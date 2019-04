São Paulo vence Chapecoense, quebra tabu e dorme líder do Brasileirão

Na tarde deste sábado (13), a Chapecoense enfrentou o time do São Paulo na Arena Condá e foi derrotada por 1 a 0, gol anotado por Souza, no início do primeiro tempo. Esta partida aconteceu pela 7º rodada do Campeonato Brasileiro e resultou na liderança provisória do tricolor do Morumbi.



A equipe são-paulina volta a campo contra os também catarinenses do Avaí, no próximo domingo, no Morumbi, às 16h. Já a Chapecoense joga contra o Cruzeiro no Mineirão, às 11 horas, também de domingo.



Com esta derrota, a Chape perde a invencibilidade na Arena Condá, permanecendo na 9º colocação com 9 pontos. O São Paulo vai dormir líder neste sábado (13) aguardando o jogo do Atlético-PR neste domingo (14).

São Paulo sai em vantagem, mas não mantém o ritmo durante o primeiro tempo

Não precisou de muito tempo para que o São Paulo abrisse o placar em Santa Catarina. No primeiro ataque da equipe, aos 6 minutos do primeiro tempo, o volante Souza fez o primeiro gol da partida, ajeitou a bola com a perna direita e fora da área acerta uma bomba no ângulo, dificultanto a defesa do goleiro Danilo.



Com o passar do jogo a equipe do São Paulo foi criando cada vez menos e dando mais espaço para o alviverde catarinense. Michel Bastos, apagado, não pareceu muito disposto a ajudar sua equipe.

A Chapecoense foi crescendo mais ao decorrer do embate, criando mais oportunidades de ataque do que o rival. Aos 17 minutos, com a falha defensiva do tricolor, quase sai um gol de Edmílson, que chutou no goleiro Rogério Ceni.



Daí em diante, o jogo passou a não ter muita criação do lado da equipe paulista. Já a Chapecoense tentava aproveitar bem as oportunidades que teve, chutando no gol de Rogério Ceni, que fez boas defesas nessa partida. A equipe do São Paulo praticamente não deu trabalho ao goleiro Danilo que apareceu muito pouco. Conforme o decorrer da partida os dois times já não criavam mais nada e o primeiro tempo se encerrou aos 47 minutos.

O atacante Luís Fabiano recebeu o seu 3º cartão amarelo por falta boba no meio de campo, ficando fora do jogo da 8º rodada do campeonato brasileiro.

Chapecoense vai melhor no segundo tempo, mas não consegue empatar o jogo

A segunda etapa do jogo se iniciou sem mudanças dos dois lados, as expectativas eram de mudanças em ambos. O segundo tempo se manteu no mesmo nível do primeiro, sem muita criação de jogadas, mas o São Paulo sofria mais com as tentativas do time alviverde.



Em chutes de longe e em cruzamentos para área, a defensiva tricolor afastava de todas as formas. A Chape acumulou posse de bola, mas pouco traduziu em chances de gol. Aos 49 minutos, o árbitro Wilton Pereira encerrou o jogo: 1 a 0 para o São Paulo.

O resultado agrada Osório que chega à sua segunda vitória consecutiva no campeonato, mesmo com a má atuação da sua equipe, garantiu os 3 pontos importantíssimos para a equipe.