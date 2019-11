Resultado Brasil x México (2-0)

Encerramos por aqui a transmissão! Na próxima quarta-feira estaremos com vocês no Beira-Rio! Obrigado pela audiência, até a próxima!

PÓS-JOGO! Próximo compromisso da Seleção Brasileira será na próxima quarta-feira, contra Honduras, às 22h, no Beira-Rio.

PÓS-JOGO! Brasil precisa de apenas 45 minutos para vencer o México. Gols marcados pro Philippe Coutinho e Diego Tardelli.

FIM DE JOGO! Brasil vence o México por 2 a 0!

45' Teremos três minutos de acréscimo.

42' O México também não chutou a gol nessa segunda etapa. Nível muito baixo nos últimos 45 minutos.

41' O Brasil ainda não chutou a gol no segundo tempo. São 51 minutos sem disparar contra a meta de Corona.

40' Torcedores já começam a deixar o Allianz Parque.

38' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Fred. Entra: Felipe Anderson.

37' Cruzamento na área para Vuoso que finaliza prensado com Miranda. A bola sai por cima.

35' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Elias. Entra: Casemiro.

33' Douglas Costas arranca pela direita, passa pela marcação e rola para Éverton Ribeiro que se enrola na hora de finalizar.

29' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Willian. Entra: Douglas Costa.

27' Público total: 34,649 presentes. Renda: R$ 6,737,030,00

24' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Philippe Coutinho. Entra: Éverton Ribeiro.

23' Cruzamento de Fabian na área com direção a Vuoso. O atacante divide com Miranda e não cabeceia bem. Nas mãos de Jefferson.

18' SUBSTITUIÇÃO NO MÉXICO! Sai: Raul Jimenez. Entra: Vuoso.

16' Torcida faz 'ola' no Allianz Parque. Clima de festa nas arquibancadas.

15' Elias lança na frente para Willian, mas o ponta cruza mal demais. Apenas tiro de meta para o México.

14' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Diego Tardelli. Entra: Roberto Firmino.

13' PAROU! David Luiz ajeita com o braço na pequena área e o árbitro paralisa o lance.

11' OPAAAAAAA! Willian arranca pela direita e sobre uma falta duríssima de Rafa Marquez. O cartão amarelo ficou barato para o zagueiro.

10' Fabian arrisca da entrada área, mas pega mal na bola e ela sobe demais. Sem sustos para Jefferson.

5' México marca a saída de bola brasileira e pressiona. Miranda tem trabalho, mas dá conta do recado.

4' SUBSTITUIÇÕES NO MÉXICO! Saem: Ayala, Moral e Correal. Entram: Salcedo, Fabian e Flores.

1' Jimenez é flagrado em posição de impedimento.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Danilo. Entra: Fabinho.

INTERVALO! O Brasil é amplamente superior ao México. Bem postado na defesa e sem sofrer grandes perigos, a Seleção consegue armar seu jogo pelo lado esquerdo do campo. A triangulação Filipe Luis-Willian-Fred tem dado certo e os dois gols se iniciaram por esse lado.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Brasil vence o México pelo placar de 2 a 0. Gols marcados por Philipe Coutinho e Diego Tardelli.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

44' Ayala cai no gramado após dividia com David Luiz e Corona. Zagueiro recebe atendimento médico.

43' FOTO A comemoração de Diego Tardelli no segundo gol brasileiro.

40' JEFFERSON! Corral arrisca de fora da área, a bola quica no gramado e quase engana Jefferson. O goleiro do Botafogo espalma para o lado.

39' Torcida brasileira grita 'olé' no Allianz Parque.

36' GOL DO BRASIL! Linda jogada do Brasil! Filipe Luis enfia para Elias em profunidade. O volante usa o drible de corpo para se livrar de seu marcador e rola de leve para Tardelli empurrar.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! TARDELLI MARCA O SEGUNDO!

33' PÊNALTI? Jimenez cai na área e pede a marcação da penalidade. O árbitro manda seguir e Jefferson fica com ela.

30' Miranda, soberano, aparece duas vezes para afastar as bolas cruzadas na área.

28' VIROU JOGO DO PALMEIRAS! Antes do gol, gritos de 'Vamos ganhar, Porco' nas arquibancadas. Após o mesmo, novas canções para o Palmeiras. Agora os torcedores provocam a eliminação do Corinthians na Libertadores ao lembrar do Guaraní do Paraguai.

27' GOL DO BRASIL! Coutinho faz linda jogada na grande área, sai de frente para o gol e abre o placar no Allianz Parque.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! COUTINHO ABRE O PLACAR PARA O BRASIL!

25' PRA FORA! Tardelli aproveita a cobrança rápida de lateral, limpa para o meio, mas pega mal na bola. Tiro de meta.

24' Willian cruza para a área e Adrian afasta. Na sobra, Fernandinho se enrola com a defesa e consegue - sem querer - achar passe para David Luz, na pequena área. O zagueiro não consegue aproveitar.

