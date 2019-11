Resultado Palmeiras x Fluminense no Brasileirão 2015 (2-1)

Encerramos nossa transmissão por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Continue acompanhando a VAVEL Brasil e siga as redes sociais no Twitter e Facebook.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Grêmio em Porto Alegre. Já o Fluminense, recebe a Ponte Preta no Maracanã.

Com a vitória, o Palmeiras saiu da zona do rebaixamento e subiu para 12º lugar, agora com 9 pontos. Já o Fluminense, com a derrota, perdeu a chance de entrar no G-4 e caiu para 8º lugar, mantendo seus 11 pontos.

O Palmeiras colocou fim ao tabu que durava desde 29 de julho de 2009, ou 9 jogos sem vencer o Fluminense.

RESUMÃO: No segundo tempo, o Palmeiras dominou e pressionou o tempo inteiro, conseguindo virar o jogo com Cristaldo nos acréscimos. O Fluminense, por sua vez, sofreu com as expulsões de Magno Alves e Gum.

49' FIM DE JOGO NO ALLIANZ PARQUE! Vitória do Palmeiras de virada por 2 a 1.

49' Vinícius cruza e a bola fica com Fernando Prass.

49' Falta para o Fluminense.

48' Renato arrisca de longe e isola. Tiro de meta para o Palmeiras.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! CRISTALDO! Egídio cobrou falta, Diego Cavalieri espalmou, Cristaldo aproveitou o rebote e vira o jogo para o Palmeiras!

45' +4 minutos de acréscimo!

45' Falta muito perigosa para o Palmeiras. A torcida apoia. O Fluminense se defende, agora com 9 em campo.

44' CARTÃO VERMELHO PARA GUM! Zagueiro botou a mão na bola na entrada da área e tomou o segundo cartão amarelo, consequentemente sendo expulso.

43' Robinho cruza e Gum afasta

41' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Gerson, entrou Lucas Gomes.

41' CARTÃO AMARELO PARA RENATO! Por falta em Dudu.

40' QUE PERIGO! Robinho da lindo passe para Rafael Marques que toca de cabeça para o meio da área para Alecsandro e Cristaldo, mas nenhum dos dois chegou na bola.

39' Bola rolando novamente.

38' Diego Cavalieri cai no gramado e está sendo atendido. Jogo parado.

36' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Saiu Arouca, entrou Cristaldo.

36' Dudu é lançado e o assistente marca impedimento.

35' Egídio lança nas mãos de Diego Cavalieri.

35' Falta para o Palmeiras quase no meio-campo. Egídio vai lançar a bola na área.

34' Victor Ramos finalizou de longe e isolou.

33' CARTÃO AMARELO PARA GUM! Por reclamação.

33' Arouca cruza e a bola passa por todo mundo. Tiro de meta para o Fluminense.

32' CARTÃO AMARELO PARA MARCOS JUNIOR! Por reclamação.

30' Egídio arrisca de fora da área e Cavalieri defende.

29' Fluminense não consegue ter muito a posse de bola. Equipe tricolor da a bola muito rápido para o Palmeiras. A situação ficou mais complicada com a expulsão do Magnata.

27' Arouca arriscou de longe e mandou para fora.

25' Robinho cruza para Alecsandro que erra o domínio. Diego Cavalieri fica com a bola.

24' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Vinícius, entrou Marcos Junior.

24' Palmeiras chega pela direita e a bola é cruzada na área do Flu. Dudu divide com Renato e a bola fica com Diego Cavalieri.

22' Bola na área do Palmeiras e a defesa afasta

21' Escanteio para o Fluminense

21' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Saiu Cleiton Xavier, entrou Robinho.

21' CARTÃO AMARELO PARA JEAN! Por demorar a cobrar falta.

17' FERNANDO PRASS! Renato recebe na direita e arrisca chute de longe. Fernando Prass defendeu.

15' EXPULSOU! CARTÃO VERMELHO PARA MAGNO ALVES. Atacante tricolor leva cartão vermelho direto após fazer falta dura em Gabriel.

13' DEFENDEU CAVALIERI DE NOVO! Chute de longe de Rafael Marques e o goleiro do Fluminense espalma de novo. Defesa do Fluminense da mais um bicão pro campo de ataque.

12' DIEGO CAVALIERI! Cleiton Xavier cobrou falta para área, a bola passou por todo mundo e o goleiro do Fluminense, atento, espalmou. Na sequência, a defesa tricolor afastou.

11' CARTÃO AMARELO PARA PIERRE! Por reclamação.

7' PRESSÃO DO PALMEIRAS! Bola cruzada na área do Fluminense, a bola passou por todo mundo e quase que Alecsandro marcou. No rebote, Dudu tentou e Giovanni salvou. A defesa do Fluminense conseguiu afastar após bate e rebate.

