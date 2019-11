Resultado Brasil x Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20 (0-0)

Obrigado pela audiência! Continue ligado no completo site esportivo VAVEL Brasil, com mais do futebol e de outras modalidades para você. Tenha uma ótima quinta-feira e até a próxima!



Próximo compromisso: sábado (13), 22h: Brasil x Portugual - quartas de final.



Após muita insistência no tempo normal e na prorrogação, o Brasil consegue a classificação às quartas para encarar Portugal, pela Copa do Mundo Sub-20. Vitória por 5 a 4 nos pênaltis.



ACABOU! ACABOU! BRASIL NAS QUARTAS! GABRIEL JESUS MARCA! 5 a 4 nos pênaltis!



Brasil na bola com Gabriel Jesus.



GOL! Lemos, com frieza, empata. 4 a 4.



GOOOL! Jajá cobra rasteiro e faz 4 a 3. Uruguai não pode errar.



GOL! Acosta empata em chute à direita de Jean! 3 a 3.



Acosta pelo Uruguai.



GOOOL! 3 a 2 para o Brasil!



Capitão Danilo pelo Brasil.



GOL do Uruguai! Poyet cobra e empata: 2 a 2.



GOOOL! Lucão cobra e o Brasil passa à frente: 2 a 1 para Brasil!



PRA FORA! Amaral perde pelo Uruguai! Chance brasileira de passar à frente.



GOL! 1 a 1. Andreas cobra, o goleiro toca nela, mas não evita.



Andreas cobra pelo Brasil.



GOL! 1 a 0 para Uruguai! Arambarri bate firme, no alto, e marca.



Arambarri abre a série pelo Uruguai.



O vencedor de Brasil e Uruguai enfrenta Portugal nas quartas.



Brasil pressiona, martela, insiste de todas as maneiras nas chegadas, principalmente pelo futebol de Andreas, mas o Uruguai se segura e consegue levar a decisão da vaga às quartas para as penalidades máximas.



15' Fim de jogo! Brasil 0x0 Uruguai. Vamos aos pênaltis.



14' Outra falta em Danilo. Últimas chances do confronto zerado.



13' Segue o massacre: Malcom domina pelo meio, chuta e Guruceaga cata firme.



11' Andreas cobra: muita força, pouca direção. Tiro de meta.



10' Falta frontal em favor do Brasil. Danilo recebeu a carga.



9' PERDEU! Andreas abre espaço, manda a bomba e o goleiro espalma mais uma!



8' Nández, capitão uruguaio, cometa falta forte e reclama com árbitro, que deixa por isso.



Troca no Brasil: Sai Boschilia, entra Malcom.



7' Andreas serve Danilo, que manda a bola sobre o gol. Tiro de meta para o Uruguai.



5' Lucão afasta o perigo pela seleção brasileira.



1' DE NOVO ANDREAS! Finaliza forte, mas a bola vai na rede por fora.



1' Bola rolando para o último tempo, o segundo da prorrogação: Brasil 0x0 Uruguai



15' Final do primeiro tempo da prorrogação! Placar segue sem gols na Nova Zelândia.



15' UUUUUUUH! Andreas cobra falta rasteira, a bola passa pela barreira e raspa a trave do goleiro uruguaio!



12' Amarelo! É para o uruguaio Arambarri por carrinho por trás em Andreas.



11' Jajá chegou em Cotugno, que não gostou da entrada. Estranhamento entre os atletas.



8' PRA FORA! Após cobrança de falta de Andreas, Danilo tem a chance quase da pequena área, mas erra o alvo!



7' POR CIMA! Boschilia recebe de Gabriel Jesus e manda alto demais. Tiro de meta.



4' GURUCEAGA! Defende chute de Andreas, que finalizou da esquerda.



2' Escanteio para o Uruguai e Acosta cabeceia pra fora.



1' Começa a prorrogação! Brasil 0x0 Uruguai!



E os anfitriões estão FORA! Portugal venceu a Nova Zelândia por 2 a 1 e se classificou. Pega o vencedor de Brasil e Uruguai.

Alemanha segurou o resultado e venceu a Nigéria por 1 a 0. Vai pegar a boa seleção de Mali nas quartas.

95' Fim de tempo regulamentar! Brasil e Uruguai vão para a prorrogação!

93' Marcos Guilherme recebe na intermediária e solta a perna, mas a redonda passa por cima.

91' Jean! Acosta puxa contra-ataque, manda para Nandez, que finaliza, mas Jean defende.