22' Tardelli tenta a triangulação com Willian e Fred, mas Rafa Marquez recua de cabeça para o goleiro e tranquiliza a defesa.

19' PRIMEIRA CHANCE! Corona arma a jogada e abre para Jimenez pegar de primeiro e mandar pro gol. Jefferson, bem posicionado, faz a defesa.

18' Corona arrisca o chute de fora da área e Jefferson apenas acompanha.

17' Willian puxa contra-ataque do Brasil, vê Tardelli entrando por trás da defesa e tenta o passe. Rafael Marquez percebe a movimentação e faz o corte.

16' Corona recebe na entrada da área, tenta o drible em Miranda, mas acaba desarmado.

15' Fred recebe lançamento na esquerda, corta para o meio e se enrola com a volta. Na devolução para Coutinho, perde o tempo da jogada e desperdiça o ataque.

13' Tardelli corre atrás da zaga mexicana e por pouco não consegue uma roubada que resultaria em gol. Rafa Marquez, experiente, consegue afastar.

11' Coutinho recebe no meio, não consegue ângulo para chutar e abre para Danilo. O lateral tromba com a marcação, pede falta, mas o árbitro nada marca.

10' México tem falta lateral, cobra na área, mas Miranda aparece bem para afastar o perigo.

8' Filipe Luis avança pela esquerda e cruza para Tardelli na grande área. Rafa Marquez divide com o atacante brasileiro e impede o cabeceio.

7' Willian se enrola com a bola na linha lateral e estraga com ataque do Brasil.

4' QUASE, DE NOVO! Dessa vez foi Miranda que consegue cabecear com liberdade. Novamente, a bola passa perto.

4' Willian cruza pela esquerda, a zaga mexicana se enrola com a bola e cede escanteio.

3' PRA FOOOOOOOOORA! Escanteio cobrado por Phillipe Coutinho e David Luiz aparece para cabecear. A bola passa rente ao travessão!

3' Tardelli é lançado em profundidade, mas a defesa mexicana afasta pela linha de fundo. Escanteio para o Brasil!

1' Danilo cruza da direita buscando Tardelli, mas o atacante não consegue dominar e deixa sair pela linha lateral.

0' ROLA A BOLA NO ALLIANZ PARQUE! COMEÇA O JOGO!

Brasil à esquerda e México ao lado direito das cabines de transmissão. Falta pouco para a bola

Hino nacional brasileiro sendo executado! Torcida canta à capela, como na Copa do Mundo.

Público é excelente nas arquibancadas do Allianz Parque. Mesmo sem estar lotado, torcida marca boa presença nas arquibancadas.

Hino nacional mexicano sendo executado no Allianz Parque!

Jogadores das seleções brasileira e mexicana sobem ao gramado do Allianz Parque. Cerimônia de abertura é realizada.

Nome de Elias é vaiado após aparecer no telão. Rivalidade Corinthians e Palmeiras permanece até mesmo no amistoso da Seleção Brasileira.

A última partida entre Brasil e México foi na Copa do Mundo de 2014. Disputada no Castelão, o placar ficou inalterado. Ochoa teve grande atuação e garantiu o 0 a 0.

David Luiz é o jogador mais festejado no momento que aparece no telão. Sem Neymar, zagueiro ganha o carro de principal atleta da Seleção.

Neste momento é a Seleção Brasileira que vem ao gramado e é ovacionada pela torcida no Allianz Parque.

México sobe ao gramado do Allianz Parque para realizar o reconhecimento de gramado.

David Luiz será do Brasil nesta partida contra o México.

O árbitro da partida de hoje será César Quintana Rodrigues, do Paraguai. Com brasão Fifa, esteve presente na última Copa do Mundo.

Confira a escalação da Seleção Mexicana.

MUDANÇAS DE ÚLTIMA HORA NA SELEÇÃO BRASILEIRA! Por opção de Dunga, Fred será titular no lugar de Roberto Firmino.

E Dunga leva o Brasil a campo com: Jefferson, Danilo, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Fernandinho, Elias, Willian e Philippe Coutinho; Diego Tardelli e Roberto Firmino.

O México está escalado com: Alfredo Talavera, Gerardo Flores, Rafael Márquez, Juan Carlos Valenzuela e Julio César Domínguez; Efraín Velarde, Juan Carlos Medina, Marco Fabián e Javier Aquino; Enrique Esqueda e Raúl Jiménez. Técnico: Miguel Herrera

Diferente das partidas do Palmeiras, o logo da Allianz Parque não está coberto. No Brasileirão, a CBF ordenou que o nome da patrocinadora não aparecesse nas transmissões.

Seleção Brasileira recebe o México em primeiro teste para Copa América

Outro cortado é o volante Luiz Gustavo, devido a uma lesão. Jogador será desfalque também na Copa América.

Robinho também será desfalque. O atacante do Santos realizou exames e foi vetado para a partida de hoje.

O Brasil não contará com Neymar e Daniel Alves para a partida de hoje. Atletas foram campeões da Uefa Champions League e não estarão com a Seleção Brasileira para o amistoso contra o México.

