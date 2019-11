Resultado Fluminense x Sport no Campeonato Brasileiro 2015 (0-0)

21:30 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de domingo (07). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:28 O Maracanã recebeu um público de 15.411, gerando uma renda de R$ 368.520,00.

21:26 O Fluminense enfrenta o Palmeiras na próxima rodada. Jogo será realizado no domingo (14), às 16h00, no Allianz Parque, em São Paulo. Já o Sport entra em campo no sábado (13), às 21h00, diante do Joinville, na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco.

21:25 Com o resultado desta noite, o Fluminense fica na quinta colocação, com 11 pontos. Já o Sport ocupa a quarta posição, com 12 pontos.

48’ Fim de jogo! Fluminense e Sport ficam no empate por 0 a 0.

41’ Danilo! Após um cruzamento na área o atacante Marcos Júnior cabeceia e o goleiro rubro-negro faz grande defesa. Na sobra, Renê consegue tirar da cabeça do atacante e os tricolores ficam pedindo pênalti. Por reclamação, Wellington Silva recebeu cartão amarelo.

38’ Amarelo! Wagner faz mais uma falta em Diego Souza e, desta vez, não escapa do cartão.

37’ Matheus Ferraz mata o contra-ataque do Fluminense e recebe cartão amarelo.

36’ Última alteração no Fluminense: Sai: Vinícius. Entra: Marcos Júnior.

34’ Última alteração no Sport: Sai: Maikon Leite. Entra: Rodrigo Mancha.

33’ Diego Souza sofreu uma falta dura do meia-atacante Wagner e o árbitro não marcou nada.

31’ Wagner vai pela esquerda e levanta a bola na área. Gerson tenta acertar um voleio e a bola vai para fora.

29’ Modificação no Sport: Sai: Neto Moura. Entra: Régis.

24’ Maikon Leite tenta aproveitar uma bola que sobrou dentro da área e chuta com bastante perigo.

20’ Wagner cruza com qualidade e Jean aparece entre os zagueiros para cabecear para fora.

19’ Alteração no Sport: Sai: Mike. Entra: Danilo.

17’ Alteração no Fluminense: Sai: Renato. Entra: Wellington Silva.

16’ Cavalieri! Diego Souza faz grande jogada pelo meio, leva até a entrada da área e chuta forte para ótima defensa do arqueiro tricolor.

14’ Uuuhhh! Diego Souza inicia a jogada pelo meio, deixa com Samuel Xavier que aciona Mike. O atacante manda para área, o camisa 87 bate de primeira e quase abre o placar.

10’ Uuuhhh! Após cobrança de falta, o zagueiro Antônio Carlos subiu muito bem e cabeceou no ângulo. Muito bem, o goleiro rubro-negro faz grande defesa.

9’ Magno Alves recebe na linha de fundo e tenta cruzar para Vinícius, mas a bola pega na mão de Rithely e é marcado falta.

6’ Edson aparece na área novamente e acaba finalizando para fora mais uma vez.

4’ Vinícius recebe na lateral, cruza rasteiro para Edson pegar mal e Danilo Fernandes defender com tranquilidade.

1’ Amarelo! Renê faz falta dura em Gerson e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo.

0’ Começa o segundo tempo!

20:31 Fluminense e Sport estão de volta para o gramado. Pernambucanos não sofreram alterações, mas no tricolor Magno Alves entrou na vaga de Fred (lesionado).

20:21 Fred, atacante do Fluminense: “Nosso time está muito longe, não está tendo força para chegar na frente. Está dificultando. Não estamos conseguindo ter muitas chances”.

20:18 Diego Souza, meia-atacante do Sport: “Estamos marcando bem, sem darmos muito espaço para o adversário. Temos de encaixar uma bolinha. Quem errar menos, vai sair vitorioso”.

45’ Fim do primeiro tempo! Fluminense e Sport fazem etapa fraca e ficam apenas no 0 a 0. Torcida tricolor vaiou após o apito final.

43’ Rithely lança para Maikon Leite, mas a bola sai muito forte e vai para linha de fundo.

37’ Vinícius cobra falta levantando na área, a defesa leonina para e três jogadores fica com Danilo Fernandes, mas não conseguem aproveitar.

35’ Wagner levanta a bola na área e o goleiro Danilo Fernandes segura bem. Sport está errando vários passes no meio-campo e deixando o Fluminenses encontrar espaços para assustar.

31’ Gerson domina na entrada da área, avança e toca para Fred. O camisa 9 tem tranquilidade e aciona Wagner que bate dividindo com o defensor rubro-negro. Escanteio.

28’ Jogo continua com problema de criação no meio-campo. Com isso, são poucas as chances para os dois lados.

20’ Neto Moura acerta um belo lançamento, Maikon Leite domina e acaba sendo derrubado por Wagner bem próximo da grande área. Árbitro, entretanto, mandou seguir o jogo.

19’ Edson arranca pelo meio-campo e acaba sendo cortado por Rithely.

15’ Edson acerta bom passe pelo meio, mas Fred comete falta em Durval no momento que recebeu a bola.