6' O QUE FOI ISSO, GUM? Zagueiro recuou mal para Cavalieri e quase fez gol contra. Escanteio para o Palmeiras.

4' Palmeiras chega pela direita com Rafael Marques que cruza para Alecsandro. O atacante finalizou e Cavalieri defendeu.

4' Renato cobra lateral pra área do Palmeiras, Fernando Prass não saiu e por um pouco Edson não conseguiu finalizar.

2' NO TRAVESSÃO! Após cobrança de escanteio, Victor Hugo cabeceou e a bola raspou no travessão e saiu por cima. Quase a virada do Verdão!

2' CAVALIERI!!! Dudu finalizou no canto e o goleiro do Fluminense espalmou e deu escanteio para o Palmeiras.

1' Lucas cobra lateral direto para área e Alecsandro cabeceia no meio dos zagueiros do Fluminense. Primeira participação do estreante.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE: Saiu Antônio Carlos, entrou Henrique.

0' SUBSTITUIÇÃO NO PALMEIRAS: Saiu Zé Roberto, entrou Alecsandro.

0' Palmeiras e Fluminense fizeram substituição.

0' Começou o segundo tempo!

RESUMÃO: Fluminense está mais organizado em campo do que o Palmeiras. A equipe carioca criou chances até para ampliar o placar e ir para o intervalo vencendo, mas deu infelicidade de levar um gol no último minuto. Já o Palmeiras, errou muitos passes e esteve muito desorganizado em campo, mas conseguiu achar um gol com Rafael Marques no fim.

47' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Jogo empatado no Allianz Parque.

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PALMEIRAS! RAFAEL MARQUES! Cobrança de escanteio de Cleiton Xavier e Rafael Marques completa na primeira trave de cabeça. O Palmeiras empata no último minuto!

46' Lucas avança pela direita, vai à linha de fundo e cruza. Gum coloca para escanteio.

45' +2 minutos de acréscimo!

43' UUUUUUUUUH! Giovanni avançou com muita liberdade pela esquerda, invadiu a área e chutou forte. Fernando Prass espalmou e a o Palmeiras saiu jogando.

41' QUE FURADA! Fluminense chegou pela direita com Magno Alves que cruzou para o meio da área. Vinícius tentou pegar de primeira e furou a bola.

39' Alecsandro já foi para o vestiário iniciar o aquecimento. Pode pintar a estreia do Alecgol no segundo tempo.

34' FERNANDO PRASS!!! Gerson foi lançado sozinho no ataque e em posição legal, mas Prass saiu do gol e chegou antes do meia tricolor, dando um bico na bola.

33' CARTÃO AMARELO PARA ANTÔNIO CARLOS! Por demorar a cobrar a falta.

31' QUASE MAGNATA! Fluminense chegou tocando bonito com toques de primeira, Gerson recebeu na esquerda e cruzou para Magno Alves que pegou de primeira. A bola passou por cima do gol.

29' INACREDITÁVEL! Giovanni vacila em disputa com Dudu na área, bola desvia no palmeirense e quase engana Cavalieri, que já saía do gol, mas ele se recupera a tempo e salva o Flu. No rebote, Zé Roberto não consegue finalizar, e Cleiton Xavier fura.

26' QUASE! Gabriel aproveitou rebote fora da área e chutou para fora. A bola passou no canto direito de Cavalieri.

25' Cleiton Xavier virou o jogo com Zé Roberto que cruzou para área, mas Gum afastou. Na sequência, Egídio cruzou e conseguiu escanteio.

21' Cleiton Xavier levantou na área e a defesa do Fluminense levou a melhor de novo.

20' Falta para o Palmeiras na entrada da área.

20' Dudu recebe na direita e cruza para área do Fluminense, mas a bola passa por todo mundo.

18' Defesa do Palmeiras afasta o perigo.

18' UUUUUUUUUUH! Magno Alves foi lançado novamente e finalizou forte. Fernando Prass salvou o Palmeiras! Escanteio para o Fluminense.

17' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! JEAN! Magno Alves foi lançado, saiu da marcação, invadiu a área e rolou para o meio. A bola passou por todo mundo e chegou para Jean, de fora da área, que pegou de primeira e mandou no canto de Fernando Prass.

16' UUUUUUUUUUH! Lucas roubou a bola de Vinícius no meio e tocou para Cleiton Xavier que finalizou por cima! Quase o primeiro gol do jogo.

15' Diego Cavalieri é vaiado pelos torcedores do Palmeiras. O goleiro do Fluminense já defendeu o Palmeiras.

14' Novo escanteio para o Palmeiras, mas Diego Cavalieri fica com a posse de bola.

