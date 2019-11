Resultado Brasil x Honduras no amistoso 2015 (1-0)

Confira em instantes a crônica de Brasil 1x0 Honduras!

48' FIM DE JOGO NO BEIRA-RIO! Jogadores saem de campo vaiados pela torcida.

48' O camisa 10 cobra na barreira!

47' Falta para o Brasil. Neymar é derrubado.

46' Torcida vaia nos minutos finais e alguns torcedores já se direcionam para a saída do estádio.

45' Teremos 3 minutos de acréscimo!

45' Felipe Luis aciona Robinho no ataque, mas lance é parado por impedimento.

43' Jogo fica truncado no meio-campo nesses minutos finais.

40' Mais uma mudança em Honduras: Brayan Garcia e sai Emilio Izaguirre.

39' Mudança em Honduras: Sai Bryan Acosta e entra Carlos Discua.

39' Neymar cobra direto para fora.

38' Falta para o Brasil! Douglas Costa sofre falta de Palacios.

36' Cartão amarelo para Robinho!

35' Brayan Beckeles comete falta de ataque em Miranda.

34' Mudança no Brasil: Entra Elias no lugar de Fred, que sai de campo muito aplaudido.

33' Escanteio para o Brasil! Douglas Costa cobra escanteio, tabela com Robinho e chuta por cima do gol!

32' Cartão amarelo para Palacios, por falta em Fred.

31' Fred tenta o giro e é derrubado no meio-campo. Jogador está caído no gramado.

30' Após cobrança de escanteio de Robinho, Neymar chuta e Valladares defende!

29' Mudança em Honduras: Carlos Mejia entra no lugar Andy Najar.

29' Mudança no Brasil: Marquinhos entra no lugar de Fabinho. Vale lembrar que Marquinhos é zagueiro e será testado na posição.

28' Robinho recebe passe de Fred, dribla e tenta o chute. Zagueiro afasta.

27' Mudança em Honduras: Entra Erick Andino na vaga de Anthony Lozano.

26' Fabinho avança e tenta entrar na área, mas é derrubado. Juiz manda seguir.

25' Escanteio para Honduras! Jefferson tira de soco.

24' Mudança no Brasil: Sai Firmino para a entrada de Robinho.

23' Robinho vem aí!

23' Brasil chega ao ataque com facilidade, mas erra muitos passes.

22' Torcida grita o nome de Robinho.

21' Fabinho recebe na lateral, avança, tenta Neymar e acha Fred, que tabela com o camisa 10, mas perde o domínio.

20' Honduras troca passes tentando furar o bloqueio brasileiro. Izaguirre faz o cruzamento, mas Thiago Silva afasta.

19' Casemiro tenta Neymar e a zaga afasta. Escanteio!

Público: 22.305 ; Renda R$ 2.233.125,00

17' Casemiro tenta o lançamento para Fred, mas a zaga intercepta a jogada.

15' Após tentativa de ataque de Honduras, Fred intercepta a jogada e tenta sair em rapidez, mas sofre falta.

13' Curiosidade: Mario Martinez seria o cobrador desse último escanteio, porém retornou ao banco de reservas para trocar as chuteiras. Por isso, Bryan Acosta realizou a cobrança em seu lugar.

13' Bryan Acosta cobra o escanteio, mas a zaga tira.

12' Escanteio para Honduras. Filipe Luis erra o domínio e cede a bola para o adversário.

11' Falta é cobrada e a zaga afasta.

10' Alfredo Mejia sofre falta de Casemiro. Vem bola na área.

9' Neymar cobra escanteio e a zaga afasta.

8' Fernandinho recebe ótimo passe de Firmino, ele bate prensado e a bola sai para escanteio.

6' Falta para Honduras. Mario Martinez cobra para dentro da área e Anthony Lozano gira no canto esquerdo da seleção. Mais um lance perigoso da equipe visitante.

4' UHHH! Lance de perigo! Andy Najar recebeu e chutou rasteiro, no canto esquerdo de Jefferson.

Honduras também retornou com mudanças: Luis Garrido deu lugar a Alfredo Mejia.

