Resultado Brasil x Coreia do Sul na Copa do Mundo de Futebol Feminino (2-0)

Agora o Brasil pega a Espanha na próxima rodada do Grupo E, onde lidera com três pontos.

TERMINA O JOGO! O Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo. 2 x 0, com gols de Formiga e Marta.

93' QUAAAAAAAAAAAAAASE, PARK! Lance pela esquerda, a bola passa pela área e no segundo pau, quase Park diminui.

92' Jogada monstruosa da Marta, passe para Formiga, mas a volante pega mal na bola e manda fora.

91' Mais três minutos.

90' ÚLTIMAS MUDANÇAS: Sai Andressa Alves e entre Rafaela. Sai Kang Yumi e entra Park Heeyon.

89' Fabiana teve a chance de chutar cruzado, mas preferiu o passe e a zaga interceptou.

88' Coreia tenta o ataque mas Luciana sai bem do gol.

87' Formiga é a dona do jogo. Melhor em campo, com a mistura de experiência e qualidade no meio campo.

86' Marta dá um lindo drible e a torcida vai ao delírio.

85' Chegamos à reta final da partida.

84' Brasil, além de vencer, vem fazendo belos lances. Encurrala a Coréia.

83' Raquel Fernandes busca jogada na primeira dela, mas toma pancada.

82' Cristiane sairia na cara do gol, mas estava marcado o impedimento. E mal marcado, aliás.

81' MUDA DE NOVO O BRASIL: Géssica entra e sai Rafaelle.

80' TROCA O BRASIL: Andressa dá lugar para Raquel Fernandes.

79' IIIIIIIIIIIIMPREEEEEEEEESSIIIIIIOOOOOOONAAAAAAAAAANTE O GOL PERDIDO PELO BRASIL! Formiga puxa o contra ataque, põe Cristiane para correr e a centroavante ainda sinalizou tocar para Marta, que foi travada na hora do chute!

78' Ji Soyun recebe e chuta de primeira. Mas muito mal.

77' Brasil adianta a marcação e busca mais uma falha da equipe rival.

76' Andressa Alves sofre uma pancada, cai, mas segue o jogo, segundo a árbitra.

75' MUDANDO A CORÉIA: Kwon sai e Lee Sodam vem para o jogo.

74' MOOONICA, O QUE VOCÊ FEZ? Subiu livre, livre, mas errou a cabeçada, de frente para o gol.

73' DE NOVO, THAÍSA! Arrisca da meia lua, mas a boal sai desviada. Escanteio.

72' PERDEEEEEEEU, THAÍSA! Jogada pela esquerda e a meia teve o domínio e chance do chute, mas perdeu o tempo de bola.

71' Brasil teve a chance do contra ataque, mas Cristiane perdeu no mano a mano contra a defesa coreana.

70' SAAAAAAAAALVA, FABIANA! Um buraco na defesa, Jung recebeu, Luciana saiu mal, mas abafou, a bola sobrou para Jung que chutou e Fabiana salvou que seria o gol.

69' Falha da defesa brasileira e Jung saía na cara do gol. Foi marcado o impedimento.

68' Coréia do Sul continua atacando apenas na base do chutão.

67' Fabiana buscava o ataque pela direita, mas foi marcada a posição irregular.

66' MUDA A COREIA: Yoo sai e entra Jung.

65' Andressa aparece pelo meio, corta pra perna direita e manda uma bom para o gol. Muito alta, no entanto.

64' Park quase escora cruzamento pelo meio da defesa nacional.

63' Chute de longe de Jeon, mas Luciana faz defesa fácil.

62' Cristiane arranca pelo meio, mas passe para Marta sai fraco. Seria a chance do terceiro gol.

61' Marta tem 15 gols em 15 jogos de Copa do Mudo. A maior de todas.

60' Time coreano ataca mais e Brasil se fecha bem para sair de contra ataque.

59' Cruzamento na grande área brasileira e Luciana sai bem!

58' O Brasil não para. Segue no ataque em busca do terceiro gol.

57' Cho cabeceia para o gol, mas para fácil defesa de Luciana.

56' Veja o gol que coloca Marta como a maior artilheira das Copas femininas.

55' Foi bem a zaga para tirar o perigo.

54' Fabiana arranca e cruza pela direita e consegue escanteio.

53' MARTA! Uma categoria gigantesca. Tapa rasteiro, no canto esquerdo, com muita tranquilidade. A goleira nem aparece no replay.

53' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRAAAAAAAAAAAAAASIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL!

