Resultado Chile x Equador pela Copa América 2015 (2-0)

Chile esbarra nas dificuldades, mas se aproveita das falhas do Equador e estreia com vitória de 2 a 0 na Copa América 2015 com gols de Vidal e Vargas!

48' Fim de jogo no Estádio Nacional de Santiago!

47' Matías Fernández recebe segundo cartão amarelo, leva vermelho e é expulso da partida.

45' Juiz assinala três minutos de acréscimo.

44' Travado! Vidal abre o jogo para Alexis Sánchez, que parte em velocidade pela esquerda, faz o corte no marcador, mas é travado na hora do chute.

43' Montero inicia jogada pelo lado esquerdo, mas é desarmado por Vidal e comete falta.

42' Ibarra cruza fechado, e Bravo defende com facilidade.

41' Substituição no Chile: sai Aranguiz, entra David Pizarro.

38' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Ibarra erra o passe e a bola cai no pé de Alexis Sánchez, que toca para Vargas chutar de primeira e ampliar a vantagem do Chile.

36' QUASE!!! Ayoví manda bola na a área, Valencia faz o cabeceio, e a bola explode no travessão.

34' Substituição no Chile: sai Fidel Martínez, entra Ibarra.

32' Chile sai em velocidade no contra-ataque e Isla toca pelo meio para Vargas, mas ele acaba seno desarmado.

31' Bolaños arrisca o chute cruzado, mas a bola desvia em Vidal, e Mena afasta.

30' Alexis Sánchez recebe lançamento, mas Achilier faz o corte.

28' Matías Fernández cai na área, simula pênalti e recebe cartão amarelo.

25' Valencia parte no contragolpe, se atrapalha, mas consegue tocar para Montero, que prende a bola por muito tempo e é desarmado.

23' Substituição no Equador: sai Lastra, entra Pedro Quiñotez.

22' Substituição no Chile: sai Valdivia, entra Matías Fernandez.

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! Vidal converte a cobrança e deixa a Roja na frente!

19' Vidal invade a área pela direita, é agarrado por Mile Bolaños, e o Chile tem penalidade máxima.

17' DEFENDE, DOMINGUES!!! Alexis Sánchez dá grande passe na área para Vargas, que manda a bomba para o gol, mas Domínguez defende.

15' Valencia chega com perigo, mas Claudio Bravo faz o corte de carrinho.

14' Martínez faz o cruzamento, mas Claudio Bravo defende.

13' Valdivia tenta o lançar Vargas, mas a bola sai longa demais e fica com Domínguez.

10' Quase, Chile! Alexis Sánchez faz o corte no marcador, mas não consegue a finalização e faz a bola chegar em Vidal, que arrisca o chute de fora da área, mas manda para fora.

9' Montero chega acionando novamente o lado esquerdo e cruza rasteiro, mas a defesa faz o corte.

7' Montero recebe pela esquerda e toca para trás para Enner Valencia, mas ele pega mal na bola e chuta pra fora.

6' Alexis Sánchez invade a área, distribui belos dribles, mas não consegue escapar da marcação.

5' Jara tenta lançar para Vargas, mas Erazo toca de cabeça para Domínguez.

4' Valencia recebe passe no ataque, tenta fazer a jogada pela linha de fundo, mas acaba saindo com a bola.

2' Lastra dá pancada por trás em Valdivia, mas não leva cartão. Equatoriano já havia sido punido.

1' Alexis Sánchez tenta jogada individual na entrada da área, mas acaba sendo desarmado.

0' Substituição no Chile: sai Beausejour, entra Vargas.

0' Recomeça a partida!

As equipes enfim voltam ao gramado.

Reveja a cerimônia de abertura da Copa América 2015 no Chile!

Apesar do domínio de jogo e maior posse de bola, o Chile não tem postura empolgante na etapa inicial, que termina sem gols.

46' Fim do primeiro tempo!

45' Juiz assinala um minuto de acréscimo.

44' Equador cobra para a área do Chile, mas a defesa afasta.

43' Valencia recebe lançamento nas costas da defesa, mas Claudio Bravo sai da área para afastar o perigo.

41' Cartão amarelo para Lastra, por derrubar Isla.

40' Após cruzamento pela esquerda, bola fica com Noboa, mas ele não consegue fazer o domínio.

38' DE NOVO, CHILE! Isla faz tabela com Alexis Sánchez e chuta cruzado com muito perigo, mas manda para fora.

37' UUUUH! Vidal dá lindo passe de letra para Isla, que arrisca o cruzamento, a bola desvia na defesa, e Noboa afasta o perigo.

