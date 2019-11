Resultado Chapecoense x São Paulo no Campeonato Brasileiro 2015 (0-1)

Encerramos aqui a nossa transmissão. Obrigado a você que seguiu a partida com a gente! Siga a VAVEL Brasil no twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida.

São Paulo faz o mínimo, bate a Chapecoense fora de casa com gol de Souza e assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro.

49' Fim de jogo na Arena Condá.

48' Chapecoense tem nova falta. Camilo cobra novamente e Rogério Ceni defende bem.

48' Na cobrança, Camilo cobra mal e não leva perigo algum.

47' Chapecoense tem boa chance de empate em bola parada pelo lado esquerdo.

45' Juiz assinala quatro minutos de acréscimo.

44' Aproveitando o espaço, Gil domina na intermediária de ataque e arrisca o chute de longe. Sem perigo, a bola passa longe do gol.

42' Dener faz boa jogada pelo lado esquerdo e é derrubado por Auro. Na cobrança da falta, a bola sai sem perigo.

41' Público total: 8.712 Renda: R$ 197.665,00.

39' Cartão amarelo para Gil, por cometer falta em Auro.

37' Alteração na Chapecoense: sai Elicarlos, entra Bruno Rangel.

35' Chapecoense segue arriscando nas bolas aéreas, mas Rogério Ceni não apresenta dificuldade nas defesas.

33' Thiago Mendes recebe cartão amarelo por reclamação.

32' São Paulo chega com perigo pela direita e tem bom cruzamento, mas Neto afasta de cabeça.

30' Chapecoense tenta arriscar nas jogadas de velocidade, tentando armar contragolpes para surpreender a defesa do São Paulo.

27' Substituição no São Paulo: sai Carlinhos, entra Auro,

25' Mudança na Chapeconese: sai Ananias, entra Maranhão.

23' Apesar da maior posse de bola, a Chapecoense demonstra dificuldades em chegar ao ataque.

21' Bruno tabela pela ponta direitae consegue chegar até a linha de fundo, mas é travado por Elicarlos na hora de fazer o cruzamento.

20' Camilo faz o cruzamento e a bola desvia em Toloi, sobrando para Edmílson completar. Rogério Ceni perde o tempo da bola e Bruno aparece para salvar.

19' Bruno Silva faz tabela com Camilo no ataque, que erra o domínio e entrega a bola para a zaga adversária..

18' Osorio mexe no time do São Paulo buscando ofensividade mesmo tendo a vantagem no marcador.

15' Chute no vácuo?! Danilo tenta sair jogando, mas Dória aperta na marcação e o goleiro da Chapecoense engana na hora do chute e dá uma bela furada. Na sequência, consegue se recupera e afasta o perigo.

14' Mudança no São Paulo: sai Hudson, entra Wesley,

13' Souza tem boa chance para finalizar, mas na hora de arriscar o chute, pega mal demais na bola.

12' Apodi se aproveita dos espaços pelo lado esquerdo da defesa Tricolor, mas falha ao dar passe para Ananias.

11' Substituição na Chapecoense: sai Wagner, entra Camilo.

10' Gil levanta bola na área e Dória faz o corte de cabeça.

9' Substituição no São Paulo: sai Reinaldo para a entrada de Pato.

8' Reinaldo fica caído no gramado por conta de problemas musculares e recebe atendimento médico.

7' Chapecoense apresenta postura mais ofensiva e tem maior posse de bola neste início de segundo tempo.

5' Hudson derruba Apodi e é punido com cartão amarelo.

4' Bruno comete falta e recebe cartão amarelo.

3' Thiago Mendes recebe passe pela ponta direita e faz o cruzamento, mas para na marcação.

1' As equipes retornaram para o segundo tempo sem substituições.

0' Recomeça a partida!

Num chute certeiro de Souza, São Paulo conta vantagem parcial na partida de hoje. A Chapecoense sofre para conseguir chegar ao ataque, mas consegue segurar o adversário.

47' Fim de primeiro tempo na Arena Condá.

45' Juiz assinala dois minutos de acréscimo.

43' Chapecoense tem cobrança do escanteio, mas Rafael Toloi sobe bem e afasta o perigo de cabeça.

40' Reinaldo falha na saída de bola e Ananias fica com a posse, mas também se atrapalha e perde o lance.

38' Bruno Silva se aprofunda na grande área e ajeita o passe para Ananias, mas é flagrado em posição irregular.

36' Chapecoense tem boa chance em cobrança de falta, mas o chute de Dener encaixa nas mãos de Rogério Ceni.

34' Dener arrisca de longe e a bola é desviada. Escanteio para a Chapecoense.

32' Agora o São Paulo é quem permanece no ataque.

31' Dener é derrubado e Chapecoense tem cobrança de falta pela direita.

29' Chapecoense troca passes no campo de defesa.

26' Vagner repete a cobrança e a bola se perde na área, saindo para o meio de campo.

25' Vagner cobra escanteio para a Chapecoense, mas defesa do São Paulo afasta e cede nova cobrança.

24' Na disputa pela bola na linha de fundo, Carlinhos comete falta.

