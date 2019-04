Fortaleza e ASA ficam no empate em jogo movimentado e seguem invictos na Série C

Partida realizada na Arena Castelão, válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C 2015.

Antônio Dib Moraes de Sousa (PI) | Pio (FOR 17'/1ºT), Max Carrasco (ASA - 19'/2ºT), Vinícius Hess (FOR - 29'/2ºT) e Lúcio Maranhão (35'/2ºT).

Uma partida eletrizante deu continuidade e encerrou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, pelo menos para as equipes do grupo A. Na Arena Castelão, Fortaleza e ASA fizeram um jogo bastante movimentado, cheio de oportunidades e de finalizações. O resultado final de 1 a 1 não agradou muito aos mandantes, por terem atacado mais. Em contrapartida, os visitantes acharam um bom placar, uma vez que conseguiram pontuar fora de casa e evitar uma arrancada do adversário na tabela de classificação.

As duas equipes seguem no G-4, invictas na competição nacional. O Leão do Pici ocupa a liderança do grupo A, com 10 pontos ganhos, enquanto o alvinegro arapiraquense está na quarta colocação, com seis pontos. A próxima rodada acontece no fim deste mês de junho, e os times entram em campo no domingo (28). Às 16 horas, o ASA enfrenta o Cuiabá diante do seu torcedor, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca. Mais tarde, às 19 horas, o Fortaleza mede forças contra o Salgueiro, no Estádio Cornélio de Barros, localizado no Sertão pernambucano.

ASA abre placar e segura pressão adversária

Costumeiro da equipe comandada por Marcelo Chamusca quando joga em seus domínios, o Fortaleza partiu para o ataque, na tentativa de encurralar o adversário. No entanto, o ASA também adotou uma estratégia ofensiva e teve o efeito de forma antecipada. Aos nove minutos de jogo, após cobrança de falta, Didira apareceu sozinho para desviar de cabeça e balançar as redes defendidas por Erivelton.

Atrás do placar, os donos da casa partiram mais ainda para o ataque, mas encontravam uma defesa bem postada, que anulava qualquer tentativa da equipe cearense de finalizar. O Leão começou a pressionar e a assustar a partir dos 19 minutos, quando Pio completou trama de ataque com um chutaço de longe. No minuto seguinte, Pio novamente chutou, desta vez bateu cruzado, e o goleiro Pedro Henrique se espalmou para fazer a defesa.

Vez por outra, o ASA levava perigo também. Aos 22 minutos, Didira foi acionado e, sozinho, tentou encobrir o goleiro Erivelton, mas o arqueiro tricolor conseguiu espalmar. Aos 32, resposta leonina. Após pressão intensa dos mandantes, a bola ficou livre para Daniel Sobralense, que encheu o pé dentro da área, e o goleiro Pedro Henrique fez espetacular intervenção. Aos 40, Maranhão deu lançamento primoroso para Daniel Sobralense, que mandou por cima da meta.

Fortaleza continua pressão e consegue empate

A estratégia dos mandantes continuou a mesma: pressão e mais pressão em busca do empate o quanto antes. Aos quatro minutos, Maranhão arriscou de longe, a bola desviou na defesa e quase Pedro Henrique foi enganado. Aos 10, Auremir arrisca um belo petardo de fora da área e o arqueiro alvinegro espalmou. No rebote, Daniel Sobralense errou o alvo e mandou para fora.

Com o tempo, a pressão diminuiu e o jogo ficou morno. O Fortaleza tinha total domínio do jogo e da posse de bola, pressionava, atacava, mas não conseguia trabalhar uma jogada na área adversária. O ASA, por outro lado, desistiu de atacar. O time alagoano se concentrava apenas no setor defensivo para evitar sofrer o gol de empate.

Quando o Leão do Pici conseguiu trabalhar uma rápida jogada, conseguiu igualar o marcador. Aos 31 minutos, em contra-ataque fulminante, Maranhão recebe e dá um lindo toque de cobertura, por cima do goleiro Pedro Henrique, para marcar um belo gol e fazer a festa da torcida presente na Arena Castelão.

O Fortaleza conseguiu a virada, mas o lance foi anulado. Aos 42 minutos, Wanderson cortou a bola, que sobra Maranhão. O meia toca para Elias, que completa para as redes. Contudo, a arbitragem anulou o lance por alegar impedimento dos dois meias que participaram da jogada. No minuto seguinte, o ASA teve um lampejo no ataque e quase voltou a ficar na frente do marcador, quando Uéderson emendou um belo e forte chute e acertou a trave.