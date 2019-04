Corinthians bate Internacional de virada e afasta má fase

Na tarde deste sábado (13), Corinthians e Internacional se enfrentaram pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Corinthians. Partida em que o atacante Emerson Sheik, se despediu do ataque corinthiano.



As equipes fizeram uma bela partida, com jogo movimentado e chances para os dois lados. O Internacional saiu na frente, mas o Corinthians virou e garantiu a vitória por 2 a 1. Os gols foram marcados por Nilmar, pelo lado visitante; Jadson e Vágner Love viraram para a equipe da casa.



Com o triunfo, o Corinthians volta para o G4, chegando aos 13 pontos em sete jogos disputados. O Internacional, fica na 10º colocação, somando nove pontos em sete partidas.



As equipes voltam a campo nesta semana, pela 8º rodada do campeonato. O Timão, no próximo sábado, terá um clássico contra o Santos, às 16:20, na Vila Belmiro. O Colorado, por sua vez, enfrenta o Figueirense nesta quinta-feira (18), ás 21h, no Orlando Scarpelli.

Corinthians cria mais, mas Internacional é eficiente nas finalizações

Antes da partida, o atacante Emerson Sheik recebeu homenagem do Timão e se despediu oficialmente. Sheik deixa o clube após 157 jogos, 26 gols e 5 títulos.

Jogando em casa, o Corinthians iniciou a partida pressionando o Internacional, explorava a velocidade dos atacantes Mendoza e Romero, que pecavam nas finalizações. Logo no início da partida, Cristian sentiu lesão e foi substituído por Ralf.

O Timão criava mais oportunidades, contudo, quando o Internacional chegava levava mais perigo. As melhores oportunidades do Inter vinha pelos pés do atacante Nilmar. Aos 23' Alex recebe cruzamento de Rafael Moura, busca o canto do goleiro alvinegro, porém Cássio consegue fazer a defesa.



Aos 33', Nilmar recebe a bola, passa por dois defensores, mas é desarmado por Gil. E no finalzinho da primeira etapa, novamente Nilmar tenta e dessa vez abre o placar para a alegria dos colorados. Aos 40', tabelou com Rafael Moura, recebeu de volta e mandou para as redes alvinegras. Golaço!

Timão volta melhor e Love garante a virada na Arena Corinthians

Para a segunda etapa, o técnico Tite optou por tirar o volante Petros e colocar o atacante Vagner Love, jogando em um 4-3-3, com Romero e Mendoza atuando pelas pontas e Vagner Love centralizado.

No início da segunda etapa, falta na meia lua para a equipe corinthiana. Aos 5, Jadson coloca a bola no ângulo e empata para o Timão! Foi outro golaço na Arena Corinthians. Em seguida, lance perigoso para a equipe colorada: Alex cobra falta, a bola passa por Juan, Nilmar tenta mandar para o gol , mas também não consegue chegar. Aos 10' Alex entra na área, chuta buscando o ângulo, mas Cássio faz grande defesa.

Em sua última alteração, Tite tirou o paraguaio Romero para a entrada de Danilo, que em seu primeiro lance na partida já levou perigo ao gol . Mas a virada veio pelo pés do Vagner Love. Após outra grande jogada de Renato Augusto, o meia passou a bola entre as pernas do marcador e chutou na trave. Love aproveitou rebote e virou para o Corinthians.

Aos 23' foi a vez do Inter mudar: sai Jorge Henrique para entrada de Vitinho. Em seguida pressão do Timão na área colorada, obrigando o goleiro a fazer duas grandes defesas.



Aos 27', o colorado muda de novo, o volante Nilton entrou no lugar de Nico Freitas. Com 33, após cobrança de escanteio, Rafael Moura, cabeceou e a bola bateu no travessão. Faltando pouco para o fim do jogo e buscando o empate, o técnico colorado tirou Alan Costa para a entrada de Taiberson.

Após mais uma boa jogada de Renato Augusto, Edu Dracena cabeceou para as redes, mas estava impedido e o gol foi anulado. Aos 45', Taiberson cruzou buscando Nilmar, mas foi interceptado pelo zagueiro alvinegro.