411’ Até o momento, os dois times não encontra espaços para finalizar com qualidade e assustar os goleiros.

7’ Maikon Leite vai até a linha de fundo e tenta cruzar para Mike, mas a bola pega no defensor carioca e vai para escanteio.

6’ Edson recebe fora da área, procura espaço e finaliza longe da meta rubro-negra.

5’ Wagner manda a bola na esquerda para Giovanni chegar cruzando com perigo. Danilo Fernandes afasta.

3’ Sport começa o confronto fechando bem os espaços e dificultando o trabalho de bola do meio-campo tricolor.

1’ Gerson encontra espaço no meio da defesa leonino, mas a bola vai muito rápido e Danilo Fernandes faz a defesa com tranquilidade.

0’ Começa! A bola está rolando para Fluminense x Sport no estádio do Maracanã. É a sexta rodada do Brasileirão 2015.

19:27 Tudo pronto! A bola vai rolar dentro de instantes.

19:23 Hino nacional brasileiro sendo executado no Maracanã.

19:22 Fluminense e Sport estão no gramado do Maracanã.

19:11 Cerca de dez mil ingressos foram vendidos até o momento. Público não deve ser muito bom.

19:08 Com a venda do atacante Joelinton para o futebol da Alemanha e também as ausências de Samuel (lesionado) e Hernane Brocador (aguardando a regularização), o Sport terá dois garotos oriundos das categorias de base no banco de reservas. Trata-se de Kelvinny e Alison.

19:05 Goleiros do Fluminense (Diego Cavalieri e Júlio César) e do Sport (Danilo Fernandes e Luiz Carlos) estão realizando o trabalho de aquecimento no gramado do Maracanã.

19:02 O técnico Eduardo Baptista terá os seguintes jogadores à disposição no banco de reservas: Luiz Carlos, Ewerton Páscoa, Vitor, Danilo, Oswaldo, Kelvinny, Alyson, Rodrigo Mancha e Régis.

18:59 O banco do Fluminense será formado por: Júlio Cesar, Wellington Silva, Henrique, Pierre, Rafinha, Higor Leite, Marlone, Marcos Junior e Magno Alves.

18:55 Correção na escalação do Sport: Régis ficará no banco, com isso, Mike será o titular.

18:45 O Sport também está definido. O Leão da Praça da Bandeira jogará com: Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel, Neto Moura, Régis e Diego Souza; Maikon Leite.

18:40 O tricolor carioca entrará em campo com: Diego Cavalieri; Renato, Gum, Antônio Carlos e Giovanni; Edson, Jean, Wagner, Vinícius e Gérson; Fred.

18:35 O Fluminense está escalado para o confronto de logo mais.

18:29 A delegação do Fluminense acaba de chegar ao Maracanã!

18:20 A delegação do Sport já se encontra nos vestiários do Maracanã. Dentro de alguns minutos, a escalação deverá ser divulgada.

18:15 Movimentação boa de torcedores do Fluminense na bilheteria 2 do Maracanã.

A partida desta noite será comandada por Paulo Roberto Alves Júnior. Paulo Roberto tem 32 anos. O mesmo apita pela Federação Paranaense de Futebol (FPF). Ele pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Este será seu primeiro jogo na Série A do Campeonato Brasileiro deste ano. Ivan Carlos Bohn e Moisés Aparecido de Souza, ambos do Paraná, serão os auxiliares.

Estádio Jornalista Mário Filho, conhecido como Maracanã, é o local onde o Fluminense manda seus jogos. Localizado na Rua Professor Eurico Rabelo, na Zona Norte do Rio de Janeiro, o estádio é um dos mais conhecidos do futebol mundial. Palco de duas finais de Copa do Mundo (1950 e 2014). Atualmente, o Maracanã tem capacidade para 78.838 pessoas.

O técnico do Sport, Eduardo Baptista, perdeu uma peça importante para a sequência da Série A. Joelinton foi negociado com o Hoffenheim, da Alemanha, e já será desfalque nesta noite. Mostrando felicidade com a ida do garoto para o futebol europeu, o comandante relembrou de quando falou que Joelinton era nível de Europa e foi bastante questionado. “Fico feliz com a saída dele. A nossa proposta aqui é trazer resultados, mas também revelar talento e trazer dinheiro. E conseguimos. Fui ridicularizado por pessoas que não estudam futebol e que só pensam nos clubes clichês quando falamos de Europa. Claro que não falei de Barcelona e Real Madrid, mas 98% dos clubes europeus possuem o perfil para Joelinton”.

O técnico Enderson Moreira tem alguns jogadores pendurados pelo segundo cartão amarelo. Mesmo assim, não quer saber de poupar ninguém, dependendo do resultado, para evitar uma suspensão, pois tem preocupação apenas em ganhar os três pontos. “Eu confesso que não tenho esse tipo de preocupação. Minha preocupação sempre é ganhar o jogo que estamos disputando. A função que eles (Gerson, Wagner e Vinicius) fazem é muito desgastante, sempre pensamos que é possível que não terminem o jogo pelo desgaste. Eu não penso sobre o cartão. Se eles tomarem o cartão, vamos buscar as alternativas dentro do grupo. É por isso que temos um grupo grande, para poderem suprir a ausência de algum atleta”.

