Resultado Grêmio x Atlético-PR no Brasileirão 2015 (2-1)

Com gols de Giuliano e Rhodolfo, o Tricolor bateu o Furacão, que descontou com Hernani. Grêmio agora é 7º, com 11 pontos, enquanto o Atlético-PR caiu para o 2º lugar, com 15 pontos.

48' FIM DE JOGO! Grêmio 2x1 Atlético-PR!

47' Grêmio segura a bola no ataque. Vai acabar.

47' Pedro Rocha tentou lambreta pra cima de Kadu, que, esperto, impediu.

46' Grêmio tinha ótimo ataque, mas Pedro Rocha estava impedido.

45' Mais três.

43' Mamute derrubou Arana. Bola na área.

42' Cartão amarelo para Otávio. Falta em Luan.

40' Público total na Arena: 17.625.

39' Walter inverteu para Giovanni, que tentou bater de primeira. O chute saiu fraco.

37' TROCAS. No Grêmio, sai Galhardo e entra o estreante Lucas Ramon. No Furacão, sai Nikão para a entrada de Giovanni.

36' Luan mandou grande lançamento para Braian. O uruguaio dominou e deixou para Pedro Rocha, que finalizou e foi bloqueado por Gustavo.

33' Atlético tenta jogar o Grêmio para seu campo.

32' Troca no CAP. Sai: Hernani. Entra: Cléo.

31' Galhardo levantou, a bola passou por todo mundo e Weverton, indeciso, espalmou.

30' Cartão amarelo para Nikão. Atropelou Yuri Mamute.

28' Otávio bateu de fora, mas muito fraco, nas mãos de Tiago.

Galhardo levantou, Otávio desviou e Rhodolfo raspou para tirar Weverton da jogada. Grêmio novamente na frente!

25' GOL DO GRÊMIO! RHODOLFO!

24' Cartão amarelo para Kadu. Por falta em Braian.

24' Após cruzamento, Hernani tentou dominar e não conseguiu. Galhardo virou e bateu de primeira, por cima.

23' Com as alterações, Braian Rodríguez passa a ser a referência do ataque gremista. Pedro Rocha pela direita, Luan pelo centro e Mamute pela esquerda.

22' Atlético-PR rondou a área gremista, mas não conseguiu assustar Tiago novamente.

20' PERIGO. Nikão bateu de fora da área, a bola desviou na zaga e saiu para escanteio.

19' Troca no Grêmio. Sai: Douglas. Entra: Braian Rodríguez.

18' MILAGRE DE TIAGO! Contragolpe espetacular do Atlético-PR. Walter acionou Hernani, que ajeitou de cabeça para Felipe bater de primeira, frente a frente com Tiago. O goleiro fez uma defesa espetacular.

17' Falta de Kadu em Pedro Rocha.

15' Otávio se antecipou e pegou rebote de bola afastada por Rhodolfo. O volante finalizou muito mal, para fora.

14' Douglas cruzou na cabeça de Luan, que estava impedido.

13' Partida volta à sua formatação do primeiro tempo. Grêmio toca a bola, tentando penetrar, e o Atlético se fecha.

11' DEFESAÇA DE WEVERTON!! Mamute cruzou na cabeça de Pedro Rocha, que testou para baixo. Weverton fez um milagre!

10' Substituição no Atlético-PR. Sai: Douglas Coutinho. Entra: Felipe.

10' Falta de Walter sobre Pedro Rocha, no círculo central.

9' Defesa tirou o perigo na cobrança. Na sobra, Douglas devolveu para Galhardo, que estava impedido.

9' Mamute cruzou da direita e Otávio cortou para escanteio.

8' Douglas Coutinho tentava puxar contra-ataque, mas Walace roubou a bola.

7' Cartão amarelo para Ytalo. Fez falta em Marcelo Oliveira.

Hernani bateu a falta com perfeição e força. Tiago foi e não alcançou. Golaço! Tudo igual na Arena!

6' GOLL DO ATLÉTICO-PR!!! HERNANI!!

5' FALTA PERIGOSA. Nikão protegeu, de costas para o gol, e foi derrubado por Galhardo. Na frente da área.

3' Pedro Rocha recebeu de Luan e cruzou. A bola passou por todo mundo e ficou para Mamute, que rolou para Luan finalizar. Por cima.