53' Marta na bola.

52' AMARELO PRA CHO. Outro recuo errado, Formiga roubou e foi derrubada. Bem marcado.

51' ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ PEEEEEEEEEEEEEEENAAAAAAAAAAAAAALTI!

50' Andressa Alves arrisca do bica da grande área pela direita, mas manda no meio do gol.

49' EEEEEEEEESPAAAAAAAAAAALMA, KIM! Tamires recebeu pela meia esquerda, chutou cruzado e a arqueira deu um leve tapa pra salvar o segundo gol!

48' DE NOVO, CRISTIANE! Cruzamento foi da esquerda e a centroavante quase cabeceia!

47' Marta é lançada pelo meio e quase sai de frente para o gol. A zaga foi firme.

46' Time asiático aperta no campo ofensivo e obriga a defesa brasileira a rifar a bola.

45' Com tudo pronto, a bola volta a rolar, em Montreal.

Equipes vão retornando para o segundo tempo.

É incrível a disposição, a qualidade e o ritmo de jogo que a Formiga tem e vem demonstrando.

Formiga, aos 37 anos, marcou com muita categoria.

45' Encima da risca, termina o primeiro tempo, no Canadá. Brasil vence por 1 x 0, com gol de Formiga.

44' Última volta no ponteiro.

43' Gol brasileiro aumentou a confiança e Seleção tem o domínio completo. Primeiro tempo todo do time Canarinho.

42' Brasil espera o time coreano e troca passes no círculo central.

41' CRISTIANE! Subiu com muito estilo para escorar cruzamento da Fabiana. Passou por cima.

40' Reta final de primeiro tempo.

39' No outro jogo do Grupo E, Espanha x Costa Rica empataram por 2 x 2.

38' Gramado sintético faz o jogo ser mais corrido. Brasil precisa agora trabalhar a bola sem pressa.

37' Andressa Alves arrisca da meia lua e a bola passa à esquerda do gol.

36' Coréia se abre mais e o Brasil começa a ter mais espaços.

35' Fabiana surge nas costas da zaga, cruza pra trás, mas Andressa Alves puxou a sua marcadora e a árbitra assinala falta da brasileira.

34' Brasil dominava a posse de posse, tinha maior concentração no ataque, mas faltava chutar. O gol sai na falha coreana.

33' FORMIGA, NA FALHA COREANA! Kim Doyeon recebeu na meia lua, apertada por duas brasileiras, buscou o recuo, mas saiu fraco. Formiga apareceu e deu um tapa sutil, abrindo o placar no Canadá!

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ DO BRAAAAAAAAAAAAAAAAASIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL!!!!!!!!!!!!

31' Bem na partida, Fabiana é a válvula de escape pela direita.

30' Brasil precisa de mais movimentação velocidade. Marta muito aberta pela esquerda.

29' Marcação coreana é intensa. São duas linhas de quatro, bem compactas e sem sair da posição.

28' QUE PERIGO! Levantamento da direita, a bola foi passando por cada jogadora brasileira, até Choo dar de joelhos. Passou perto.

27' Coréia tenta por pressão neste momento. Falta qualidade aao time asiático.

26' Andressa Alves avança, tabela com Formiga, abre espaço para o chute, mas Kim Doyeng tira com o rosto.

25' Bate muito mal, Thaisa. Fácil para a zaga.

24' Andressa vai na raça, rouba a bola e arruma boa falta para o Brasil.

23' Fabiana faz um carnaval pela direita, mas se perde com bola e tudo e só tiro de meta coreano

22' Brasil pressiona mas não consegue transformar as chances em gol.

21' Torcida coreana é maioria nas arquibancadas e grita em apoio às jogadoras.

20' CRISTIANE APARECEU. Recebeu na meia lua, girou, mas chutou muito acima do gol.

19' Linda jogada de Andressa Alvez, mas no cruzamento, a bola saiu muito baixa e fácil pra defesa afastar.

18' Time asiático não tem saída de bola e a partida fica na intermediária de ataque brasileira.

17' Agora a arqueira Kim Jungmin sai e pega firme.

16' Formiga cabeceia, a bola pega na zaga, volta pra ela que tenta cruzar e pega novamente na defesa rival. Outro escanteio.

15' Andressa Alves chuta fraco, a goleira estava fora do gol, bate na zaga coreana e sai em linha de fundo. Lance bizarro, no Canadá.

14' Brasil ataca usando bastante o lado direito. Defesa coreana tem dificuldades, mas vai se virando.