1' Firmino é lançado em impedimento, mesmo assim ele toca para Neymar que manda para o fundo das redes. Não valeu.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

Brasil volta com mudanças para a 2º etapa: Neymar na vaga de Phillipe Coutinho, Douglas Costa no lugar de Willian e Thiago Silva pega a vaga de David Luiz

47' Fim de papo no primeiro tempo, no Beira Rio. Firmino marcou e Brasil tem 1 x 0 no placar.

46' Willian rouba a bola, cai na área, pede pênalti, mas o juiz ignora.

46' Ultima volta no ponteiro.

45' Mais dois minutos.

44' Vamos chegando nos acréscimos do juiz.

43' Brasil cadência a partida e busca o fim do primeiro tempo.

42' Velocidade pela direita com Willian que cruza fechado e quase Firmino guarda o segundo.

41' Jogadores brasileiros vão para o aquecimento e a torcida vai ao delírio com Neymar

40' Jefferson sai dando soco na bola e tira o perigo.

39' Agora foi Coutinho quem deu a pancada. Honduras vai mandar na área.

38' Fernandinho chega levantando todo mundo no círculo central. Falta do volante.

37' Jogo volta a ficar truncado e muito físico.

36' Willian é lançado pela direita mas a bola vai forte demais.

35' A chuva volta a aparecer na partida. Jogo é pegado e o gramado molhado ajuda na violência.

34' MUDA HONDURAS. Sai Boniek Garcia e entra Martínez

33' FIRMINO, QUE CATEGORIA! Jogada de Filipe Luís pela esquerda, passe entre a zaga e o atacante deu apenas um tapa de primeira, matando o goleiro.

32' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL ÉÉÉÉ DOOOOOO BRAAAAAAASIIIIIIIIIIL!

31' Apenas agora, o jogador hondurenho começa a se recuperar.

30' FILIPE LUÍS É AMARELADO. Entrada num carrinho criminoso em Boniek. Mas feia demais.

29' WILLIAN! Brasileiro avança pela direita, manda cruzado e a bola pega na trave e sai. Estava quase sem ângulo.

28' A "ola" aparece nas arquibancadas do Beira Rio.

27' Partida não tem nada de amistoso. Toda hora há contato mais forte e ríspida.

26' Brasil pressiona e conta com Coutinho, Fred e Firmino bem no ataque.

25' QUE LANCE! Firmino protegeu, Fred surgiu pelo meio, chutou mascado de canhota e quase Valladares toma o gol.

24' Casemiro aparece no ataque, mas erra no passe final. Seria ótima chance.

23' Na sequência, Jefferson sai e pega firme.

22' Jefferson quase perde a bola. Precisou tirar no carrinho.

21' Firmino surgiu na cara do gol, mas já estava marcado o impedimento.

20' Na cobrança, a bola saiu muito alto.

19' AMARELO PARA FABINHO. Entrada pesada em Izaguirre

18' VALLAAAADAAAARES! Ótima jogada de Coutinho, passa pra Firmino, que protege, abre espaço, mas manda fraca pra defesa do goleiro.

17' Brasil começa a pressionar e as chances vão aparecendo.

16' OUTRA JOGADA ENSAIADA! Willian cruzou pra trás e David Luiz mandou de primeira. Mas no meio do gol.

15' Firmino surge nas costas da zaga, corta pra canhota e sofre falta próxima ao bico da grande área pela direita.

14' Brasil controla a posse e chega nas jogadas individuais. Marcação rival é muito forte.

13' Filipe Luís cruza e busca Firmino, ganhando de cabeça, mas mandando sem força e direção pra fora.

12' QUE LINDA JOGADA ENSAIADA. Na batida, trabalho entre Coutinho e Willian e David Luiz escorou para o meio da área. Quase sai o gol.

11' Coutinho é atropelado e Brasil tem boa chance pra mandar na área.

10' Saída rápida com Boniek, mas cruzamento não encontra ninguém.

9' Honduras congestiona o meio e Brasil não consegue fazer a transição ofensiva.

