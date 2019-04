Resultado de Brasil x Peru pela Copa América 2015 (2-1)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

A derrota deixa o Peru na lanterna do Grupo C com nenhum ponto somado. Na 2ª rodada, a Seleção Peruana joga sua sobrevivência na competição e enfrenta a Venezuela

Com a vitória, o Brasil vai a 3 pontos e agora divide a liderança do Grupo C com a Venezuela, que venceu a Colômbia por 1 a 0. Na próxima rodada, a Seleção Brasileira reencontra a Colômbia, adversária das quartas de final da última Copa do Mundo e, em caso de vitória, garante classificação para a próxima fase

Neymar: ''Imaginávamos que seria um jogo duro. Toda estreia é difícil. Mas conseguimos a vitória que era o mais importante''

Douglas Costa: ''Fico feliz que meu primeiro gol tenha vindo na Copa América e eu tenha conseguido ajudar a Seleção a sair com essa vitória''

49' FIM DE JOGO EM TEMUCO! SUADO, O BRASIL VENCE O PERU POR 2 a 1 E ESTREIA COM VITÓRIA NA COPA AMÉRICA!

47' GOOOOOOOOOL DO BRASIL! DOUGLAS COSTA VIRA O JOGO! Em jogada individual de Neymar, atacante pedala e serve Douglas Costa na cara do gol. Ele só teve o trabalho de tirar do goleiro e virar o jogo. Brasil 2 a 1

45' TEREMOS MAIS QUATRO DE ACRÉSCIMO!

44' PERDEEU! Neymar recebe de frente pro gol e finaliza pra fora, perdendo chance de ouro para fazer o segundo gol brasileiro

43' SUBSTITUIÇÃO NO PERU! Sai Vargas e entra Yotun

41' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Willian e entra Everton Ribeiro

39' Douglas Costa recebe boa enfiada de bola, mas goleiro Galles sai bem e fica com ela

37' AMARELOU! Vargas atinge Elias por trás e recebe o cartão

36' SUBSTITUIÇÃO NO PERU! Sai Farfán e entra Carrillo

35' SUBSTITUIÇÃO NO PERU! Sai Cueva e entra Reyna

33' Brasil tenta colocar velocidade na partida, mas a marcação peruana é implacável

30' PERDEU! Neymar puxa contra ataque e serve Douglas Costa na boa. O meia cara a cara desperdiça a oportunidade da virada

28' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Fred e entra Roberto Firmino

26' Fernandinho para contra ataque peruano. Jogadores pedem cartão, mas árbitro só assinala falta

23' Em bate rebate dentro da área, bola sobra para Willian que enche o pé, mas a bola explode na zaga

21' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Diego Tardelli e entra Douglas Costa

19' Dunga chama Douglas Costa do banco de reservas. Vem mudança na Seleção Brasileira

16' Seleção Peruana tenta na base da raça furar o bloqueio defensivo do Brasil

12' CARTÃO AMARELO! Filipe Luís dá carrinho em Farfán e recebe advertência do árbitro

10' David Luiz cobra falta de muito longe e a bola passe próximo ao ângulo direito do goleiro Galles

07' NO TRAVESSÃO! Neymar vê o goleiro adiantado e chuta de fora da área. A bola caprichosamente carimba o travessão e não entra

04' CARTÃO AMARELO! Pela falta, Tardelli é punido pela arbitragem

02' Após entrada dura de Tardelli, Ascues cai no gramado e recebe atendimento médico

00' ROLOU A BOLA PARA A ETAPA COMPLEMENTAR!

Tudo pronto para o início da segunda etapa

As duas equipes já estão de volta para o segundo tempo

Assista aos dois gols relâmpagos do jogo até aqui. Cueva abriu para o Peru aos 2 minutos e Neymar empatou aos 4

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! BRASIL E PERU VÃO EMPATANDO EM 1 a 1

45' Neymar cobra no capricho, mas a bola passa perto do travessão e sai em tiro de meta

44' Falta perigosa para o Brasil

41' FOMINHA! Filipe Luís faz grande jogada, mas prefere finalizar à servir Tardelli que estava livre de marcação

39' Lobatón arrisca de fora e Jefferson defende no canto esquerdo

37' Caçado em campo, Neymar perde a paciência com a marcação dura e reclama com o árbitro

35' Seleção Peruana prioriza a marcação e busca assustar nos contra ataques

30' AMARELOU! Guerrero deixa a perna e acerta o joelho de Daniel Alves. O árbitro dá o primeiro cartão do jogo