90' Mais cinco de acréscimos.

89' Cartão amarelo para João Pedro.

GOL! Portugal faz 2 a 1 contra a Nova Zelândia.

88' Olha o perigo! Rodrigo Amaral recebe na esquerda e cruza com força, assustando o goleiro Jean.

87' Brasil segue tentando o gol, mas o Uruguai se fecha bem.

IMAGEM: Um dos destaques do time, Gabriel Jesus está apagado no jogo.

82' Substituição no Uruguai: Sai Gaston Pereiro, entra Facundo Castro.

79' Na trave! Danilo faz bela jogada pela direita e cruza, mas a bola pega no travessão.

76' Acosta chega com muita vontade e tromba feio com o goleiro Jean, que fica no chão.

75' Jaja cobra com muita força e a bola sobe demais.

74' Arambarri faz falta em Danilo. Boa chance para o Brasil.

71' Boschilia recebe na entrada da área e solta a bomba, mas a bola vai por cima.

70' E a Nova Zelândia empatou o jogo contra Portugal: 1 a 1.

69' Substituição no Uruguai: Sai Baez, entra Rodrigo Amaral.

68' UUUUUUUUUUUH! Marcos Guilherme cobra escanteio e Danilo aparece na segunda trave, mas manda para fora.

67' Opa, Guruceaga! Jorge chuta com efeito e o goleiro uruguaio quase entrega.

66' Após bela troca de passes, Boschilia cruza com força, mas Guruceaga fica com ela.

IMAGEM: Entrada criminosa de Lemos em Judivan.

63' Judivan sai chorando de campo. Lesão parece ser séria. Amarelo ficou barato para o zagueiro uruguaio.

62' Substituição no Brasil: Sai Judivan, entra Jean Carlos.

61' 12 do Brasil + 9 do Uruguai: 21 faltas na partida. Jogo bem pegado.

60' Cartão amarelo para Lemos por falta em Judivan.

56' UUUUH! Judivan recebe pela esquerda e cruza paea Gabriel Jesus, que pega mal e perde uma grande chance.

55' Brasil segue bem melhor jogo, só falta o gol.

54' Guruceaga! Marcos Guilherme tabela bem com Danilo e sai na cara do goleiro uruguaio, que é soberano no lance.

52' Acosta divide com Jaja no alto, cai e fica no chão.

48' Incrível! Após jogada pela direita, Judivan tenta duas vezes, mas a zaga afasta. Depois foi a vez de Boschilia tentar, mas a defesa uruguaia foi bem mais uma vez.

47' Boschilia recebe na esquerda e cruza rasteiro, mas a bola vai tranquila nas mãos de Guruceaga.

45' Começa o segundo tempo em New Plymouth!

5:29 Guzzo vai dando a vitória à Portugal diante da anfitriã Nova Zelândia.

5:28 Com gol do talentoso Oztunali, a Alemanha vai batendo a Nigéria.

5:26 Jogo bastante pegado em New Plymouth.

5:17 Brasil melhor em boa parte da primeira etapa. Mas a equipe canarinha toca a bola sem objetividade. Uruguai bem fechado e tentando chegar, principalmente, nas bolas paradas.

46' Fim do primeiro tempo em New Plymouth! Brasil 0 x 0 Uruguai.

43' Boschilia puxa contra-ataque, mas Suarez chega bem.

42' Cartão amarelo para Danilo.

42' Brasil sai jogando errado e Danilo comete falta em Nandez.

41' Jorge recebe na esquerda e arrisca, mas a bola passa longe.

39' Baez invade a área, mas Boschilia chega cortando.

38' UUUUUUUUHHHH!!!! Boschilia cobra bem, colocado, mas a bola vai para fora.

37' Após bela troca de passes, Gabriel Jesus é parado com falta por Lemos. Boa chance para o Brasil!

35' Cartão amarelo para Gaston Pereiro.

34' Danilo chega muito forte e olha feio para Suárez. Clima quente!

31' Jogo pegado! Arambari chega duro em Gabriel Jesus. No lance seguinte, Judivan levante demais a perna e acerta o zagueiro Cabaco.

28' Guruceaga! Judivan recebe e chuta forte de canhota. O goleiro uruguaio espalma e evita a bola de entrar, mandando para escanteio.

27' Olha o perigo! Uruguai puxa o contra-ataque e quase Pereiro surpreende.

26' Alemanha e Portugal fizeram 1 a 0 diante de, respectivamente, Nigéria e Nova Zelândia.