2' PASSA POR TODO MUNDO! Galhardo recebeu passe de calcanhar de Yuri Mamute e cruzou para o meio. Luan e Pedro Rocha se esticaram mas não chegaram a tempo de empurrar a bola para as redes.

1' Cartão amarelo para Luan. Falta em Eduardo.

0' Giuliano sentiu desconforto muscular na coxa e saiu.

0' Começa a segunda etapa!

Atlético-PR volta igual.

Substitução no Grêmio. Sai: Giuliano. Entra: Yuri Mamute.

Equipes de volta para o gramado.

Autor do gol gremista, Giuliano chegou ao oitavo tento na temporada, em 23 jogos.

Os primeiros 45 minutos, na Arena, foram muito intensos. O Grêmio, jogando em casa, tentou sufocar o Atlético-PR, que buscava contragolpes, principalmente com Nikão, pela esquerda. Superior, o Tricolor tinha mais a bola e marcou seu gol com Giuliano, aos 32 minutos, após ótimo passe de Douglas.

Giuliano: ''Fruto da semana de trabalho. A equipe foi agressiva, temos a vantagem agora, mas o jogo não está resolvido ainda. Eles são perigosos no contra-ataque''.

Nikão: ''O time começou bem, fazendo aquilo que o Milton pediu, trabalhando a bola, fechadinho. Depois começamos a errar muito passe, deixamos eles jogarem e acharam um gol. Temos que ter mais concentração no segundo tempo para empatar e até mesmo virar''.

46' Fim de primeiro tempo, na Arena. Com gol de Giuliano, aos 32 minutos, Grêmio vai vencendo o Atlético-PR por 1 a 0.

45' Acréscimo de um minuto.

45' Eduardo tentou colocar bola para Walter, pela direita. Muito forte o passe.

44' Walace, na frente da área, tentou passe para Luan. Kadu cortou.

43' Luan lançou Pedro Rocha, que sairia sozinho com Weverton. Estava impedido.

42' Guilherme Arana puxava contragolpe mas foi parado com falta por Maicon.

41' Luan, Giuliano e Pedro Rocha entraram na área atleticana trocando passes. Luan bateu prensado com Gustavo e ganhou escanteio.

39' Douglas Coutinho recebeu lançamento de Eduardo, dominou, deixou a bola escapar e cruzou para o meio. Tiago segurou.

38' Maicon passou para Pedro Rocha. A intenção era ótima, mas foi forte demais.

37' Grêmio tem nove finalizações, contra cinco do Atlético-PR.

36' Giuliano impedido.

35' Otávio fez falta forte em Galhardo. Ergueu demais o pé.

34' Terceiro gol de Giuliano no Brasileirão. É um dos vice-artilheiros.

Douglas tocou para Giuliano, que, dentro da área, bateu de primeira, contando com pequeno desvio em Kadu. Grêmio abre o placar!

32' GOL DO GRÊMIO! GIULIANO!

31' Galhardo bateu de fora da área, sem perigo.

30' Atlético-PR também se posiciona em um 4-2-3-1. Walter é a referência, com Douglas Coutinho, Ytalo e Nikão na linha anterior.

29' Luan tocou para Galhardo, que cruzou rasteiro para a área. Gustavo tirou.

28' Eduardo tentou passe para Douglas Coutinho, mas o atacante do Furacão não entendeu e não foi.

28' Luan fica como referência no 4-2-3-1 gremista. Giuliano pela esquerda, Douglas pelo centro e Pedro Rocha à direita.

27' Marcelo Oliveira tentou acionar Giuliano pela esquerda, mas a bola foi muito forte e saiu pela linha de fundo.

26' Grêmio pressiona, encurralando o Atlético-PR.

25' Luan teve chute bloqueado. Escanteio.

24' QUASE GIULIANO! Douglas fez linda jogada e tocou para trás. Luan bateu e Giuliano ainda desviou para fora, com muito perigo.

23' Falta de Nikão sobre Galhardo, rente à linha lateral.

23' Cobrança sem perigo. Marcada infração na área de defesa do CAP.

22' WEVERTON! Douglas bateu de fora e o goleiro espalmou. Na sobra, Giuliano tentou cruzar e a defesa botou para escanteio.