Chicharito Hernández, uma das estrelas da Seleção Mexicana, contou em entrevista o que espera da partida contra o Brasil. ''Esperamos mais uma partida difícil. Nos últimos anos temos tido muitos confrontos contra eles. Os resultados estão aí para provar que o equilíbrio é predominante e vamos buscar mais uma vitória, que vai ser muito importante para nos dar a confiança que precisamos para a Copa América''

Zagueiro e capitão da Seleção na última Copa do Mundo, Thiago Silva relembrou os últimos confrontos contra a Seleção mexicana em que esteve em campo. ''Perdemos para eles na final das Olimpíadas em 2012, depois vencemos na Copa das Confederações e empatamos na Copa do Mundo. É um adversário muito perigoso que a gente conhece bem e está acostumado a jogar. Vai ser uma partida difícil que pode ser decidida no detalhe. Temos que estar preparados''

Relembre os lances do empate sem gols entre as duas seleções pela Copa do Mundo de 2014

Da última vez que se enfrentaram, Brasil e México empataram em 0 a 0 em partida disputada no Castelão, em Fortaleza, válida pela 1ª fase da Copa do Mundo de 2014. Naquela ocasião, Ochoa, goleiro da Seleção mexicana, fechou a meta e garantiu o empate que talvez tenha sido determinante para a classificação as oitavas de final, em grupo que também contava com Croácia e Camarões

A Arena Palmeiras, com capacidade para 43 mil espectadores, será o palco da partida de hoje entre Brasil e México. Pela primeira vez desde sua inauguração, o estádio receberá uma partida da Seleção Brasileira.

O técnico Miguel Herrera fez questão de frisar a qualidade da Seleção Brasileira mesmo sem Neymar e confia na vitória. ''Sabemos da qualidade do Brasil, mas temos que ter a bola no pé e fazer nosso jogo. Sem a bola marcar os espaços e estar sempre atento nos contra ataques. O Brasil tem jogadores muito velozes e que podem fazer a diferença''

Em entrevista, Dunga comentou sobre o desfalque de Neymar na partida de hoje e o título de Champions League conquistado pelo jogador. ''Não é bom somente para a Seleção, mas para o futebol brasileiro. Ter um representante campeão na Champions, fazendo a diferença no Barcelona, sendo um dos artilheiros. Todos estamos muito felizes. Infelizmente ele não poderá estar em campo nesse amistoso, mas aguardamos ele para a Copa América''

Assista aos lances da vitória mexicana sobre a Seleção Brasileira por 2 a 1 na decisão da medalha de ouro nas Olimpíadas de Londres 2012

FIQUE DE OLHO: Peralta é um dos principais atacantes da Seleção Mexicana. Os torcedores brasileiros se lembram como ninguém dos dois gols marcados pelo atleta na decisão da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A Seleção Brasileira de Neymar e Oscar amargou a medalha de prata graças a brilhante atuação de Peralta, que espera repetir o feito na tarde de hoje

FIQUE DE OLHO: Com a chegada de Dunga, Diego Tardelli ganhou espaço na Seleção Brasileira. Atualmente na China, o ex-centroavante do Atlético-MG viveu excelente fase no clube de Belo Horizonte, atuações que o credenciaram a vestir a Amarelinha. Em seu melhor jogo, Tardelli deu a vitória ao Brasil marcando os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre a atual vice campeã mundial, a Argentina de Messi

No dia 24 de maio, o México entrou em campo pela última vez. A adversária foi a Seleção da Austrália, que não deu moleza aos mexicanos. O empate de 2 a 2 no placar retratou a igualdade da partida

A Seleção Mexicana, por outro lado, vive um momento de instabilidade. Há dois jogos sem vencer, a Seleção comandada pelo técnico Miguel Herrera tenta fazer valer sua fama de pedra no sapato do Brasil e surpreender a Seleção Canarinho jogando em sua casa.

Assista ao gol de Roberto Firmino que garantiu a vitória do Brasil sobre a Seleção Chilena por 1 a 0, em Londres

Na última vez que entrou em campo, a Seleção Brasileira enfrentou o Chile no Emirates Stadium no dia 29 de março. Com gol de Roberto Firmino já nos minutos finais de partida, o Brasil venceu o país que sediará a Copa América desse ano. Cheia de confiança, a Seleção comandada por Dunga quer continuar sua série de vitórias para entrar voando na competição

Depois do vexame na Copa do Mundo, Dunga retornou ao comando da Seleção Brasileira e teve início arrasador. Em 10 amistosos disputados, foram 10 vitórias, 100% de aproveitamento. Entre os triunfos, destacam-se a vitória de 2 a 0 sobre a Argentina, em Pequim e o 3 a 1 sobre a França, em pleno Stade de France. Com a proximidade da Copa América, o Brasi volta a campo para enfrentar a sempre perigosa Seleção Mexicana

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Brasil x México , amistoso a ser disputad às 17h na Arena Palmeiras, em São Paulo