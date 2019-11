Resultado Goiás x Avaí no Campeonato Brasileiro 2015 (0-1)

Ficamos por aqui na transmissão de Goiás 0x1 Avaí. Você continua acompanhando no VAVEL Brasil tudo sobre o Brasileirão. Boa noite!

Na próxima rodada, os dois times jogam no domingo (13). O Goiás visita a Ponte Preta, jogo às 11h. Já o Avaí joga o clássico de Florianópolis contra o Figueirense, na Ressacada, às 16h

Nos jogos desse mesmo horário, Figueirense 2x1 Palmeiras e Fluminense 0x0 Sport

Com o resultado, o Avaí chega a 10 pontos e sobe para a 7ª posição no Brasileirão, com a sua segunda vitória fora de casa no campeonato. O Goiás é o 11º, com oito

Termina no Serra Dourada! Goiás 0x1 Avaí

49' Em mais um contra-ataque puxado pelo Avaí, Anderson Lopes atravessou para Rômulo na esquerda e o atacante da base do time, bate de bico na saída de Renan e marca seu primeiro gol com a camisa azul. Na comemoração, o jogador tirou a camisa e levou cartão amarelo

48' Goooooooooooooooooool do Avaí! Rômulo

47' Perde a chance o Avaí! No contra-ataque puxado por Anderson Lopes, Denner ajeita para Rômulo, mas Renan fecha bem e salva o Goiás

45' Quatro minutos de acréscimo na segunda etapa

44' Pior público da Série A até agora: 1.105 pagantes, para uma renda de R$ 25.840,00

43' Amarelo! Para Jarlan, atacante do Goiás, que matou o contra-ataque do Avaí em falta para cima de Nino Paraíba

42' Tira Antônio Carlos! Everton faz a jogada de linha de fundo e cruza para o Lucas Coelho, mas o zagueiro avaiano apareceu antes para tirar a bola de dentro da área

41' Salva Diogo Barbosa! Denner recebe dentro da área pela esquerda, tira de Renan e cruza rasteiro para Anderson Lopes, mas Diogo Barbosa aparece no meio da caminho para afastar o perigo

35' Última mudança de Gilson Kleina: Adriano faz sua primeira partida com a camisa do Avaí e entra na vaga de Eduardo Neto

34' Passes errados: Goiás 26x26 Avaí

32' Amarelo! Para Jéci, zagueiro do Avaí, por retardar o reinício do jogo

31' Anderson Lopes faz ótima jogada pela direita, dribla dois, mas adianta demais ao invadir a área e Renan evita a finalização

30' Última alteração no Goiás: sai Carlos Eduardo e entra Lucas Coelho

29' Para fora! Denner cobra escanteio para a área, Emerson cabeceia, mas manda à direita do gol

25' Segunda mudança no Avaí: Rômulo entra no lugar de Pablo

24' Amarelo! Para Eduardo Neto, volante do Avaí. Jarlan avançava pela esquerda, mas o camisa 8 avaiano derrubou e matou o ataque goiano

22' Segunda mudança no Goiás: Arthur substitui Felipe Menezes

21' Amarelo! Para Alex Alves, zagueiro do Goiás. Anderson Lopes fez ótima jogada pelo meio se livrou de dois e só foi parado por Alex Alves, que levou o primeira cartão dos mandantes no jogo

18' Primeira alteração do Goiás: Jarlan entra no lugar de Wesley

17' Vagner! Após cobrança de escanteio cobrado por Felipe Menezes, a bola foi tocada e sobrou dentro da pequena área para Wesley, que estava em condição irregular, mas desviou fraco de cabeça e o goleiro avaiano segurou firme

13' Chutou mal! Diego Barbosa fez grande jogada pela esquerda, tocou para trás para Felipe Menezes, que deixou para Patrick na entrada da área, mas o chute de canhota passou longe do gol do Avaí

6' Looonge! Renan arrisca da intermediária após passe de Pablo, mas erra por muito

4' Levou perigo! Denner cobrou escanteio para área, Antônio Carlos desviou e a bola passou perto do gol goiano

Começa a segunda etapa: Goiás 0x0 Avaí

Números da primeira etapa: Posse de bola: Goiás 56%44 Avaí. Finalizações: 5x4. Finalizações certas: 2x1. Desarmes: 5x15. Faltas: 5x6. Bolas levantadas: 11x4. Escanteios: 3x0

Nas outras partidas do mesmo horário Figueirense 1x1 Palmeiras e Fluminense 0x0 Sport

Banco do Avaí: Diego, Eltinho, Everton Silva, Adriano, Conrado, Hugo, Rômulo e André Lima. Lembrando que ainda na primeira etapa, Denner entrou na vaga de Renan Oliveira, que saiu machucado

Reservas do Goiás: Wallace, Fred, Juliano, Gelson, Willian Kozlowski, Arthur, Jarlan e Lucas Coelho

