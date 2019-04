Resultado Brasil x Portugal no Mundial Sub-20 (0-0)

Partida válida pelas quartas de final do Mundial Sub-20. Jogo a ser disputado em Hamilton, na Nova Zelândia

Nos pênaltis, o Brasil bate Portugal por 3 a 1 e está classificado para as semifinais da Copa do Mundo Sub-20! Seleção canarinha aguarda o vencedor do duelo entre Uzbequistão e Senegal.

PÊNALTIS | PERDEU! 3-1

PÊNALTIS | GOL DO BRASIL! 3-1

PÊNALTIS | PERDEU! 2-1

PÊNALTIS | GOL DO BRASIL! 2-1

PÊNALTIS | PERDEU! 1-1

PÊNALTIS | PERDEU! 1-1

PÊNALTIS | GOL DE PORTUGAL! 1-1

PÊNALTIS | GOL DO BRASIL! 1-0

15'/2ºP Fim de jogo, vamos pros pênaltis!

13'/2ºP Ivo cruza e Jean faz a defesa.

11'/2ºP Caju recebe, mas pega muito mal na bola e manda para fora.

9'/2ºP Andreas Pereira tenta o chute de longe, mas é bloqueado por Duarte.

8'/2ºP Gelson Martins sai para a entrada de Ivo Rodrigues em Portugal.

7'/2ºP Malcom puxa contra-ataque e toca para Gabriel Jesus, que chuta fraco da entrada da área.

6'/2ºP Marcos Guilherme arranca, toca para Gabriel Jesus, recebe de volta, mas chuta fraco

4'/2ºP Danilo lança Gabriel Jesus na área, mas o camisa 10 é desarmado.

2'/2ºP Lucão recua mal de cabeça, mas Jean consegue defender.

0'/2ºP Começa o segundo tempo da prorrogação.

15'/1ºP Fim do primeiro tempo da prorrogação

14'/1ºP Andreas faz o cruzamento, mas a bola não chega a Marlon.

11'/1ºP Caju sente dores após choque com Riquicho

10'/1ºP Guzzo cruza com perigo na área e Lucão afasta.

9'/1ºP Andreas bate falta na área e manda longe do gol.

7'/1ºP Rafa domina pela esquerda, cruza e Marlon afasta o perigo.

6'/1ºP Cartão amarelo para Marlon!

5'/1ºP Rony Lopes aparece livre na área após lançamento, mas cabeceia para fora

3'/1ºP Rafa força o lançamento pela esquerda e Marlon fica com a bola.

2'/1ºP Caju tabela com Marcos Guilherme e cruza rasteiro, mas defesa corta.

0'/1ºP Começa a prorrogação!

94' Fim de jogo! Vamos pra prorrogação!

92' Andreas Pereira acerta André Silva, mas escapa sem o segundo cartão amarelo.

90' Vamos até 94'

88' Nuno Santos é lançado, mas Jean deixa a área e chuta a bola para frente.

86' André Silva tenta aproveitar a sobra no ataque, mas comete falta em Lucão.

84' Substituição no Brasil! Sai: Jorge; Entra: Caju.

83' TRAVE! Rony recebe de André Silva na área e chuta cruzado, mas bola bate na trave e sai.

81' O empate leva o confronto para a prorrogação.

79' Domingos Duarte sobe na pequena área e cabeceia para fora.

77' Gerson cruza rasteiro, buscando André Silva, mas Marlon se antecipa e fica com a bola.

75' Substituição no Brasil! Sai: Boschilia; Entra: Malcon

71' Tomás levanta Lucão corta e Gelson Martins chuta e na sobra, Marlon consegue o desvio.

70' Rony Lopes cruza e Lucão desvia pelo alto.

67' Substituição em Portugal: Sai Estrela, entra Santos.

64' Jorge cai pedindo pênalti, mas a arbitragem deixa seguir.

61' Muitos erros de passe pelos dois lados.

58' Cartão amarelo para Boschilia por falta em Gelson Martins.

54' Andreas Pereira manda bela bola para Marcos Guilherme, que tenta a finalização, mas é travado.

52' Gelson Martins é lançado, mas em impedimento. Lance duvidoso.

48' Jogo começa pegado.

45' Começa a segunda etapa!

Substituição no Brasil: Sai Jean Carlos, entra Andreas Pereira.

23:01 As duas equipes retornam ao campo e tem mudança no Brasil!

Com gol de Julian Brandt, a Alemanha vai derrotando a sensação Mali por 1 a 0.

Em jogo movimentado, mas pouca chances de gol, Brasil e Portugal vão empatando.

46' Fim de primeiro tempo! Portugal é melhor mas não marca. Brasil precisa melhorar na segunda etapa. 0 a 0.

45' Boschilia cobra falta, mas a bola chega tranquila para André Moreira.

39' Marcos Guilherme tenta arremate, mas é travado.

35' Jajá vira linda bola para Jorge, que domina e tenta o arremate, mas a zaga chega bem.