29' Peru chega pelo meio, mas bem postada, a defesa brasileira não dá espaços

26' Seleção Brasileira abusa das fintas e jogadas de efeito, e equipe peruana começa a perder a paciência com a ousadia dos brasileiros

23' QUE COISA LINDA! Neymar aplica dois lençóis em sequência no peruano Advincula e sofre a falta

21' Willian faz boa jogada, mas erra o passe na esquerda e a bola sai pela linha lateral

18' Daniel Alves cruza na cabeça de Tardelli livre de marcação. O centroavate cabeceia sem direção e perde a oportunidade da virada

15' Jogo é brigado e as duas equipes buscam ser ofensivas

12' INCRÍVEL! Em contra ataque rápido, Tardelli serve Neymar, que com o gol vazio chuta, mas a zaga do Peru consegue cortar a bola antes que ela entrasse

09' UUUUUUUUUH! Fred arrisca de canhota e a bola passa triscando o ângulo esquerdo do goleiro peruano

06' Jogo começa alucinante com um gol para cada lado

04' GOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! NEYMAR! Seleção Brasileira age rápido e empata o jogo. Daniel Alves cruza com precisão e Neymar toca de cabeça para igualar o marcador, 1 a 1

02' GOOOOOOOOOOOL DO PERU! CUEVA! David Luiz tromba com Guerrero, a bola sobra para Jefferson que faz lambança e entrega a bola nos pés de Cueva. O meia chuta forte e abre o placar para o Peru, 1 a 0

00' BOLA ROLANDO! COMEÇA A COPA AMÉRICA 2015 PARA BRASIL E PERU!

Tudo pronto para a bola rolar em Temuco, no Chile!

Nesse momento, os hinos de Peru e Brasil estão sendo tocados

As duas seleções já estão no gramado do estádio Germán Becker

A Seleção Peruana está escalada da seguinte maneira em Brasil x Peru: Pedro Gallese; Luis Advincula, Carlos Zambrano, Carlos Ascues e Juan Vargas; Josepmir Ballon, Carlos Lobatón, Christian Cueva, Joel Sánchez e Jefferson Farfán; Paolo Guerrero; Técnico: Ricardo Gareca

O Brasil, com muitos desfalques, vem a campo com: Jefferson, Daniel Alves, Miranda, David Luiz e Filipe Luís; Fernandinho, Elias, Fred e Willian; Neymar e Diego Tardelli; Técnico: Dunga

As duas equipes já estão escaladas em Brasil x Peru!

RETROSPECTO RECENTE: O Brasil não sofreu gols em nenhuma das últimas seis partidas contra o Peru na Copa América. O último gol que recebeu dos peruanos foi na derrota por 3 a 1 em 1975. Nos últimos três duelos pela Copa América, desde 1995 até 2001, o Brasil ganhou todos contra o Peru, com um placar somado dando um total de 11 a 0

ENCERRADO! Colômbia 0 x 1 Venezuela. A Colômbia é surpreendida em sua estreia e perde para os venezuelanos, que agora lideram o grupo com 3 pontos

CURIOSIDADES Brasil x Peru: Em três de suas últimas quatro estreias na competição, o Brasil não marcou gol. Só conseguiu em 2004, quando venceu o Chile por 1 a 0. O Peru, por sua vez, não perde há oito jogos em sua estreia de Copa América, desde 1991, quando foi derrotado por 1 a 0 para o Paraguai, também no Chile.

O Peru nem é todo incógnita. Apesar de ter uma equipe com média de idade alta e poucos jogadores de destaque mundial, os principais destaques do time peruano tem muita experiência. Caso do capitão e ídolo local, Paolo Guerrero, além do treinador argentino Ricardo Gareca, que recentemente treinou o Palmeiras.

Esse conhecimento pode ser fundamental para o time inca buscar algo mais surpreendente na estreia. Após boa Copa América em 2011, onde ficou na terceira posição e teve Guerrero como artilheiro, os próprios jogadores não creêm na repetição do sucesso. Em um grupo com forças enormes, como a Colômbia, o duelo contra a Venezuela pode ser o divisor de aguas para uma classificação.

Brasil vai em busca da recuperação de sua moral. O terceiro maior vencedor da competição, tem duas conquistas recentes, nas últimas três disputadas. Já o Peru vem de um feito histórico, ao conquistar a terceira posição na Copa passada, disputada na Argentina.

Robinho e Paolo Guerrero, personagens do jogo de hoje, estão na segunda posição na lista de maiores artilheiros da Copa América, com seis gols. O líder é Roque Santa Cruz, com sete.

Presença de torcedores é maciça em frente ao hotel onde a Seleção Brasileira se encontra hospedada em Temuco para o jogo Brasil x Peru.