8' Marcação hondurenha é forte demais. Jogo muito truncado e físico.

7' Torcida brasileira tenta incentivar o time mas se calam rápido e voltar a ficar em silêncio.

6' Pancada forte em Fabinho que sente. Logo na primeira falta do jogo.

5' saída errada brasileira e Bonilla tenta surpreender de longe. Muito por cima.

4' Honduras marca alto e dificulta a saída de bola brasileira.

3' Fred tenta o ataque pela esquerda, mas escorrega e manda pela linha de fundo.

2' A chuva segue fina aqui no Beira Rio e a bola corre rápido.

1' A Honduras vem com: Bonilla; Becles, Palácios, Leveron, Figueroa, Izaguirre, Garrido, Boniek, Acosta, Najar, Losano. Técnico é Jorge Luis Pinto

0' Autoriza o árbitro! Começa o jogo!

Brasil com: Jefferson; Fabinho, Miranda, David Luiz, Filipe Luís; Casemiro, Fernandinho, Willian, Coutinho, Fred; Firmino. Dunga é o técnico

Hinos nacionais executados no Beiro Rio.

O trio de arbitragem boliviano no jogo Brasil x Honduras será composto por Gery A. Vargas Carreno, auxilado por Wilson Arellano Guarachi e Edwin Paredes Villca

Seleção de Honduras também está em campo!

Seleção Brasileira em campo para o aquecimento!

Noel Valladares entra em campo para aquecimento!

HONDURAS ESCALADA Noel Valladares; Johnny Leveron, Jonhhy Palacios, Brayan Beckeles, Emilio Izaguirre, Henry Figueroa; Bryan Acosta, Luis Garrido, Andy Najar; Oscar Garcia, Anthony Lozano

BRASIL ESCALADO Jeferson; Fabinho, Miranda, David Luiz, Felipe Luis; Casemiro, Fernandinho, Willian e Phillipe Coutinho; Firmino e Fred

Os goleiros Jeferson, Marcelo Grohe e Neto entram neste momento no gramado para aquecimento!

NOVIDADE! Neymar e Diego Tardelli começarão o jogo no banco de reservas

O gramado começa a ser preparado para o aquecimento dos atletas

A assessoria de imprensa da Seleção acaba de distribuir o Guia da Partida, com todas as curiosidades e estatísticas sobre o jogo de logo mais

A estreia do Brasil na Copa América será no próximo domingo, contra o Peru, às 19h30, em Temuco, no Chile

Mesmo com o tempo ruim, o público já começa a chegar ao estádio

A título de curiosidade, a Seleção Brasileira tem um ótimo retrospecto jogando no estádio colorado. Em dez jogos disputados, foram sete vitórias, dois empates e uma derrota

Um dos confrontos mais marcados entre Brasil e Honduras aconteceu em 2001, pela Copa América. No jogo, os hondurenhos venceram pelo placar de 2 a 0

A chuva voltou ao Beira-Rio!

Dunga: "O Neymar vai jogar, todos os jogadores vão, é o último jogo de preparação, temos que testar os jogadores que vão iniciar a competição e colocar jogadores que a gente precise. Temos que contar com o grupo porque pode haver lesões, cartões, todos precisam estar bem preparados. Nossa expectativa é melhorar e sem dúvida com a chegada do nosso capitão sendo campeão da Liga dos Campeões, sendo destaque, é um jogador a mais de alta qualidade que soma à seleção brasileira, e vem muito motivado"

O lateral-direito Danilo permaneceu no hotel e não participou do treinamento. Com lesão no tornozelo direito causado no amistoso anterior, contra o México, o jogador dificilmente terá condições de atuar. De acordo com a comissão técnica, ele não está descartado da partida.

O confronto terá a volta do atacante Neymar que chegou no local da concentração, em Viamão, na segunda-feira (08) após ser campeão da Champions League com o Barcelona. Além da volta do capitão, a data marca o décimo amistoso sob o novo comando do técnico Dunga. Se vencer, o Brasil chega a um excelente desempenho de 10 vitórias em 10 jogos.

