Brasil de Pelotas supera Caxias e mantém invencibilidade na Série C

INCIDENCIAS : Partida válida pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, disputada no estádio Centenário, em Caxias do Sul.

Depois de quatro anos sem se encontrarem em competições nacionais, Caxias e Brasil de Pelotas mediram forças na tarde deste domingo (7) no estádio Centenário, em partida válida pela 4º rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Melhor para os pelotenses, que com dois gols de Alex Amado venceram a segunda partida consecutiva na Série C e seguem invictos no certame. Baiano ainda descontou para a equipe grená, que, na zona de rebaixamento, segue sem vencer na terceira divisão nacional.

As equipes terão 20 dias de preparação para a próxima partida na Série C, que entra em recesso devido à realização da Copa América 2015. No dia 28, o Caxias vai até o interior paulista enfrentar o lanterna Guaratinguetá, que pode deixar a equipe Grená na última colocação do grupo caso vença a Portuguesa amanhã. O duelo entre paulistas e gaúchos tem início às 11h no estádio Dario Rodrigues Leite.

No mesmo dia, o Brasil, que com a vitória assume a terceira posição do grupo B, com oito pontos, recebe o Londrina, reeditando a semifinal da Série D do ano passado, em partida que ficou marcada por confusões generalizadas envolvendo jogadores e funcionários das duas equipes. Caso o Brasil não consiga liberação para voltar a atuar no Bento Freitas, a partida deve ocorrer às 16h no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A partida começou aberta, com as duas equipes buscando o gol. Aos 5 minutos, Felipe Garcia finalizou da entrada da área, obrigando Thiago Rodrigues a espalmar para a linha de fundo. Pouco depois, Reinaldo desperdiçou a primeira chance Grená após invadir a área e mandar pra fora. Neste momento, os donos da casa povoavam o meio de campo e tinham boa produção ofensiva.

Porém quem marcou primeiro foi Rubro-Negro, aos 22 minutos. Em jogada rápida, onde a defesa caxiense foi envolvida pela rápida troca de passes Xavante, Diogo Oliveira lançou Nena, que fez o pivô e serviu Alex Amado. O atacante bateu firme, sem nenhuma chance de defesa para Thiago Rodrigues.

A resposta do Caxias veio novamente com Reinaldo, que teve atuação destacada no primeiro tempo. Branquinho cruzou na medida para o volante, que apareceu de surpresa na área e cabeceou firme para grande defesa de Eduardo Martini. Aos 33, Xarou cruzou para Felipe Garcia, que cabeceou na trave. No rebote, Diogo Oliveira encheu o pé e mandou pra fora.

Já nos acréscimos, outro balde de água fria para a torcida mandante. Com um toque de letra, Nena tirou três marcadores de jogada e acionou Wender. Com boas condições de cruzar, o lateral mandou na medida para o baixinho Alex Amado, livre, marcar de cabeça o seu segundo gol na partida.

Sabendo da importância da vitória, o técnico Luis Antônio Zaluar promoveu as entradas de Jean Carlo e Diego Torres para aumentar a produção ofensiva do Caxias. E logo aos 4 minutos as substituições quase resultaram em gol. Após tabela entre Diego Torres e Clayton, a bola chegou em Pedro Oldoni. Na cara do gol, o atacante tentou servir Torres ao invés de finalizar e acabou errando o passe.

O que se via na etapa final era uma grande pressão do Caxias, enquanto os visitantes limitavam-se a se defender. No entanto, a defesa Rubro-Negra não conseguiu evitar o gol de desconto dos caxienses. Pela esquerda, Douglas Packer deu grande passe para Baiano, que entrava livre na área. O volante finalizou forte, sem chances para Martini.

O Caxias seguia em cima. Em contrapartida, o Brasil só voltou a assustar nos minutos finais do jogo. Alex Amado foi parado com falta quando ia sozinho em direção ao gol e Léo Carioca poderia ter sido expulso. Na cobrança, Xaro fez Thiago Rodrigues trabalhar novamente. Apesar da pressão Grená nos últimos minutos da partida, o Xavante soube valorizar cada lance nos minutos finais e saiu da Serra Gaúcha com o resultado positivo.