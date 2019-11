Alisson lamenta lance do segundo gol do Corinthians: "Tive um pouco de azar"

Neste domingo (13), o Internacional atuou em São Paulo no enfrentamento com o Corinthians, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um golaço de Nilmar na etapa inicial, a equipe não suportou a reação alvinegra e saiu derrotada por 2 a 1. O setor defensivo foi assunto após os 90 minutos. O goleiro Alisson explicou a situação frustrante a ele no segundo gol dos paulistas.



"Tive um pouco de azar, a bola bateu na trave e voltou nas minhas costas", afirmou o guarda-redes. O lance começou com um drible de Renato Augusto sobre Alan Costa, passando a redonda entre as pernas do defensor colorado. Na sequência, o chute do meia corintiano pegou no poste e, no rebote, a bola se ofereceu a Vagner Love, para definir o 2 a 1 no score.



Ainda sobre o contexto da partida, Alisson disse: "Não aproveitamos as chances. É difícil jogar com o Corinthians aqui, é uma equipe qualificada. Precisamos estar mais atentos aos detalhes para começar a vencer fora de casa", reiterou.



Conhecido por ser bom desarmador e também ter qualidade para sair jogando, Rodrigo Dourado foi questionado sobre o gramado da Arena Corinthians, se o mesmo não estaria muito escorregadio para a prática. "É a característica do campo deles. É bom, às vezes escorrega um pouco. Mas acho que a derrota foi muito ruim para nós", finalizou o atleta pelotense.



Zagueiro envolvido no segundo gol ao sofrer o drible de Renato Augusto, Alan Costa cravou em duas palavras na saída do campo: "Precisamos vencer". O pensamento do defensor faz total sentido, já que o Colorado gaúcho ainda não venceu fora de casa, com dois empates e duas derrotas no currículo deste Brasileirão.



O Internacional, com a derrota e os permanentes nove pontos, pode terminar até na 15ª colocação na tabela. No próximo compromisso, encara o Figueirense na quinta-feira (18), às 21h, no estádio Orlando Scarpelli.