Com isso, a provável escalação do Brasil fica com: Jefferson; Alves, David Luiz, Miranda, F. Luis; Fernandinho, Elias, Fred, Willian, Neymar, Tardelli.

Fred e Roberto Fimino eram os concorrentes diretos pela vaga. O meiocampista do Shakhtar agradou Dunga pela sua compactação defensiva e levou a melhor.

Com dores na coxa, o meia Philippe Coutinho está fora da estreia da Seleção Brasileira diante do Peru logo mais. Neste domingo, o jogador fez exercícios na academia do hotel e segue aos cuidados do Departamento Médico do Brasil. Fred deverá ser o substituto

Brasil inicia caminhada na Copa América diante do Peru

Para a estreia, Dunga deverá fazer apenas uma mudança, contando aquele que é o time titular. A equipe que entrará em campo deverá ter Jefferson no gol, com Daniel Alves, recém convocado, pela direita, Filipe Luís na esquerda e uma dupla de defesa com David Luiz e Miranda. No meio campo, Fernandinho e Elias terão as funções de marcar e aparecer no ataque. Willian, na direita, Coutinho no meio e Neymar na esquerda, formam o meio ataque e Tardelli será o centro avante de Dunga.

Muitos ainda tem pesadelos com aquele trágico jogo de semifinal contra a Alemanha. Desde lá, o futebol vive brasileiro vive em meios às sombras da dúvida e do desgosto do torcedor nacional. Dunga retornou para o comando técnico afim de trazer também a paixão e a força amarela no futebol.

Após duas semanas de preparação em território nacional, quando venceu México e Honduras, a Seleção teve perdas como as contusões de Danilo e Luis Gustavo, sendo chamados nos seus lugares Dani Alves e Fred. Nesses amistosos, se percebeu a impaciência do torcedor com a equipe e o técnico terá o trabalho de mesclar a vontade e raça para vencer, com futebol bonito.

Para isso, terá à disposição um dos melhores jogadores do mundo, Neymar. Após uma temporada sensacional no Barcelona, onde ganhou tudo e sendo peça fundamental, o camisa 10 brasileiro terá a missão, também, de conduzir o time, já que terá a faixa de capitão.

Brasil tem oito títulos da competição, sendo quatro nas últimas seis edições. Contra o adversário desta tarde de domingo, são 30 anos sem derrotas. Além disso, a equipe brasileira incrivelmente não perde há nove jogos por Copa América. Mesmo sendo eliminados para o Paraguai, a derrota foi nos pênaltis e as estatísticas não contam como derrota.

Há 9 partidas invictas na Copa América, a Seleção Brasileira espera manter o bom retrospecto na competição em Brasil x Peru. Essa é a maior sequência vigente. O Uruguai aparece em segundo com 6.

VOCÊ SABIA? Em constante evolução, o Peru está há seis edições consecutivas se classificando, pelo menos, às quartas de final. Desde 1993 até hoje, somente em 1995 a Seleção Peruana não avançou da fase de grupos. Na Copa América anterior, o Peru teve a sua melhor colocação (terceiro) desde que conseguiu o seu último título, em 1975. Paolo Guerrero foi o artilheiro da última edição com cinco gols.

Relembre a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Peru em 01 de Abril de 2009. Luis Fabiano duas vezes e Felipe Melo marcaram os gols do confronto Brasil e Peru.

Na última vez que se enfrentaram, Brasil x Peru mediram forças em partida válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010. No Beira-Rio, a Seleção Brasileira aplicou 3 a 0 nos Peruanos, com direito a gol de Felipe Melo.

Para vencer o Brasil esta noite, a Seleção Peruana terá que quebrar uma escrita que já dura 30 anos. A última vitória do Peru sobre a Seleção Brasileira foi em 1985 por 1 a 0 em amistoso. De lá para cá, foram 14 jogos, com 8 vitórias do Brasil e 6 empates. Destaque para a goleada de 7 a 0 pela Copa América de 1997. No retrospecto geral, a vantagem também é amplamente verde e amarela. Em 39 partidas, o Brasil obteve 27 vitórias, empatou 9 vezes e só perdeu três, marcando 83 gols e sofrendo 27.

