville na lanterna do Brasileirão

Hoje será o dia para retornar ao caminho das vitórias. Joinville busca o primeiro triunfo e o Corinthians, a paz para retomar a normalidade.

Já o Corinthians vive uma crise forte financeira e técnicamente. Apesar do bom começo de campeonato, com duas vitórias, o Timão vem derrotas para Palmeiras e Grêmio, instaurando a crise no alvinegro.

A equipe da casa não vem no torneio. É o lanterna do Brasileiro e ainda não sabe o que é vencer. Vem de derrota e tem apenas um ponto. Hoje, estreia Adilson Batista no comando técnico.

Na noite deste sábado, Joinville e Corinthians se enfrentam, buscando fôlego, após um péssimo início catarinense e uma série de resultados ruins do Timão.

Amigos da VAVEL Brasil, sejam bem vindos para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2015. Hoje, sexta rodada e você acomapnhará todos os detalhes por aqui.