Gratidão! Isto é o que o meia-atacante Diego Souza tem pelo Fluminense. De acordo com o jogador, várias pessoas ajudaram ele no clube e foram muito importantes para ele conseguir as conquistas que tem na carreira. Apesar disso, o camisa 87 reitera que nesta noite será um rival do tricolor. “Sou muito grato por tudo que aconteceu comigo lá. Foram muitas pessoas que me ajudaram e que são muito importantes na minha vida porque me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. Sou muito grato por tudo que o Fluminense fez comigo, mas hoje sou rival”.

Diego Souza é grande preocupação para a defesa do Fluminense. Vivendo boa fase no Leão, o jogador chega como o nome a ser parado pelos defensores do tricolor. Amigo do camisa 87, o zagueiro Antônio Carlos esperar neutralizar o meia rubro-negro e melhorar ainda mais seu desempenho pelo Flu. “O Diego está jogando praticamente de segundo atacante. É um cara que conheço bem, é meu amigo, mas tomara que possa dar Fluminense. Acho que o time está encaixando. Essa sequência está nos dando tranquilidade para jogarmos. Eu sempre deixei claro que estava precisando de ritmo de jogo. Felizmente, estou conseguindo. Ainda não está do jeito que eu quero. Tem a questão do cansaço, mas estou me recuperando”.

FIQUE DE OLHO Fluminense x Sport : Diego Souza, meia-atacante do Sport, é a grande esperança da torcida rubro-negra nesta noite. Principal estrela do elenco leonino, Diego Souza colocará toda sua qualidade em campo para ajudar os leoninos a seguir bem na Série A. Com grandes atuações, o camisa 87 é um dos destaques da Série A até o momento.

FIQUE DE OLHO Fluminense x Sport: Fred, atacante do Fluminense, é o principal jogador do tricolor nesta Série A. Um dos artilheiros da competição, com três gols, o centroavante não costuma perdoar as chances que tem na partida. Sendo assim, a defesa rubro-negra precisará ficar atenta durante os 90 minutos.

O atacante Maikon Leite fez um belo gol na última rodada ante o Goiás e acabou fazendo a Ilha do Retiro explodir de alegria aos 47 minutos do segundo tempo. Agora, o jogador espera ter uma sequência com a camisa do Leão da Praça da Bandeira, entretanto, garante que vai respeitar a decisão de Eduardo Baptista, pois um time vitorioso não pode ter vaidade. “O time já estava em cima quando eu cheguei. Temos jogadores qualificados e estamos colhendo os frutos porque todos os jogadores estão focados no mesmo objetivo. Quero jogar, mas se ele (Eduardo Baptista) não optar por mim, eu vou respeitar. O time vitorioso é formado sem vaidade e vou procurar meu espaço com calma”.

O volante Pierre perdeu a vaga no time titular com a chegada do técnico Enderson Moreira, contundo, não mostra mágoa por isso e avalia que o tricolor carioca evoluiu sob o comando do treinador. “Desde a chegada do Enderson houve essa sequência boa, os jogadores assimilaram bem o que ele pediu. Espero que continuemos nessa linha para que possamos manter o ambiente favorável e as vitórias. A equipe vem mostrando bom futebol, a torcida vem comparecendo e ajudando”.

No Maracanã, a última partida aconteceu no dia 24 de agosto do ano passado. O Fluminense estava vivendo uma crise, com o atacante Fred em má fase após a pífia participação na Copa do Mundo, entretanto conseguiu fazer uma ótima partida e bateu o Sport por 4 a 0, com dois gols de Fred. Cícero e Conca fizeram os demais tentos.

Fluminense e Sport já estiveram frente a frente em 36 oportunidades. O confronto tem como maior vencedor o tricolor carioca, com 15 triunfos, entretanto, é marcado pelo equilíbrio. A equipe pernambucano saiu de campo com a vitória em 11 oportunidades. O embate terminou empatado em dez vezes. Oficialmente, o primeiro embate envolvendo os dois aconteceu em 1971, quando se enfrentaram pelo Campeonato Brasileiro, na Ilha do Retiro. O jogo terminou com a vitória do Flu pelo placar mínimo.

O Sport vem fazendo o melhor início de Série A do Campeonato Brasileiro da sua história na era dos pontos corridos. Invicto, até então, o time de Eduardo Baptista chegou nesta rodada ocupando o G-4, com 11 pontos. Na rodada passada, a equipe leonina estava empatando com o Goiás até os 47 minutos, quando Maikon Leite acertou um lindo chute e garantiu o resultado positivo, na Ilha do Retiro.

O Fluminense chega embalado para este confronto ante o Leão. Sem saber o que é perder há três jogos, os tricolores entraram em campo para buscar a terceira vitória seguida na Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada, a equipe carioca triunfou perante o Coritiba por 2 a 0, com os gols sendo marcados por Vinícius e Marcos Júnior, na primeira e segunda etapa, respectivamente.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Sport, partida válida pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputada às 19h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.