O último jogo da Seleção Brasileira em Porto Alegre foi com treinador no comando, em 2009. Na época, contra o Peru, curiosamente, o adversário da estreia da equipe na Copa América deste ano. No confronto, os brasileiros venceram por 3 a 0.

O técnico Dunga, ídolo e com passagem pelo Internacional, falou sobre o seu retorno ao Beira-Rio. "Devo muito ou tudo da minha carreira ao Inter, que abriu as portas para mim quando tinha 14 anos. Estou retornando após sair do Inter, mas são outros tempos. Espero vencer"

Sobre enfrentar o Brasil, em seus domínios, o técnico da seleção hondurenha, Jorge Luis Pinto afirmou que o objetivo será neutralizar o adversário. "Estamos em uma fase de renovação, apenas nove jogadores que estão aqui jogaram na Copa. O Brasil é uma equipe muito forte, mas podemos neutralizá-los, buscar o ataque, e quem sabe, uma zebra pode acontecer"

O lateral-direito Danilo é o desfalque do Brasil para o jogo, pois se recupera de uma pancada no tornozelo. O jogador permanece em recuperação no centro de treinamento, em Viamão.

A última atividade realizada pela equipe de Dunga foi com portões fechados, na tarde de terça-feira. Quando os portões foram abertos, os jogadores disputavam o tradicional rachão e depois treinaram finalizações, assistidos por cerca de 200 torcedores. Neymar foi o jogador mais assediado

A Seleção de Honduras chegou a Porto Alegre na tarde de domingo e realizou a primeira atividade na segunda-feira, na Arena do Grêmio

Em entrevista coletiva realizada na tarde de terça-feira, o técnico Dunga falou que Neymar, que, antes dúvida durante a semana, está confirmado para o jogo. "Neymar vai a campo como todos os outros jogadores. Quero testar todos, pois esse é o último teste antes da estreia na Copa América. É um grande reforço, pois é o nosso capitão e camisa 10"

No histórico de confrontos, Brasil e Honduras se enfrentaram em apenas 6 oportunidades: com quatro vitórias brasileiras, um empate e uma derrota. O último encontro entre as seleções aconteceu no dia 16 de novembro de 2013, em jogo realizado em Miami, nos Estados Unidos. O resultado: 5 a 0 para os brasileiros. Confira os melhores momentos do jogo

FIQUE DE OLHO: O capitão Maynor Figueroa é o destaque da equipe de Honduras. O zagueiro de 32 anos joga atualmente pelo Hull City

FIQUE DE OLHO: De fora do último amistoso por ajudar - com um gol e ótima atuação - o Barcelona a vencer a Liga dos Campeões, no fim de semana, sobre a Juventus por 3 a 1, Neymar é o grande reforço de Dunga para o duelo de logo mais

Falando em Copa do Mundo, a Seleção de Honduras retorna ao sul do Brasil após o torneio mundial. Foi no próprio Beira-Rio que a equipe perdeu em sua estreia, pelo placar de 3 a 0 para a França. Os hondurenhos foram eliminados na fase de grupos, com três derrotas em três jogos.

Se a fase da Seleção Brasileira é perfeita e invicta, não se pode dizer o mesmo da Seleção de Honduras. Em fase de renovação após fracasso na Copa do Mundo, a equipe empatou em 2 a 2 diante do Paraguai, em amistoso realizado em Assunção, no último sábado

Assista aos gols de Philippe Coutinho e Diego Tardelli, que deram a vitória para o Brasil por 2 a 0 sobre o México, em São Paulo

A Seleção Brasileira entrou em campo pela última vez no último domingo, no Allianz Parque, contra o México. Com gols de Philippe Coutinho e Diego Tardelli, o time de Dunga venceu o amistoso pelo placar de 2 a 0

Esse será o último amistoso realizado pela equipe de Dunga antes da estreia na Copa América. E a série invicta da Seleção continua em 11 vitórias em 11 amistosos disputados, com 100% de aproveitamento

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Brasil x Honduras , amistoso a ser disputado às 22h na Beira-Rio, em Porto Alegre