34' Montero inicia lance pela esquerda, arrisca o cruzamento, mas a bola fica nas mãos de Claudio Bravo.

32' Após a cobrança de escanteio, bola fica com Martínez, que cabeceia fraco para a defesa de Bravo.

31' Jara leva cartão amarelo por confusão na área antes da cobrança de escanteio.

30' Aránguiz mostra marca de arranhão no peito para o juiz. Chileno está sangrando.

29' Na cobrança da falta, Alexis Sánchez manda na barreira.

27' Valdivia tenta chegar ao ataque em jogada individual, mas é derrubado por Bolaños.

26' Alexis Sánchez tenta receber lançamento, mas sai muito longo e a bola fica com Domínguez.

24' Na cobrança da falta, Aránguiz levanta para a área, mas a defesa afasta.

23' Martínez comete falta dura em Arturo Vidal e é punido com catão amarelo.

21' Valdivia serve Sánchez novamente, que toca para Isla cruzar rasteiro, mas Domínguez defende.

20' Valdivia cruza para Alexis Sánchez, mas Erazo afasta de cabeça.

19' Jara lança forte demais para Isla, que não consegue evitar a saída da bola pela linha lateral.

17' Chile erra na saída de bola e Martínez se aproveita para arriscar o chute da entrada da área, mas Claudio Bravo faz grande defesa.

15' Alexis Sanchez arrisca o arremate de fora da área e a bola rebate na defesa equatoriana. Em seguida, Dominguez faz boa defesa.

14' Paredes arrisca enfiada de bola, mas Bravo faz a defesa tranquilamente.

12' Chile aciona muito o lado direito, tendo Valdivia como armador pelo setor da defesa equatoriana.

11' Sánchez dá bom passe para Isla, mas Achilier aparece e tira o perigo.

9' Vidal troca passes com Valdivia no meio de campo, mas a bola sai pela lateral.

7' Valdivia arisca enfiada para Vidal, mas Domínguez sai do gol e faz a defesa.

5' Jara faz lançamento e Isla tenta chegar, mas o lance sai longo demais e a bola vai embora pela linha lateral.

4' Jogando com uma linha de 3 mais atrás, o Chile concentra a pressão no meio-campo.

3' Mais uma vez com perigo, Alexis Sánchez aproveita a chance e tenta encobrir Domínguez, mas o goleiro defende.

1' UUUUUUUH! No primeiro minuto de jogo, Valdivia dá bom passe para Vidal, que deixa para Alexis Sánchez. O atacante se livra da marcação, se infiltra na área e bate no canto, mas manda para fora.

0' Apita o árbitro! Começa a Copa América 2015!

Hino Nacional do Chile e do Equador já executados. Em instantes a bola rola no Estádio Nacional de Santiago.

Equipes em campo para o início da Copa América 2015.

"Sempre queremos tranquilidade para que os jogadores estejam tranquilos. O que queremos é o senso comum. Os protestos são por motivos justos, mas nos afetam. Temos que dizer que nos momentos de descanso não protestem."

O Chile vive um momento de protestos contra o governo parecido com o que o Brasil viveu durante a Copa das Confederações 2013 e a Copa do Mundo 2014. O técnico chileno Jorge Sampaoli deu seu apoio, mas pediu que os manifestantes não atrapalhem o torneio e a seleção.

O árbitro argentino Néstor Pitana será o responsável pelo apito do jogo de abertura da Copa América 2015. Pitana será auxiliado pelos compatriotas Hernán Maidana e Juan Belatti, e terá o salvadorenho Joel Aguillar como quarto árbitro.

Essa é a primeira rodada da Copa América 2015. Chile e Equador abrem o torneio. Bolívia e México farão o jogo na próxima rodada.

Christian Noboa, meio-campista do Equador, não esconde o desejo de sair com a vitória na estreia da Copa América. O Jogador analisa os diferentes pesos para cada equipe no confronto de hoje: "A partida contra o Chile é uma final para nós. Queremos demonstrar o que estamos trabalhando. A pressão é deles, porque são os anfitriões e querem ganhar a sua Copa América. Nós viemos aqui com o desejo de ganhar a partida".

Fazendo referência ao retorno da Copa América em solo chileno após 24 anos, o atacante Arturo Vidal vê a chance de revanche pessoal por conta da Copa do Mundo, além de considerar esta a melhor geração da seleção do país: “Essa é a melhor geração de toda a história do futebol chileno, você vê isso observando os jogadores, mas acho que falta ganharmos algo importante para provar isso”.