Termina a primeira etapa em Goiânia. Goiás 0x0 Avaí

45'+1 Dois minutos de acréscimo no Serra

45' Vagner! Felipe Menezes bate falta rasante e o goleiro avaiano segura firme no meio do gol

45' Falta perigosa! Antônio Carlos derruba Carlos Eduardo na entrada da área e é perigosa contra Vagner

40' Afasta Jéci! Na cobrança de escanteio rasteira para dentro da área, Bruno Henrique gira e bate cruzado, mas Jéci aparece na pequena área para afastar o perigo

38' Vagner! Na saída errada de bola do Avaí, Wesley lança Bruno Henrique que sai na cara do goleiro avaiano, que fecha bem o ângulo e defende o chute do atacante esmeraldino

33' Até agora apenas oito faltas no jogo, quatro de cada lado

32' Amarelo! Para Antônio Carlos, zagueiro do Avaí. Falta pelo lado esquerdo do ataque goiano

30' Um terço de primeiro tempo e poucas oportunidades no Serra Dourada. Finalizações: Goiás 1-3 Avaí

24' Primeira alteração no Avaí: Renan Oliveira dá lugar à Denner

23' Cai novamente no gramado Renan Oliveira com dores na virilha e será substituído

22' Volta ao gramado Renan Oliveira

20' Renan Oliveira cai na entrada da área e o jogo é parado para o atendimento do camisa 9 do Avaí

20' Tempo de bola rolando: 63%

18' Segue o jogo! Anderson Lopes recebe dentro da área, divide com Alex Alves e cai, mas o árbitro mandou seguir e deu apenas tiro de meta

12' Quase Pablo! Anderson Lopes ajeita na entrada da área para Pablo, que bate de primeira e dá susto no goleiro Renan, mas a bola vai por cima

11' Que perigo! Bruno Henrique desarma Renan Oliveira no campo dde ataque, arranca pelo meio e bate forte de pé esquerdo da entrada da área e a bola passa perto do ângulo de Vagner

8' Por cima! Pablo lança Nino Paraíba na linha de fundo e o ala do Avaí cruza para Renan Oliveira, que cabeceia da entrada da pequena área, mas manda por cima do gol de Renan

6' O meia Robert, do Goiás, foi cortado do banco de reservas minutos antes da partida por "problemas intestinais"

3' Para longe! Renan Oliveira recebe de Renan e bate forte de fora da área, mas manda longe do gol

Começou! Goiás e Avaí já se enfrentam no Serra Dourada

O Goiás joga com seu tradicional uniforme: camisas e meias verdes e calções brancos. Já o Avaí joga com seu segundo uniforme: camisas e meias brancas e calções Avaí

O Estádio Serra Dourada não recebe um grande público para a partida entre Goiás e Avaí. O único jogo do time goiano com público nesse Brasileirão foi no empate em 1 a 1 com o Grêmio, com 3.589 pagantes. Na partida contra o Atlético-PR, na 2ª rodada, o time cumpriu punição e jogou com portões fechados. O Serra Dourada tem capacidade para 41.774 torcedores

Nesse momento, executado o hino nacional brasileiro no Estádio Serra Dourada

Hoje o Goiás fará uma homenagem nas camisas à Fernandão, ídolo da equipe, que morreu um ano atrás, vítima de um acidente de helicóptero

Goiás definido pelo treinador Hélio dos Anjos no esquema 4-3-3: Renan; Everton, Felipe Macedo, Alex Alves, Diogo Barbosa; Rodrigo, Patrick, Felipe Menezes; Wesley, Bruno Henrique, Carlos Eduardo

Arbitragem no Serra Dourada de Alisson Sidnei Furtado (TO), que será auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Avaí confirmado pelo técnico Gilson Kleina no esquema 3-6-1: Vagner; Antônio Carlos, Jéci, Emerson; Nino Paraíba, Renan, Eduardo Neto, Pablo, Renan Oliveira, Romário; Anderson Lopes.

Fique de olho Goiás x Avaí: Anderson Lopes, atacante do Avaí. A ausência de Marquinhos, ídolo da torcida avaiana, abre espaço para outros destaques no Avaí. Aos 21 anos, Anderson faz sua segunda temporada como titular do time e nessa, é o artilheiro da equipe. Foram nove gols marcados em 21 partidas disputadas. Marcou o gol mais rápido da atual edição do Brasileiro, aos 43 segundos, abrindo o placar na vitória avaiana por 2 a 1 sobre o Coritiba, fora de casa

Fique de olho Goiás x Avaí: Bruno Henrique, atacante do Goiás. Sem Erik, o atacante de 24 anos é a principal esperança de gols do torcedor esmeraldino. Nesse Brasileirão, marcou duas vezes contra o Atlético-PR e fez ótima exibição na vitória goiana sobre o Palmeiras, fora de casa. No ano, foram sete gols em 22 jogos

Jogadores do Avaí que viajaram à Goiânia. Goleiros: Diego e Vagner. Zagueiros: Antonio Carlos, Emerson e Jéci. Laterais: Eltinho, Everton Silva, Nino Paraíba, Pablo e Romário. Volantes: Adriano, Eduardo Neto e Renan. Meias: Denner e Renan Oliveira. Atacantes: Anderson Lopes, André Lima, Conrado, Hugo e Rômulo.