23' Cartão amarelo para Luis Fabiano por falta.

22' Na cobrança, a bola é levantada na área e o cabeceio a manda para fora.

21' São Paulo puxa contra-ataque em grande velocidade, mas defesa da Chapecoense consegue alcançar o lance e fazer o corte. É escanteio para o Tricolor.

20' Na dividida com Edmílson, Hudson coloca a mão na bola e o árbitro marca falta.

19' São Paulo troca passes com calma, mas não deixa de chegar ao ataque.

17' Edmilson aparece novamente em velocidade, mas dessa vez no lado esquerdo. O chute, porém, fica fácil para a defesa de Rogério Ceni

15' Gil dá passe para Ananias no meio da área, mas o jogador acaba se atrapalhando e fica sem a bola.

14' Em boa chegada, Edmilson arranca ao ataque pela direita e manda a bola para o gol, mas ela passa raspando o gol de Rogério Ceni.

12' Na cobrança, o próprio Thiago levanta a bola na área e a defesa da Chapecoense afasta o perigo.

11' Thiago Mendes parte em velocidade para o ataque e Neto faz o corte, cedendo escanteio ao Tricolor.

9' Com a reclamação, Ananias foi punido com cartão amarelo.

8' Ananias inicia jogada pelolado direito, acaba caindo e fica no chão querendo a falta, mas o árbitro dá continuidade na partida.

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! Primeiro ataque certeiro do Tricolor! De longe, Souza manda uma bomba para o gol e acerta o ângulo, não deixando chances de defesa para o goleiro Danilo.

5' Chapecoense fica mais no campo de ataque nesse início de primeiro tempo.

3' Chegando pela ponta direita, Apodi sai nas costas da zaga, mas acaba errando na hora de dominar a bola.

2' Chapecoense chega com perigo pelo lado esquerdo, mas Rogério Ceni sai do gol para fazer o corte rapidamente.

0' COMEÇA A PARTIDA!

E agora, o hino de Santa Catarina.

Equipes estão perfiladas para a execução do hino nacional brasileiro.

A arbitragem fica por conta de Wilton Pereira Sampaio, auxiliado por Cristhian Passos Sorence e Bruno Raphael Pires.

Neste momento as equipes fazem o aquecimento no gramado.

São Paulo também já está pronto: Rogério Ceni, Bruno, Toloi, Doria e Reinaldo; Hudson; Thiago Mendes, Souza, Michel Bastos e Carlinhos; Luis Fabiano.

Chapecoense definida, e vai a campo com: Danilo; Apodi, Rafael Lima, Neto e Dener; Bruno Silva, Elicarlos, Gil e Wagner; Edmilson e Ananias.

Arena Condá será o palco do confronto de logo mais entre Chapecoense x São Paulo.

Já o São Paulo sofre com a ausência de Ganso, Paulo Miranda, Alan Kardec, Daniel e Denis, todos no departamento médico, Denilson e Centurión, ambos dispensados por problemas particulares, além de Lucão e Boschilia, que estão servindo a seleção brasileira sub-20.

Para a partida de logo mais, a Chapecoense terá as baixas de Maylson, que está lesionado, e Vilson, suspenso.

FIQUE DE OLHO: Edmilson, atacante da Chapecoense. Após estrear na Chape diante do Santos ao entrar no segundo tempo, o centroavante ganhou a titularidade na equipe na vitória sobre o Joinville e vem sendo titular nos últimos dois jogos. Apesar de ainda não ter balançado as redes, o centroavante se mostra tranquilo, mas reconhece a necessidade de fazer gol.

Enquanto isso, Juan Carlos Osorio, recém contratado para o posto de comandante do São Paulo, comentou sobre o impasse do atacante Alexandre Pato, mas garantiu o foco do atleta nos treinamentos, além de assegurar que irá utilizá-lo diante da Chapecoense: " Sobre o Pato, eu não conhecia essa situação. Mas vou falar com ele e entender o que ele quer. Mas o mais importante é que eles (jogadores) queiram ficar, que tenham o coração no São Paulo. Mas se eles têm opções melhores, vou entender. Mas me preocupo de passar minha posição e o que quero para o time. Essas negociações, não me meto nisso".

O último confronto entre as equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2014, em partida válida pela 30ª rodada. Na ocasião, ambas as equipes não marcaram gols e o placar terminou zerado. Relembre os melhores momentos:

Contra o Grêmio, no último sábado, o São Paulo venceu a partida por 2 a 0 no Morumbi. Leia mais aqui: São Paulo bate o Grêmio sem sustos e assume a vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

Já o São Paulo está na vice liderança da tabela, com 13 pontos ganhos. No Brasileirão são quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Na última rodada, a Chapecoense foi derrotada pelo Flamengo por 1 a 0 no Maracanã. Confira como foi a partida: Flamengo vence Chapecoense com gol de Gabriel e deixa zona de rebaixamento.

O mando de campo é da Chapecoense, que ocupa a 9ª colocação com nove pontos ganhos. Até aqui, foram três vitórias e três derrotas.

Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Chapecoense x São Paulo, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 16h30, no Couto Pereira.