13' Zaga coreana fica bem postada esperando o Brasil, mas não consegue ligar o contra ataque.

12' Cristiane tenta fazer fila pelo meio e é desarmada na entrada na área.

11' Poucas emoções, muita ligação direta e erros de passes. Começo de jogo fraco, no Canadá.

10' Cho pega de primeira, mas isola. Tiro de meta para o Brasil.

9' Kang aparece pela direita, tira o cruzamento, mas a bola bate na Andressa e sai. Escanteio para a Coréia.

8' A bola vai forte demais e a Coréia tem apenas tiro de meta.

7' Marta arranca pela primeira vez, pela esquerda e consegue escanteio.

6' Na batida, Kang cabeceia para fácil defesa da arqueira brasileira.

5' Yoo recebe na grande área, cai e reclama pênalti. Apenas escanteio.

4' Fabiana avança pela direita, é desarmada na área e fica pedindo pênalti.

3' FORMIGA, QUE SUSTO! Chute de primeira e a bola assusta a equipe coreana.

2' NAAAAAAAAA TRAAAAAAAAAAAAAAAVE! Fabiana arrisca de longe, a bola pega um efeito enorme e explode no travessão coreano.

1' Yoo começa arriscando de fora mas manda longe.

0' Mexa na bola a Coréia e começa a Copa do Mundo para o Brasil!

Coreia escalada com: Kim; Kim Huei, Kim Don, Shin, Lee; Kwon, Cho, Kang, Jeon, Ji; Yoo. Técnico: Yoon Du Keyon

Brasil com: Luciana; Fabiana, Monica, Rafaelle, Tamires; Andressa, Formiga, Thaisa; Marta, Andressa Alves, Cristiane. Técnico: Vadão.

Hino Nacional Coreano.

Hino Nacional do Brasil.

Bandeiras postas, equipes alinhadas. Protocolo FIFA na Copa da Mundo.

Equipes perfiladas para entrarem ao gramado. Os olhos do jogos voltados para Marta.

Brasil já com a nova camisa para a temporada 2015-2016. Detalhes verdes na gola e na lateral do uniforme.

A partir das 20 horas, horário de Brasília, a bola rola na estreia brasileira na Copa do Mundo Feminina 2015.

FIQUE DE OLHO Brasil x Coréia do Sul: Park Eun Sun, atacante: força fisíca, presença de área, altura e bom posicionamento. Essa é a definição para a camisa 9 do time asiática e que busca surpreender o Brasil.

FIQUE DE OLHO Brasil x Coréia do Sul: Marta, meia atacante: o puro talento nacional. Simplesmente a maior recordista em Bolas de Ouro da FIFA, incluindo até mesmo os homens. Com muita habilidade, força, explosão, drible e finalização, busca ser o ponto de experiência e decisão para o Brasil.

Brasil e Coréia do Sul se enfrentaram apenas uma vez, com vitória brasileira por 3 x 0.

O treinador sul-coreano também falou: "Temos muitas jogadoras com grande potencial, que participaram da últimas Copa do Mundo Sub-20 da Fifa. Esperamos que elas alcancem a maturidade no Canadá-2015."

Uma das principais jogadoras do mundo, Marta falou sobre seu futebol: "As expectativas são muito grandes. As pessoas esperam muito do nosso trabalho. Agora, sou a capitã, mas a responsabilidade é a mesma. Vou tentar representar a todo meu país e, como grupo, buscar os melhores resultados."

O belíssimo Estádio Olímpico de Montreal é o palco da abertura brasileira na competição.

A equipe coreana tem duas particiáções, parando na fase de grupos de ambas.

O Brasil participou de todas as edições da competição. Bateu na trave em 2007, com o vice campeonato para a Alemanha.

Serão 24 equipes na disputa pelo troféu da Copa do Mundo. Alemanha e EUA com duas conquistas, cada, são os maiores vencedores.

A Copa do Mundo de Futebol Feminino que acontece no Canadá pela primeira vez e esta será a sétima edição do torneio, com seis sedes e algumas com grama sintética.

A chance de acompanhar Marta, Cristiane e Formiga em campo, em mais um torneio oficial da Fifa. A maior vencedora de Bolas de Ouro da FIFA estará em campo. Promessa de show nos gramados.

É a Seleção em busca da inédita conquista e que eleveria o patamar do futebol feminino, tão dominado pelos homens e pouco valorizado no lado das mulheres.

Na noite de hoje, você acompanha a estreia das meninas do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Brasil x Coréia do Sul, pelo Grupo E da competição mundial.