Os relacionados do Goiás. Goleiros: Renan e Wallace. Laterais: Diogo e Everton. Zagueiros: Alex Alves, Felipe Macedo e Fred. Volantes: Gelson, Juliano, Rodrigo e Patrick. Meias: Arthur, Felipe Menezes, Robert e Wiliam Kozlowski. Atacantes: Bruno Henrique, Carlos Eduardo, Jarlan, Lucas Coelho e Wesley

A derrota para o Atlético-MG por 4 a 1 na última rodada motivou o técnico Gilson Kleina fazer mudanças no seu esquema: de 4-4-2 para 3-6-1. Além da mudança por lesão de Marquinhos por Renan Oliveira, o zagueiro Emerson deve formar o trio de zagueiros e ganhar a vaga do atacante Hugo

Já o Avaí não vai poder contar com o camisa 10 Marquinhos. O jogador sentiu dores na panturrilha e não viajou à Goiânia. Além dele, o atacante Roberto e o volante Tinga também estão no DM e desfalcam a equipe de Gilson Kleina. O volante Eduardo Costa cumpre o segundo de cinco jogos de suspensão por ter dado um soco no técnico do Figueirense, Argel Fucks, em partida pela Copa do Brasil. O meia Juninho, que ainda não estreou pelo time, foi convocado pela Seleção do Timor Leste para a disputa das Eliminatórias Asiáticas para a Copa do Mundo 2018 e também está fora

A versão oficial do clube, é que o atacante estava desgastado e precisa se condicionar melhor. O técnico Hélio dos Anjos deu a entender que o jogador não volta ao time tão cedo. "Meu plano para o Erik é ele jogar, mas ele só vai jogar dentro do que eu e a comissão técnica definimos. Estamos fazendo uma recuperação nele. Em Goiânia, vou discutir sobre os treinos que ele fez. Mas estou tranquilo. Se tivermos que prolongar esses treinamentos, vamos prolongar. Wesley, Carlos, Bruno, Lucas e Jarlan nos dão muitas opções", afirmou.

Já o atacante Erik, revelação do Brasileirão 2014, segue barrado pelo treinador e também não entrará em campo pelo Goiás. O jogador, que marcou 10 gols na última edição da Série A, não vem agradando o treinador Hélio dos Anjos e não foi relacionado pela segunda partida consecutiva. Em seu twitter, o jogador mandou o recado abaixo:

O Goiás não poderá contar com os meio-campistas David e Ramon, que estão machucados. O lateral-esquerdo Rafael Forster e o volante Péricles levaram o terceiro cartão amarelo contra o Sport e não jogam contra o Avaí

O confronto entre Goiás e Avaí já aconteceu nove vezes na história. Pela Série A, foram quatro jogos, com três vitórias avainas e uma do Esmeraldino. O último confronto foi pela Série B em outubro de 2012 e o time goiano, que seria campeão da competição ao final daquele ano, goleou o Leão por 4 a 1, na Ressacada. Hoje no Avaí, Renan Oliveira marcou um dos gols do Goiás naquela partida

Hoje (7), além de Goiás e Avaí, o Internacional venceu o Coritiba por 2 a 0, no jogo das 11h. Figueirense x Palmeiras e Fluminense x Sport, jogam às 19h30

Essa rodada do Campeonato Brasileiro começou ontem (6) com seis partidas: Flamengo 1x0 Chapecoense, Atlético-MG 1x3 Cruzeiro, Santos 2x2 Ponte Preta, Atlético-PR 2x0 Vasco, Joinville 0x1 Corinthians, São Paulo 2x0 Grêmio

O Avaí também perdeu na rodada passada. Jogando diante de seu torcedor, o time de Florianópolis foi goleado pelo Atlético-MG por 4 a 1. Carlos, duas vezes, Antônio Carlos (contra) e Pratto marcaram para o Galo e André Lima descontou para o Leão. Foi a primeira derrota da equipe em casa no Brasileirão

Na última rodada, o Goiás viajou à Recife e com gol de Maikon Leite, já nos acréscimos, perdeu para o Sport por 1 a 0. Foi a primeira derrota do time no Brasileirão

Após cinco rodadas, Goiás e Avaí estão separados por apenas um ponto na tabela da Série A. O Esmeraldino está em 9º lugar, com oito pontos, enquanto o Leão da Ilha é o 12º, com sete.

Boa tarde para você que navega no VAVEL Brasil! A partir das 19h30, Goiás e Avaí se enfrentam pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro e você acompanha tudo em tempo real!