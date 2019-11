Resultado México x Bolívia na Copa América 2015 (0-0)

Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre México e Bolívia. Até a próxima!

Na próxima rodada, o México enfrenta o Chile na segunda-feira (15), às 20h30, no estádio Santiago. No mesmo dia, mas às 18h, a Bolívia encara o Equador no Valparaíso.

México e Bolívia ficam no empate sem gols na estreia das equipes na Copa América 2015. Com o resultado, o time tricolor fica na terceira posição com um ponto, assim como a equipe boliviana. Mais cedo, pelo outro jogo do Grupo A, o Chile bateu o Equador por 2 a 0.

49' Final de jogo!

47' Aquino recebe a bola na direita e é derrubado por Morales

46' Aquino cruza e defesa corta pra escanteio.

44' Cartão amarelo para Flores! (México)

43' Escanteio para a área da Bolívia, mas Marcelo Moreno afasta.

42' Cartão amarelo para Pablo Escobar! (Bolívia)

39' Substituição na Bolívia! Sai: Pedriel; Entra: Bejarano.

38' Chumacero cruza muito forte, e Pedriel faz falta em Jesús Corona.

37' Vuoso bate travado na sobra e a bola sai por pouco.

35' Substituição no México! Sai: Medina; Entra: Montes.

33' Aquino invade a área pela direita, cai e pede pênalti. Juiz nada marca.

32' Hurtado cruza e defesa afasta.

30' Medina toca muito forte na tabela com Corona e manda pela linha de fundo.

28' Aquino dribla Morales e é parado com falta.

27' Medina recebe na área, arrisca, mas manda pra fora.

26' Vuoso tenta o cruzamento rasteiro, mas a bola passa por Jiménez.

25' Substituição na Bolívia! Sai: Campos; Entra: Pablo Escobar.

24' Campos cruza, mas manda nas maõs de Corona.

23' Jiménez lança Aquino rasteiro entre a defesa, mas Quiñónez sai rápido do gol

21' Corona dá belo corte em Hurtado e cruza para Jiménez, que ganha no alto e cabeceia com muito perigo pra fora.

19' Marcelo Moreno tenta a jogada, mas é travado por Ayala.

18' Substituição no México! Sai: Rafa Márquez; Entra: Aquino.

16' Moreno avança e chuta cruzado, mas manda para fora.

15' Substituição no México! Sai: Herrera; Entra: Jiménez.

13' Hurtado cai contra Medina, pede falta, mas juiz manda o jogo seguir.

11' Vuoso ajeita para Medina chegar chutando, mas a bola sai por cima do gol.

10' Tabela de Vuoso com Flores não funciona e a bola sai.

9' Corona tenta o passe na área para Herrera, mas Bejarano tira.

7' Assim como na etapa inicial, erros de passe e ligações diretas permanecem.

6' Marcelo Moreno abre a jogada com Hurtado, mas o cruzamento é muito longo.

4' Morales lança o ataque boliviano do campo de defesa, mas bola fica com Corona.

3' Vuoso dá grande passe para Jesús Corona, que entra na área livre e chuta, mas manda sem perigo.

1' Chumacero comete falta em Domínguez.

0' Começa o segundo tempo!

As seleções já estão de volta ao gramado, mas um problema em uma das redes atrasa o recomeço do jogo.

México e Bolívia vão ficando no empate sem gols neste primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final. Fique conosco!

46' Final de primeiro tempo!

44' Vamos até 46'

42' Após cobrança de escanteio, Corona sai mal, mas Raldés cabeceia para fora.

41' UUH!! Morales cruza para Moreno, mas Jhasmani Campos pega a sobra e solta a pancada de fora da área para grande defesa de Corona!

39' Jogo segue dispurtado, mas sem nenhuma grande chance para ambas equipes.

38' Flores cruza da direita, Quiñónez sai mal do gol, mas Vuoso comete falta em cima de Hurtado.

37' Vuoso faz falta em Pedriel.

36' Smedberg cruza, mas defesa afasta.

34' Posse de bola: México 56% a 44% Bolívia.

33' Campos avança ao ataque, mas empurra Flores e comete falta.

32' Cartão amarelo para Bejarano! (Bolívia)

30' Vuoso tenta o cruzamento, mas carimba zaga.

29' Medina arrisca a jogada pelo meio, mas se enrola e perde a bola.

27' Corona é lançado no campo de ataque, mas bandeira marca impedimento.

26' Aldrete briga pela bola, mas é desarmado.

24' Flores cruza, Zenteno afasta, e o próprio chega chutando na sobra, mas Quiñonez faz a defesa.

23' Marcelo Moreno chega duro na dividida com Jesús Corona

20' Flores consegue cruzar da direita, mas a bola bate em Morales e sai

19' Güemez arrisca o chute, mas longe da meta.

18' Marcelo Moreno recebe na área, mas é desarmado pela defesa mexicana.

16' Aldrete cobra escanteio e defesa afasta.

14' Marcelo Moreno tenta o chute, mas manda longe do gol.

13' Smedberg cruza para Pedriel, que se adianta ao zagueiro e desvia, mas acerta a trave mexicana.

11' Agora é a vez da Bolívia apertar a marcação no meio.

10' UUH!! Vuoso toca com categoria para Medina, que chuta de primeira, mas manda para fora.