21' QUASE RHODOLFO! Douglas bateu muito forte o escanteio, e Rhodolfo saiu para buscar a bola na linha lateral. O zagueiro driblou Guilherme Arana, puxou para o meio e bateu de perna esquerda. Finalização saiu à direita de Weverton.

20' Pedro Rocha ia passando por Eduardo, que cutucou a bola para escanteio.

19' LANCE ESTRANHO. Ytalo cobrou escanteio, Kadu bateu de primeira, mas muito mal. A bola subiu demais e caiu no travessão de Tiago!

19' Partida é muito intensa na Arena. Mesmo assim, é o único placar zerado desta tarde. Outros jogos: Avaí 0x1 Figueirense e Palmeiras 0x1 Fluminense.

17' Tiago saiu e ficou com a bola. Otávio desarmou Marcelo Oliveira na tentativa de contragolpe.

17' Contra-ataque do Furacão. Nikão foi ao fundo em alta velocidade e cruzou para o meio. Galhardo botou para escanteio.

16' Na cobrança, Luan ficou com a bola e rolou para Giuliano finalizar. O meia foi bloquado.

15' Falta de Gustavo sobre Pedro Rocha.

14' QUASE! Galhardo foi lançado, cruzou rasteiro para o meio, Kadu tirou e a bola ficou para Luan finalizar, de frente para o gol. A finalização saiu torta, para fora.

13' Galhardo cruzou por baixo mais uma vez. A bola passou por todo mundo e ficou para Weverton.

12' Guilherme Arana finalizou, tentando um gol muito improvável. Para fora.

12' Walter enfiou lançamento longo para Douglas Coutinho, que disputou com Marcelo Oliveira, pelo alto. Tiro de meta.

11' Galhardo cruzou e Kadu tirou de primeira.

11' Falta de Walter sobre Pedro Geromel.

10' Maicon vacilou e foi desarmado por Hernani. Na sequência, o volante gremista roubou a bola de Walter e sofreu a falta do camisa 18.

8' Ytalo bateu de longe, à direita de Tiago.

8' Nikão levantou e Rhodolfo afastou de cabeça.

7' Eduardo driblava Marcelo Oliveira, mas foi parado com falta pelo lateral gremista.

7' Atlético-PR equilibra as ações.

5' CHEGADA PERIGOSA. Nikão cruzou da esquerda para Douglas Coutinho, que se antecipou a Tiago e jogou para fora, com perigo.

4' Walter fez um lançamento para ninguém. Tiago estava adiantado, pode ter sido uma tentativa de gol também.

3' Eduardo, sozinho, tentou passar por vários marcadores pela direita e acabou se complicando. A bola bateu nele e saiu em tiro de meta para Tiago.

3' Rhodolfo fez ligação direta e a bola se ofereceu para Weverton.

2' Luan roubou a bola de Guilherme Arana na intermediária, avançou e preferiu chutar. Foi bloqueado por Gustavo.

2' Grêmio começa tendo a posse da bola. Atlético marca recuado.

1' Pedro Rocha avançou em velocidade pela esquerda, cruzou, a bola bateu em Eduardo, respingou no atacante gremista novamente e saiu em tiro de meta.

0' Começa a partida na Arena.

15:59 Tudo pronto para começar a partida.

15:56 Grêmio com seu terceiro uniforme. Atlético-PR com o tradicional.

15:55 Público pequeno no estádio gremista.

15:54 Times em campo. Hino nacional sendo executado na Arena.

Roger Machado, antes da partida: "Walter é um jogador perigoso que temos que estar por perto para evitar que seja acionado. Isso pode nos atrapalhar. A divisão vai ser entre o Luan e o Pedro se movimentando naquele setor para termos a área preenchida. O Douglas tem uma bola parada muito boa. É importante em função da característica do adversário".

A última vitória do Atlético-PR sobre o Grêmio, com mando de campo dos gaúchos, foi em 2002. No Olímpico, o Furacão goleou por 5 a 1, pela Copa Sul-Minas.

Vencendo, o Grêmio chegaria a 11 pontos, e poderia atingir até a 7ª colocação. Já o Atlético-PR, com o triunfo, somaria 18 pontos e voltaria à liderança da competição.