20:33 O Estádio Nacional de Santiago é o palco do confronto de logo mais entre Chile x Equador, que nunca conquistaram um título da Copa América.

Já Gustavo Quinteros, que assumiu o comando da seleção equatoriana em março, ainda se encontra em fase inicial de trabalho, além de não contar com jogadores importantes para o torneio. O meia Antonio Valencia, do Manchester United inglês, e o atacante Felipe Caicedo, do Espanyol, estão fora por lesão.

Para o confronto, Jorge Sampaoli, técnico do Chile, terá a mesma base do time da Copa do Mundo de 2014, em que foi eliminado pelo Brasil nas penalidades. Todos os jogadores que deverão ser titulares do confronto de hoje estiveram no Mundial, destacando o goleiro Bravo, do Barcelona, o lateral Mena, do Cruzeiro, o volante Aránguiz, do Internacional, o meia Valdivia, do Palmeiras, e o atacante Sánchez, do Arsenal.

FIQUE DE OLHO: Enner Valencia, atacante do Equador. O jogador do West Ham United na Premier League será a aposta do Equador na Copa América, especialmente como mostrou na última vez em que serviu sua seleção. Apesar de não ter um desempenho brilhante no West Ham United nesta temporada, ele terminou como o terceiro jogador da equipe envolvido em mais gols, marcando quatro e auxiliando em outros três.

20:14 FIQUE DE OLHO: Alexis Sánchez, atacante do Chile, é a principal figura da Roja na Copa América 2015 graças à sua excelente campanha jogando na Inglaterra. Sánchez vem com 16 gols e oito assistências pelo Arsenal na última Premier League, mais do que qualquer outro jogador do clube. Apesar de ter disputado dois jogos a menos, o ‘menino prodígio' participou de 24 gols da equipe, seis a mais do que Santi Cazorla, o companheiro de elenco.

Apesar das baixas no elenco , Gustavo Quinteros, técnico do Equador, se mostrou confiante para a partida desta noite diante do Chile: "Queremos aproveitar a Copa América para seguir consolidando a nossa equipe. Queremos ganhar e jogar bem. Tomara que consigamos fazer isto amanhã".

Ansioso para a partida de logo menos, Jorge Sampaoli, técnico do Chile, não poupou a expectativa e euforia para dar o pontapé inicial nesta edição da Copa América: "Há duas situações numa competição como esta: o medo de perder e a expectativa do sucesso. Num torneio curto, a margem de erro é menor. Não vejo a hora de começar. Estou cheio de esperanças em ver minha equipe neste novo desafio. Tenho muitas expectativas relacionadas ao meu grupo".

Na ocasião, o atacante Humberto Suazo assinalou dois dos três gols que sacramentaram a vitória chilena na partida.

No último confronto entre as equipes na Copa América, o Chile venceu a partida contra o Equador com placar de 3 a 2, no Cachamay, válida pela 1ª Fase da Copa América 2007. Os autores dos gols foram Antonio Valencia e Benitez, para o Equador, e Humberto Suazo (2) e Carlos Andrés Villanueva Roland, para o Chile.

Confrontos na Copa América Chile X Equador 11 Vitórias 1 1 Empates 1 1 Derrotas 11 43 Gols 14

O Equador, por sua vez, só conseguiu uma vitória em seus últimos cinco jogos na Copa América: foi na edição de 2001, diante da Venezuela, por 4 a 0. De 1999 até a última Copa América em 2011, o Equador jogou 15 partidas, perdendo 13 delas, evitando a derrota apenas no empate contra o Paraguai na última edição, além do triunfo diante da Venezuela.

Na história da Copa América, o Chile alcançou 57 vitórias. Destas, 11 foram contra rival de sua estreia da edição de 2015, o Equador. Além disso, a Roja derrotou a Seleção da 'metade do mundo' em 11 das 13 oportunidades de enfrentá-los no torneio continental.

Ambas as equipes compõem o Grupo A, juntamente com México e Bolívia.

O Equador já vem com uma expectativa um pouco mais reservada nesta Copa América, podendo talvez surpreender.

O mando de campo é do Chile, anfitrião do torneio, que vem como favorito para a conquista do título inédito por ter muita experiência em seus ombros, tanto como os jogadores que estão nas principais ligas do mundo, bem como aqueles que somam mais partidas pela Roja.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chile x Equador, pela 1ª rodada da Copa América 2015, partida a ser disputada às 20h30, no Estádio Nacional de Santiago.