Internacional leva virada e segue sem vencer fora de casa no Brasileirão

O Internacional segue sem vencer fora de casa no Brasileirão. Adversário da vez, o Corinthians finalmente voltou a somar três pontos em sua Arena. Após sofrer no primeiro tempo e sair perdendo, o time paulista conseguiu virar o jogo e vencer o Inter por 2 tentos a 1. Foi a segunda vitória dos corintianos em três jogos disputados em casa no campeonato.



Com gols de Nilmar para o time gaúcho e Jadson e Vágner Love para o time da casa, o Corinthians chegou a 13 pontos na tabela e entrou no G4, grupo de classificação para a Copa Libertadores.

O time paulista, que não vencia em casa há quatro jogos, faz as pazes com a torcida, que, no próximo sábado, verá o Corinthians enfrentar o clássico com o Santos, às 16h30. O Inter, por sua vez, fica com os mesmos nove pontos na tabela e encara o Figueirense, na quinta-feira (18), às 21h, em partida a ser realizada no estádio Orlando Scarpelli.

Inter começa melhor e abre o placar

O começo da partida dava a entender que os paulistas venceriam o jogo com facilidade. Alguns erros de passe do time gaúcho preocupavam o técnico Diego Aguirre, que escalou uma equipe mista, com alguns titulares e alguns reservas . Após alguns minutos de ataque dos paulistas, o time gaúcho conseguiu se achar em campo e procurar o jogo nos contra-ataques.

Nervosismo era a palavra chave do jogo dos corinthianos. O jogo perdeu intensidade no momento em que os paulistas errariam 18 passes em um espaço de tempo de 30 minutos. E era disso que o Inter precisava. Em um contra-ataque, Nilmar recebeu passe na entrada da área e tabelou com Rafael Moura, que alçou a bola para o centroavante pegar de primeira, vencendo o goleiro Cássio e definindo a vantagem colorada ao descer para o vestiário.

Corinthians muda a tática, pressiona e vira o jogo

O técnico Tite sabia exatamente do que o Corinthians precisava para reagir na partida, e trocou Petros, que estava jogando de volante por Vágner Love, jogador de área. Apesar de um bom começo ofensivo do Internacional, o resultado logo surtiu efeito, visto que o time paulista estava mais ofensivo. Aos quatro minutos, Love cavou falta em cima de Juan, e Jadson cobrou com perfeição para igualar o placar na Arena Corinthians.

Depois de sofrer o gol , o Internacional parecia reagir e começou a sair mais para o jogo, quase marcando em chute de Alex. Mas o técnico Tite logo percebeu algumas falhas defensivas e mandou seu time marcar a saída de bola colorada, dificultando o jogo dos gaúchos. Após receber sozinho na área e errar o gol , Romero foi substituído por Danilo. Com o jogo aberto e chances para ambos os lados, Renato Augusto fez bela jogada e chutou na trave, e Vágner Love pegou o rebote para fazer o gol da vitória corintiana.