O Grêmio tem três pendurados, com dois cartões amarelos acumulados: Galhardo, Marcelo Oliveira e Yuri Mamute. Do lado atleticano, são três também: Weverton, Eduardo e Nikão.

Grêmio x Atlético-PR

Goleiros já no aquecimento, no gramado.

Na próxima rodada do Brasileirão, o Grêmio recebe o Palmeiras, no sábado, às 21h. No domingo, às 16h, o Atlético-PR disputa clássico contra o Coritiba.

O árbitro da partida é Marcos André Gomes da Penha, do Espírito Santo. Ele tem 40 anos e apita seu segundo jogo neste Brasileirão.

Banco do Atlético-PR: Santos, Ricardo Silva, Matheus Ribeiro, Jadson, Paulinho Dias, Giovanni, Felipe, Dellatorre e Cléo.

Banco do Grêmio: Bruno Grassi, Lucas Ramon, Rafael Thyere, Junior, Edinho, Fellipe Bastos, Lincoln, Yuri Mamute, Vitinho e Braian Rodríguez.

Agora sim. Confirmado o Furacão! Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Guilherme Arana; Otávio, Hernani e Nikão; Ytalo, Douglas Coutinho e Walter.

Atlético-PR ainda não foi confirmado.

Grêmio escalado! Mamute sai do time para a entrada de Douglas. Tiago; Galhardo, Rhodolfo, Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Giuliano, Douglas e Luan; Pedro Rocha.

Atlético-PR também já está no estádio.

Na história do Campeonato Brasileiro, desde sua unificação, em 1959, Grêmio e Atlético-PR duelaram 43 vezes. O Tricolor venceu 21, enquanto o Furacão levou a melhor em nove oportunidades. Foram 13 empates. Os gaúchos marcaram 62 gols, contra 39 dos paranaenses.

Milton Mendes, técnico do CAP: "É o jogo mais importante neste momento porque é o próximo. Vamos buscar o que nós pretendemos, que é a manutenção na liderança. Esperamos um Grêmio muito bem, forte como eles costumam ser nos primeiros 15 ou 20 minutos''.

Walace, volante tricolor: "A gente tem que manter a postura dos jogos contra o Corinthians, Figueirense e Goiás, para poder sair com a vitória''.

Grêmio acaba de chegar na Arena.

Sobre o oponente, o treinador do Furacão comentou: ''Nós respeitamos muito o nosso adversário. O Grêmio é uma grande equipe, historicamente forte e, no seu campo, é muito mais forte. Sabemos do poderio deles, mas vamos lá humildemente fazer o nosso trabalho, tentando impor o nosso ritmo, colocar as nossas ideias em prática, tirando o que eles têm de melhor e procurando explorar o que eles têm de menos bom. Nossa estratégia está montada. Já treinamos durante a semana todos os momentos do jogo. Esperamos chegar em Porto Alegre e que nossos jogadores estejam em um momento bom, um dia bom e tentar pôr em prática tudo o que fizemos durante a semana''.

Milton Mendes: "Nossa equipe já demonstrou, de umas rodadas para cá, que é muito competitiva. Vamos manter sim a nossa 'linha mestra', que é a organização tática e a determinação dentro de campo. Isso os torcedores podem ter certeza que vai acontecer".

O técnico gremista pediu o apoio do torcedor: ''É fundamental a vinda do nosso torcedor para nos empurrar e nos ajudar neste jogo contra o vice-líder. Além dos três pontos, uma vitória gera confiança. Nos ajudem, que dentro de campo vamos corresponder à altura do que vocês esperam que nosso time deva ser''.

Roger Machado, sobre os jogadores de ataque: ''O Yuri Mamute pode ocupar a área, mas também sabe atuar no lado do campo. O Pedro Rocha já fez gol na área, já deu assistência. O Braian é um jogador mais referência, mas gosta de sair para o lado esquerdo. Vitinho está chegando e no Catarinense fez gol como centroavante, mas que é oriundo do lado. Luan é meia-atacante que gosto de ver perto do gol porque tem a sensibilidade daqueles que definem bem''

FIQUE DE OLHO Grêmio x Atlético-PR AO VIVO: apesar de ter 22 anos, Nikão já rodou por vários clubes do futebol brasileiro, como Vitória, Ponte Preta, Atlético-MG, Ceará e América-MG. No Furacão, o meia superou a desconfiança e é um dos destaques do campeonato nesta arrancada, com 3 gols marcados.

