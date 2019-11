Prometendo paz, Avaí e Figueirense se reencontram na Série A após quatro anos

Após quatro anos de desencontros entre Série A e B, Avaí e Figueirense voltam a se enfrentar na elite do Campeonato Brasileiro. Com muitos ingredientes para elevar a tensão na partida, as equipes fizeram uma campanha pelo "Clássico da Paz" para manterem uma rivalidade cordial e a disputa apenas no gramado da Ressacada.

Será o quarto clássico de Florianópolis disputado este ano. No Campeonato Catarinense, empate em 1 a 1, na Ressacada. Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Avaí venceu em casa a partida de ida por 1 a 0, mas no Scarpelli o Figueirense virou o confronto com uma vitória por 2 a 0. A última vez que os times jogaram pela Série A, foi em dezembro de 2011 e o jogo na Ressacada terminou empatado em 1 a 1.

Com William como novidade, Avaí muda esquema para o clássico

A vitória contra o Goiás no último domingo (7) foi importante para o Avaí readquirir confiança e subir para 10 pontos, na 9ª colocação. Depois de ter sido goleado em casa pelo Atlético-MG por 4 a 1, Gilson Kleina mudou o esquema para 3-6-1, apostou nos contra-ataques e arrancou três pontos no Serra Dourada, com gol de Rômulo já nos acréscimos. Porém, para o clássico, a postura diante do Figueira, diante do torcedor, será mais ofensiva.

Diante do Figueirense, o treinador avaiano deve retomar o esquema 4-4-2. Antônio Carlos, um dos três zagueiros titulares na partida em Goiânia, recebeu o terceiro amarelo e Kleina dará outra chance para o centro-avante André Lima no time titular. Outros desfalques do Avaí, são o meia Renan Oliveira e o atacante Roberto. O volante Tinga, recuperado de lesão, está disponível. Da mesma posição, Eduardo Costa está disponível novamente, após cumprir cinco jogos de suspensão por ter acertado um soco no técnico do Figueira, Argel Fucks, no jogo de volta da Copa do Brasil.

A maior novidade do Avaí é um velho conhecido. O atacante William, 32 anos, estava no Ceará e volta para sua terceira passagem pelo time azurra e vai começar a partida deste domingo (14) no banco de reservas. Em 2011, marcou duas vezes no clássico no Orlando Scarpelli, na vitória por 3 a 2 do Leão, pela 19ª rodada.

"Muita alegria neste momento de retorno para a minha casa. Agradeço a todos os esforços da diretoria. Eu estava lá, mas meu coração estava aqui. O carinho que eu tenho pelo Avaí é enorme. Quando eu entrei de novo no vestiário passou um filme de tudo que já vivemos. Mas agora vamos escrever uma nova história", declarou em sua apresentação.

Argel Fucks faz mistério para montar equipe com oito desfalques

Mantendo a boa fase em casa, o Figueirense venceu o Palmeiras na última rodada do Brasileirão por 2 a 1, com gol do estreante Thiago Santana e permaneceu fora da zona do rebaixamento. Com sete pontos, o Furacão está em 15º lugar e agora vai em busca de sua primeira vitória longe do Scarpelli após mais de dois meses: 2 a 0, sobre o Criciúma, pelo Catarinense, no dia 5 de abril.

No jogo contra o Palmeiras, a lista de jogadores com problemas físicos de Argel Fucks, que já era grande, aumentou. Carlos Alberto, que abriu o placar, e Fabinho, saíram com contusões ainda no primeiro tempo, e não se sabe se tem condições de jogo, já que o treinador alvinegro proibiu a divulgação do resultado dos exames. Além deles, os zagueiros Thiago Heleno e Ferron, o lateral-esquerdo Marquinhos Pedroso e os meias Rafael Bastos e Juninho também estão entregues ao Departamento Médico. Com tantos desfalques, Argel decidiu fechar os treinamentos e não deu pistas do time que vai iniciar a partida na Ressacada.

As boas notícias para Argel são os retornos do lateral-direito Leandro Silva e do atacante Mazola, que não jogaram contra o Palmeiras. Outro que estaria disponível é o volante França, mas a delegada da Polícia Civil, Michele Alves Correa, vetou a atuação e até a presença do jogador na Ressacada com uma medida cautelar para evitar transtornos. Isso, porque foram divulgados em redes sociais, vídeos de França incitando a violência contra a torcida do Avaí. O Figueirense prometeu recorrer da decisão.