Cristóvão Borges luta para manter alto índice de passes certos no Flamengo

Conhecido por ter uma fala mansa, Cristóvão Borges vem mostrando no Flamengo que, mesmo não sendo um treinador mais enérgico, como Luxemburgo, pretende deixar sua "marca" na sua passagem pelo clube da Gávea. Uma delas é a qualidade nos passes, com um índice superior aos 85% nos três jogos sob o comando do atual treinador.

Nos treinamentos, Cristóvão cobra muito dos seus comandados a precisão e a concentração na hora de dar os passes. Frases como "Sem medo de errar (o passe), vamos! Como se fosse no jogo." são repetidas à exaustão pelo atual treinador do clube carioca. Segundo Cristóvão, o erro de passe é um problema nacional:

"Não só no Flamengo, todos nós aqui estamos fazendo análise do futebol brasileiro. É preciso melhorar o passe no Brasil. Isso é uma queixa que fazemos há tempos. Antes eram os campos, que melhoraram com a Copa do Mundo. Isso foi bom, melhoraram. Mas agora precisamos melhorar o passe, é a base para você controlar o jogo. Ainda erramos bastante, melhoramos de jogo a jogo e trabalharemos muito mais isso. É a base do meu trabalho, e eu gosto de qualidade técnica​", afirmou.

Nos três jogos em que o Flamengo realizou sob o comando de Cristóvão, embora o treinador só tenha conseguido dar uma atenção especial a esse fundamento, nessa primeira semana cheia de treinamentos no Ninho do Urubu, o índice de acertos nos passes foi de 88%.

Na coletiva de ontem no Ninho do Urubu, Cristóvão, ao ser questionado se tem a cara do Rubro-Negro, disse que tem algo em comum com seus comandados no pouco tempo de clube: A insatisfação com o momento atual. Além do passe, Cristóvão Borges quer também domínio na posse de bola. O maior domínio foi contra o Flu, 74%, números contra Cruzeiro e Chapecoense foram inferiores, e longe do que Cristóvão deseja, 48% e 56%, respectivamente.

"Essa cara é dada de acordo com o que você tem para trabalhar. Então, do grupo que temos, estou procurando ver o que eles têm de virtudes. Corrigir limitações ou deficiências que temos para que a equipe fique equilibrada e forte. Os jogadores estão respondendo bem ao método de trabalho e existe uma coisa muito importante neles: a insatisfação com o momento que estamos vivendo. Essa foi uma coisa que me deixou bastante motivado. Isso vem sendo uma crescente até na análise dos jogos. Vamos continuar trabalhando para que a equipe possa produzir melhor e evoluir", comentou.

Neste sábado (13), o Flamengo enfrenta o Coritiba pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h30, no Couto Pereira. O Rubro-negro soma apenas quatro pontos na tabela e é o primeiro time da zona de rebaixamento.