FIQUE DE OLHO Grêmio x Atlético-PR AO VIVO: Luan é um dos jogadores mais constantes do Grêmio na temporada. O garoto de 22 anos surgiu no ano passado e logo se firmou entre os principais nomes da equipe. Contra o Furacão, pode jogar aberto em um dos lados ou como referência de movimentação. O Tricolor tem nele uma das esperanças para subir na tabela do Brasileirão.

O palco da partida é a Arena do Grêmio. Neste Brasileirão, o estádio recebeu 13.164 pessoas no jogo contra a Ponte Preta, 9.743 contra o Figueirense e 20.231 ante o Corinthians. Para pegar o Atlético-PR, a expectativa é de um público maior, apesar do horário do momento de incertezas vivido pelo Tricolor. O recorde pertence ao duelo contra o San Lorenzo, pela Libertadores de 2014, quando 44.042 gremistas assistiram à eliminação frente aos argentinos, nas oitavas de final da competição.

Grêmio x Atlético-PR Brasileirão

Provável Atlético-PR: Weverton; Eduardo, Gustavo, Kadu e Guilherme Arana (Natanael); Otávio, Hernani e Nikão; Ytalo (Giovanni), Douglas Coutinho e Walter.

Provável Grêmio: Tiago; Rafael Galhardo, Rhodolfo, Pedro Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Maicon, Luan, Giuliano e Pedro Rocha (Douglas); Yuri Mamute (Douglas).

Milton Mendes também não abriu o jogo quanto à escalação do Atlético-PR. O técnico afirmou que há duas dúvidas: uma na lateral-esquerda e outra no meio-campo. Natanael, com dores na costela, pode dar lugar a Guilherme Arana. A outra indecisão se dá pela parte técnica: Ytalo, que marcou gol contra o Vasco, pode entrar na vaga de Giovanni.

Para pegar o Atlético-PR, o treinador Roger Machado não confirmou a equipe titular e deixou no ar algumas dúvidas. Douglas, Pedro Rocha e Yuri Mamute disputam duas vagas entre os onze iniciais. A principal novidade no Tricolor é a presença do volante Edinho no grupo de relacionados para a partida. A última aparição do jogador com a camisa do Grêmio foi em agosto do ano passado, contra o Cruzeiro.

Grêmio x Atlético-PR transmissão

A última vitória do Furacão contra o Grêmio ocorreu também no ano passado. Logo na rodada de abertura do Brasileirão, o Atlético levou a melhor por 1 a 0, com gol de Dráusio. A partida teve como palco o Orlando Scarpelli, em Florianópolis, visto que o Rubro-Negro cumpria punição relativa às barbáries ocorridas na última rodada da competição da temporada 2013, em Joinville, no jogo contra o Vasco.

O último duelo entre Grêmio e Atlético-PR aconteceu em 10 de setembro do ano passado. Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor venceu por 1 a 0, na sua casa, com gol de Hernán Barcos, aos 46 minutos do segundo tempo.

Grêmio x Atlético-PR tempo real

Surpreendente líder (por aproveitamento) da competição nacional, com 15 pontos ganhos, o Atlético-PR vive grande fase. O Furacão vem de quatro vitórias consecutivas, e perdeu apenas uma das sete partidas disputadas até o momento. O triunfo mais recente do Rubro-Negro paranaense se deu contra o Vasco, na Arena da Baixada, por 2 a 0.

O Grêmio tem 8 pontos e está na 12ª colocação do campeonato. Na última rodada, perdeu para o São Paulo, no Morumbi, por 2 a 0. Antes, havia batido o Corinthians, em casa, por 3 a 1. O técnico Roger Machado estreou no comando tricolor uma rodada antes, no empate contra o Goiás, no Serra Dourada.

Olá, leitor da VAVEL Brasil! Acompanharemos por aqui a partida entre Grêmio e Atlético-PR, válida pela 7ª rodada do Brasileirão 2015. O jogo tem início às 16h, e acontece na Arena do Grêmio, neste domingo. Vamos juntos!