33' Brasil de novo! Boschilia cobra falta, Danilo domina, vira e chuta com força, mas a bola vai por cima.

32' Danilo faz bela jogada na direita e cruza, mas a zaga afasta.

31' Olha o Brasil! Após troca de passes, Gabriel Jesus arrisca, mas a bola vai para fora.

29' Que perigo! Portugal puxa contra-ataque com Rony Lopes, que passa para Gelson Martins. O atacante vira na segunda trave para Rafa, que bate cruzado e a bola passa com perigo.

26' Partida bem faltosa nesse momento.

21' Marcos Guilherme cobra escanteio, Danilo faz o gol, mas o juíz marca falta do zagueiro Lucão.

17' Brasil parece bastante nervoso no jogo. Não consegue criar.

15' Gelson Martins arrisca de fora da área, mas Jean defende.

13' PARA FORA! Gelson Martins faz bela jogada pela esquerda e cruza para André Silva, que aparece entre Lucão e Jorge e cabeceia para fora. Que perigo!

12' Jorge tabela com Marcos Guilherme e tenta encobrir André Moreira, mas goleiro português defende.

10' Boschilia cobra escanteio muito fechado e a bola sai.

9' UUUUUUUUUH! Rony Lopes faz boa jogada pela direita e cruza para Gelson Martins, que cabeceia com perigo.

7' Rafa tenta enfiada para André Silva, mas a bola vai muito forte.

6' Brasil não consegue chegar à meta do goleiro André Moreira neste começo.

3' Rony Lopes cobra falta pela direita, mas Jean espalma.

2' JEAN! Após cobrança de lateral, o zagueiro João Nunes apareceu de surpresa e cabeceou bem, mas o goleiro brasileiro foi soberano.

1' Portugal começando pressionando a Seleção Brasileira.

0' Rola a bola!

21:56 Os hinos de ambas as seleções estão sendo tocados. A bola rola em poucos instantes!

21:54 As duas equipes estão em campo!

21:44 O jogador que a seleção brasileira mais precisa se preocupar é o camisa 10 Rony Lopes. Mesmo não vindo de um bom jogo contra o Uruguai, Gabriel Jesus é a principal arma canarinha.

21:38 Seleção Portuguesa escalada! André Moreira, Riquicho, João Nunes, Domingos e Rafa; Tomás, Estrela, Chico Ramos e Rony Lopes; Gelson Martins e André Silva.

21:37 Seleção Brasileira escalada! Jean, João Pedro, Lucão, Marlon e Jorge; Danilo, Jajá e Gabriel Boschilia; Marcos Guilherme, Gabriel Jesus e Jean Carlos.

21:27 Em alguns minutos sairão as escalações de ambos os times.

O vencedor do confronto entre Brasil e Portugal encara nas semifinais quem passar do duelo entre Senegal e Uzbequistão

Relembre os três gols de Oscar que deram o título ao Brasil na última edição do Mundial Sub-20

As duas seleções fizeram a final do último Mundial Sub-20 disputado na Colômbia. Em partida de gala de Oscar, a Seleção Brasileira derrotou os portugueses por 3 a 2 e foi campeã da competição

FIQUE DE OLHO: André Silva tem 4 gols marcados no Mundial Sub-20, um a menos que os artilheiros Mervó e Kovalenko, de Hungria e Ucrânia respectivamente. Como ambas estão fora da competição, André ainda tem chance de terminar a competição na ponta, mas para isso terá que avançar de fase hoje eliminando o Brasil e, de preferência, balançando as redes.

FIQUE DE OLHO: O jovem atacante Judivan é o artilheiro da Seleção Brasileira na competição com 2 gols. Ele é a esperança do Brasil na dura partida de hoje frente a Seleção Portuguesa. Revelado pelo Cruzeiro, o centroavante de 20 anos é a referência da equipe do técnico Rogério Micale, que depende muito do seu faro de gol para avançar se fase na competição.

Na última rodada da 1ª fase, o Brasil confirmou o amplo favoritismo e derrotou a Coréia do Norte pelo placar de 3 a 0. Os portugueses também fizeram bonito e passaram pela Seleção Colombiana vencendo por 3 a 1

Na estreia do Mundial Sub-20, o Brasil derrotou a Seleção Nigeriana pelo placar de 4 a 2, largando bem na competição. Portugal aplicou 3 a 0 em outra Seleção africana, a de Senegal, e também estreou com o pé direito

Portugal também foi líder de seu grupo. Com 9 pontos, os portugueses avançaram no Grupo C batendo Colômbia, Senegal e Catar e estão 100% até aqui na competição

O Brasil avançou na liderança do Grupo E sem maiores dificuldades. Com 9 pontos, a Seleção Brasileira despachou Nigéria, Hungria e Coréia do Norte para se classificar à segunda fase

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora a transmissão em tempo real de Brasil x Portugal , pelas quartas de final do Mundial Sub-20, partida a ser disputada às 22h em Hamilton, na Nova Zelândia