Convocado para o lugar de Danilo, com lesão no tornozelo direito, Daniel Alves festejou o retorno a Seleção Brasileira. ''Estou muito feliz de poder voltar e participar dessa Copa América tão importante para o grupo. Estou em um momento muito bom na carreira com o título da Champions League e a renovação de contrato com o Barcelona, espero poder ajudar o Brasil a sair com o título e começar com o pé direito diante do Peru''

O goleiro Penny, que enfrentou Neymar pelo Juan Alrich na Copa Libertadores de 2012, comentou sobre o reencontro com o jogador. ''É complicado adivinhar o que Neymar vai fazer. Além disso, ele vem com muita confiança pelo título da Liga dos Campeões, com o Barcelona. Mas como disse o Paolo e eu li: o Brasil não é só Neymar. Temos de nos preocupar com uma equipe, e não com um jogador. Temos de pensar mais em nós do que no que eles podem fazer''

O Estádio Bicentenario Germán Becker em Temuco, no Chile é o palco da partida de estreia do Brasil na noite de hoje. O acanhado estádio do Club de Deportes Temuco, time da terceira divisão do futebol chileno, tem capacidade para 18 mil espectadores e foi inaugurado em 13 de agosto de 1965, sendo reformado e reaberto posteriormente em 05 de novembro de 2008

Ricardo Gareca sabe das dificuldades que terá contra a Seleção Brasileira, mas deposita confiança em sua equipe. ''Sabemos que não somos os favoritos, nem no confronto contra o Brasil e nem no grupo. Hoje, Brasil e Colômbia estão na nossa frente, mas isso não quer dizer que não temos condições de ir às quartas de final. Podemos surpreender muita gente que não acredita no nosso futebol nessa Copa América''

Confiante e com 100% de aproveitamento no retorno a Seleção Brasileira, Dunga falou da expectativa para a Copa América. ''É uma competição muito importante e que dá vaga para a Copa das Confederações. Para nós vale muito mais que isso, vale o retorno da confiança, não só dos jogadores como dos torcedores no nosso time. Além disso, é um torneio que nos prepara para a disputa das Eliminatórias para a próxima Copa do Mundo, que promete ser a mais disputada dos últimos anos na minha visão''

FIQUE DE OLHO Brasil x Peru: Camisa 9 e capitão da Seleção Peruana, Paolo Guerrero foi o artilheiro da última Copa América, com cinco gols, todos marcados com o pé direito e de dentro da área. Naquela edição, o atacante ex-Corinthians e recém contratado pelo Flamengo tentou 22 finalizações (cinco bloqueadas), acertando o gol em 9 e marcando um gol a cada 96 minutos jogados em média

FIQUE DE OLHO Brasil x Peru: Não há como não falar de Brasil sem falar de Neymar. Voando no Barcelona, o autor do gol do título da equipe catalã na UEFA Champions League é a arma da Seleção comandada por Dunga nessa Copa América. Candidato forte a craque da competição, o Brasil deposita toda sua esperança nos pés do craque e torce para que seus gols, dribles e jogadas de efeito façam a diferença e dêem a Seleção a estreia que deseja, com o pé direito.

Assista aos gols do empate entre Peru e México no amistoso internacional disputado no último dia 03 de Junho

Na última vez que esteve em campo, o Peru empatou pelo placar de 1 a 1 com a Seleção Mexicana. Com gol de Farfán, atualmente no Schalke 04 da Alemanha, La Blanquirroja Bicolor mostrou-se um time coeso e capaz de surpreender se for subestimada

O Peru entra como azarão no grupo C da Copa América, que além do Brasil, conta com Colômbia e Venezuela. Querendo beliscar uma vaga como um dos melhores terceiros colocados, a Seleção Peruana conta com a estrela de Paolo Guerrero, centroavante campeão Mundial pelo Corinthians e atualmente no Flamengo. O treinador argentino Ricardo Gareca também é outro conhecido do futebol brasileiro, tendo passagem curta pelo Palmeiras.

Assista ao gol único de Firmino que deu a vitória para a Seleção de Dunga contra os Hondurenhos

Em seu último compromisso, o Brasil encarou a fraca Seleção de Honduras no Beira-Rio e não empolgou. A vitória magra por 1 a 0, com gol de Roberto Firmino não foi o bastante para evitar as vaias dos gaúchos que não aprovaram a atuação fraca da Seleção Brasileira. Em entrevista, Robinho admitiu que o time se poupou durante o segundo tempo para evitar novas lesões.

Depois de muita preparação, a Seleção Brasileira fará sua estreia na Copa América do Chile. Com muitos problemas de lesão, o técnico Dunga teve que quebrar a cabeça para montar a lista de convocados para a competição. Jogadores como o meia Oscar e o lateral direito Danilo, cortado há poucos dias, deram lugar a Douglas Costa e Daniel Alves, respectivamente.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Brasil x Peru , pela 1ª rodada da Fase de grupos da Copa América 2015, partida a ser disputada às 18h30 em Temuco, no Chile.