8' Flores faz o cruzamento para Eduardo Herrera, mas a defesa corta.

7' México adianta a sua marcação, obrigando o adversário a rifar a bola de qualquer jeito.

6' Herrera é acionado na entrada do grande círculo, mas Raldés afasta.

4' Jesús Corona rouba a bola e toca para Aldrete, que cruza para a área, mas a defesa afasta.

2' Vuoso tenta jogada individual mas perde a bola!

0' Começa o jogo!!

O árbitro da partida entre México e Bolívia será o paraguaio Enrique Cáceres, que será auxiliado pelos compatriotas Rodney Aquino e Carlos Cáceres.

O Estádio Sausalito, em Viña del Mar, é o palco do jogo México x Bolívia. O estádio tem capacidade para 25 mil torcedores e promete receber bom público.

A Bolívia, por sua vez, vai a campo com força máxima. O zagueiro Ronald Raldes está recuperado de lesão no ombro esquerdo e o atacante Marcelo Moreno não sente mais dores no joelho esquerdo. Ambos foram confirmados e vão para o jogo. O provável time titular é: Quiñónez; Hurtado, Raldes, Zenteno e Morales (Marvin Bejerano); Chumacero, Danny Bejarano, Jhasmani Campos e Pablo Escobar (Martín Smedberg); Pedriel e Marcelo Moreno.

Guia VAVEL da Copa América 2015: Bolívia

Para o time que vai a campo, o técnico do México Miguel Herrera terá a disposição três dos seus principais jogadores. São eles: veterano zagueiro Rafa Márquez, do Hellas Verona, da Itália, o meia Jesús Corona, do Twente, da Holanda, e o atacante Raúl Jiménez, do Atlético de Madrid. A provável escalação é: José Corona; Flores, Domínguez, Rafa Márquez, Ayala; Aldrete, Javier López, Medina, Jesús Corona; Herrera e Vuoso.

Fique de olho: Marcelo Moreno, atacante da Bolivia. Aos 27 anos, é a esperança de gols da seleção boliviana. Teve papel fundamental na conquista do bicampeonato brasileiro do Cruzeiro. Hoje, atua pelo Changchun Yatai, da China. (Foto: Getty Images)

Fique de olho: Raúl Jiménez, atacante do México. É a grande aposta da seleção mexicana para a Copa América. Além disso, foi dele o gol de bicicleta que definiu a vitória por 2 a 1 sobre o Panamá e permitiu o México continuar sonhando com uma vaga para a Copa do Mundo de 2014 mediante à péssima campanha nas eliminatórias. (Foto: Getty Images)

Mauricio Soria, técnico da Bolívia: ''Não vejo o futebol boliviano tão atrasado assim como falam. Temos jogadores capazes de fazer a diferença e que formam um grupo comprometido com a camisa e com a honra de nossa seleção. Temos condições de chegarmos até as quartas de final desta Copa América e vamos mostrar isso dentro de campo'', disse o técnico, que completou: ''Até o Brasil perdeu por 7 a 1 para a Alemanha na Copa do Mundo. Essa derrota para a Argentina foi um acidente. Não foi fácil motivar os jogadores, mas depois de várias conversas pudemos assegurar que eles estão bem para a estreia. Estudamos o México com cuidado, eles são agressivos e mantém a posse de bola. Não temos nenhum problema com o fato de eles serem favoritos. Vamos jogar a Copa América com valentia'', encerrou.

Guia VAVEL da Copa América 2015: México

Miguel Herrera, técnico do México: ''Temos que pensar em um jogo de cada vez. Apesar de ser uma equipe chamada por muitos de reservas, o México chega forte para esta Copa América, mas respeitando todos os adversários, a começar pelo bom time da Bolívia'', disse o comandante, que completou: ''Queremos o título e não falaria isso se não tivesse uma equipe sólida. Chegamos ao Chile fortes, unidos e todos estão ansiosos pela oportunidade de mostrar o nosso potencial'', disse Piojo.

Na edição de 1997, pela semifinal, a Bolívia bateu o México por 3 a 1, no Hernando Siles. Castillo, Moreno e Sanchez marcaram a favor dos bolivianos, enquanto Nicolás Ramírez descontou.

Na Copa América, México e Bolívia se enfrentaram pela primeira vez na edição de 1993. Naquela ocasião, as equipes ficaram no empate sem gols.

No histórico de confrontos, México e Bolívia se enfrentaram poucas vezes. São apenas 11 partidas, com amplo domínio mexicano, que venceu nove jogos, empatou um e perdeu apenas um. Pela Copa América, somente dois confrontos, com um empate e uma vitória boliviana, nos anos 93 e 97.

Leia mais: Guia VAVEL da Copa América 2015

México e Bolívia ena Copa América tentando apagar a impressão ruim deixada na última edição, em 2011. Naquela oportunidade, o time tricolor não conseguiu sequer pontuar e foi eliminado de forma vexatória. A equipe boliviana também não fez um bom papel: caiu na fase de grupos ao terminar na lanterna com duas derrotas e um empate. Hoje, as seleções chegam buscando uma melhor sorte na competição.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora México x Bolívia minuto a minuto, partida válida pela 1ª rodada da Copa América 2015, a ser disputada às 20h30 (de Brasíla), em Viña del Mar.