25' Brasil toca bastante a bola, principalmente na intermediária.

23' Jogo fica morno neste momento.

19' Após cobrança de falta, a zaga do Brasil afasta e Poyet emenda de primeira, mas a defesa canarinha tira mais uma vez.

17' Por cima! Boschilia rouba a bola, leva e passa para Marcos Guilherme, que devolve para o meia do São Paulo, que chuta por cima.

16' Marcos Guilherme recebe na esquerda, leva e chuta forte, mas a bola vai por cima.

15' Jogo bastante pegado. Ambos os times cometem muitas faltas.

13' UUUUUUUUH! Judivan ajeita e Marcos Guilherme pega de primeira. A bola pega na defesa e quase mata o goleiro.

12' JEAN! Pereiro fez ótima jogada pela direita e cruzou para Baez na segunda trave, que cabeceou para a bela defesa do goleiro brasileiro.

11' Jajá arrisca de muito longe, mas a bola vai devagar para a linha de fundo.

8' Uruguai não consegue chegar a meta defendida por Jean. Brasil defende bem.

6' Gabriel Jesus recebe na direita, tenta o drible, mas faz a falta.

5' Judivan recebe de Boschilia na entrada da área e tenta de bico, mas a bola passa longe.

3' Jogo começa bem pegado e com muita movimentação.

2' Boschilia cobra mal e a bola chega fácil para Guruceaga.

1' Danilo sofre falta na entrada da área. Boa chance para o Brasil.

0' Rola a bola em New Plymouth! Começa Brasil e Uruguai pelo Mundial Sub-20!

4:28 Está tudo pronto. Vai rolar a bola!

4:24 As duas equipes entram no gramado.

4:16 As duas equipes se enfrentaram pelo Sul-Americano Sub-20 nesse ano, mas o resultado terminou no 0 a 0.

Leia mais: Embalado, Brasil enfrenta Uruguai nas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20.

4:12 Uzbequistão, Senegal, Mali, Sérvia e Estados Unidos já estão classificados para as quartas de finais.

4:06 Além de Brasil e Uruguai, mais dois jogos movimentam as oitavas no mesmo horário: Alemanha x Nigéria e Portugal x Nova Zelândia (vencedor pega Brasil ou Uruguai).

4:04 Uruguai também já está escalado! Guruceaga; Cotugno, Cabaco, Lemos e Mathias Suárez; Poyet, Nández, Arambarri e Gastón Pereiro; Jaime Báez e Franco Acosta.

4:03 O Brasil está escalado! Jean; João Pedro, Lucão, Marlon e Jorge; Danilo, Jajá e Gabriel Boschilia; Marcos Guilherme, Judivan e Gabriel Jesus.

O vencedor do confronto entre Brasil e Uruguai se classificará às quartas de final da Copa do Mundo Sub-20. O adversário sairá do duelo entre Portugal e Nova Zelândia.

FIQUE DE OLHO: Franco Acosta, meia-atacante do Uruguai. Cogitado por clubes europeus, Franco Acosta é a esperança uruguai para classificação às quartas de final da Copa do Mundo Sub-20.

FIQUE DE OLHO: Gabriel Jesus, atacante do Brasil. Destaque no Palmeiras e na Seleção Brasileira, Gabriel Jesus é a principal esperança de gols na Copa do Mundo Sub-20.

Fechando a fase de grupo, o Brasil venceu de forma categorica a Coreia do Norte: 3 a 0. O Uruguai empatou em 1 a 1 com Mali, mas o resultado foi suficiente para avançar.

O Brasil seguindo no caminho de vitórias também na segunda rodada. A vítima da vez foi a Hungria, por 2 a 1, com sofrimento. Já o Uruguai tropeçou ante o México, sendo derrotado por 2 a 1.

Na estreia pela Copa do Mundo Sub-20, o Brasil derrotou a Nigéria por 4 a 2, abrindo o torneio com o pé direito. O Uruguai também começou com vitória, vencendo a Sérvia por 1 a 0.

Já o Brasil não teve trabalho e liderou o Grupo E com 100% de aproveitamento. As três vitórias vieram contra Nigéria, Hungria e Coreia do Norte.

O Uruguai avançou na segunda colocação do Grupo D com 4 pontos conquistados. A Sérvia ficou com a liderança, enquanto Mali e México deram adeus ao torneio.

Bom dia, amante do futebol! Acompanhe agora a partida entre Brasil e Uruguai, válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo Sub-20! Fique conosco!