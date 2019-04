Nos pênaltis, Brasil elimina Uruguai e avança às quartas na Copa do Mundo Sub-20

O clássico que definiria uma vaga nas quartas de final da Copa o Mundo Sub-20 foi marcado por tensão, jogadas ríspidas, muitos gols perdidos e a decisão saindo apenas nos pênaltis. O resultado de 0 a 0 foi cruel para o Brasil, que cansou de perder chances e o empate sem gols seguiu pela prorrogação, quando teve mais qualidade para carimbar a vaga. Com a vitória, a Seleção encara Portugal, na reedição da Final de 2011, ano do último título da base nacional.

Velocidade brasileira para na pancada uruguaia

O Brasil novamente teve no seu ataque veloz, a principal arma para o jogo. Com Marcos Guilherme, Gabriel Jesus fazendo as pontas e Judivan centralizado, a equipe nacional começou pressionando a pesada zaga uruguaia. O único modo que o time celeste se mantinha vivo no jogo, era na base da pancada. Sem preocupar nos contra ataques e levando perigo apenas na base das bolas aéreas, o Uruguai claramente estava mais pilhado do que o necessário. A pilha era tanta que na saída para o intervalo, os próprios jogadores uruguaios quase iniciaram uma briga. A guerra azul contra o Brasil deu certo e o fim do primeiro terminou sem gols.

Mais pancadas e prorrogação

Se o domínio brasileiro já era enorme nos primeiros quarenta e cinco minutos, o bombardeio aumentou. Com Judivan, Gabriel e Malcom, agora no ataque, a Seleção seguia perdendo gols. Foram mais de 35 finalizações na partida, contra apenas oito dos rivais.E de todos os tipos. A trave salvou, o goleiro escorregou e salvou um frango, a zaga tirou encima da linha, falta na rede pelo lado de fora, quatro chutes no mesmo lance... Massacre brasileiro que só teve um momento triste. As pancadas adversárias fizeram uma vítima. Em um lance criminoso, o zagueiro uruguaio entrou pegando a canela de Judivan, de cima para baixo, tirando o jogador do jogo e da competição. O empate foi selado e o jogo, então, foi para a prorrogação.

Pressão menor e decisão nos pênaltis

O ataque brasileiro seguia incomodando a defesa uruguaia. A tentativa de decidir o jogo ainda com a bola rolando e a melhor chance nos trinta minutos derradeiros, se foram quando Danilo pegou uma sobra totalmente livre na marca do pênalti, mas sua finalização passou raspando na trave. O fôlego, então, acabou. As pancadas minaram as forças brasileiras e a decisão seguia para as penalidades.

E o momento decisivo foi na segunda cobrança da Celeste Olímpica, quando Amaral isolou o seu chute, encaminhando a vaga Brasileira. Com 100% de acertos, foi Gabriel Jesus o incumbido de marcar a quinta cobrança e colocar o Brasil na próxima fase da Copa do Mundo Sub-20.