12' Fluminense chegou ao ataque pela primeira vez com Renato pela direita. O lateral-direito cruzou, mas a bola passou por toda a área palmeirense e não achou ninguém. Magno Alves segue isolado no meio dos zagueiros.

9' PRA FORA! Bola na área do Fluminense e Victor Hugo subiu e mandou de cabeça pra fora.

8' DIEGO CAVALIERI!!! Gabriel aproveitou rebote e finalizou de fora da área, no canto, e o goleiro do Fluminense fez grande defesa. Escanteio para o Palmeiras.

6' Giovanni lançou Gerson, mas o assistente marcou impedimento.

5' Palmeiras começa o jogo com mais posse de bola. O Fluminense faz uma boa marcação e espera o erro do adversário.

3' Zé Roberto saiu jogando curto com Lucas e a defesa do Fluminense conseguiu afastar o perigo. Palmeiras sai jogando no campo de defesa de novo.

3' Escanteio para o Palmeiras

0' Rolou a bola!

24 mil ingressos foram vendidos antecipadamente para o jogo. Entretanto, parece que o estádio não vai lotar.

Um minuto de silêncio em respeito a morte de um Conselheiro do Palmeiras.

Durante a semana, a rua da sede palmeirense foi renomeada para Rua Palestra Itália. Novas placar já foram instaladas.

O gramado do Allianz Parque não está em boas condições. A empresa responsável disse que não houve tempo suficiente para o gramado de inverno ficar maduro após o plantio.

Palmeiras e Fluminense já estão em campo. Hino nacional toca neste momento no Allianz Parque.

Magno Alves já marcou 4 gols contra o Palmeiras com a camisa do Fluminense.

PALMEIRAS CONFIRMADO! Fernando Prass; Lucas, Victor Ramos, Vitor Hugo, Egídio; Gabriel, Arouca, Zé Roberto, Cleiton Xavier e Dudu; Rafael Marques.

Banco de reservas do Fluminense: Kléver, Henrique, Breno Lopes, Rafinha, Martinuccio, Higor Leite, Gustavo Scarpa, Lucas Gomes e Marcos Jr.

FLUMINENSE CONFIRMADO! Confira:

Durante sua apresentação na tarde de sexta-feira (11), Alecsandro falou que é especial jogar no Verdão: "É tão diferente vestir a camisa do Palmeiras que, pela primeira vez, meu pai e minha mãe estão presentes. Desde pequeno eu já convivia com o Palmeiras, né, pai? Já ouvia o hino... Até ficou marcado: defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra. É um momento muito bacana, muito feliz. Tive outras propostas, de clubes fora do Brasil, dentro do Brasil. Primeiro o Palmeiras me escolheu, depois eu pude escolher a Sociedade Esportiva Palmeiras. É um momento muito especial e espero que eu possa retribuir toda a expectativa"

Enderson Moreira, técnico do Fluminense, falou sobre a ausência de Fred e o que muda na equipe com a entrada de Magno Alves: "É diferente. O pedaço de jogo do Magno é dentro da área. Ele pode sair um pouco para o lado, mas é um jogador extremamente capaz de preencher esse espaço. O Magno pode surpreender com essa movimentação para o lado. Perdemos a referência do Fred, mas não perdemos esse homem que pode chegar para completar as jogadas"

Alberto Valentim, técnico interino do Palmeiras, comentou sobre a situação de Robinho e Cleiton Xavier: "O Xavier já estava treinando com a gente, ele está com alguns minutos a mais nas pernas, como a gente costuma dizer. O Robinho está na fase de transição, ainda avaliaremos a condição física dele. Quero contar com ele também e, se estiver apto para jogar, também enfrentará o Fluminense"

Esse será o centésimo jogo entre os adversários. No histórico de confrontos são 51 vitórias para o time de Palestra Itália, contra 32 do time de Laranjeiras. Além disso, foram registrados 16 empates.

Martinuccio jogou 15 jogos pelo Fluminense e marcou apenas 1 gol. Seu contrato encerra dia 18 de julho de 2015 e seu futuro será definido em breve.

Reintegrado ao elenco do Fluminense, o atacante argentino Martinuccio foi relacionado para o jogo. No clube desde 2011, quando chegou em alta após o vice-campeonato da Libertadores contra o Santos de Neymar, o jogador não vingou e foi emprestado inúmeras vezes.

O jovem meia Gerson é a jóia da moda no Fluminense. O jogador está na mira do Barcelona, que já pagou R$12 milhões de reais (3 milhões de euros) pela prioridade de compra do jogador.

Magno Alves estava no Ceará antes de retornar ao Fluminense. No clube cearense, foi campeão da Copa do Nordeste 2015. Ele foi o artilheiro do Brasil em 2014 e era o artilheiro do Ceará neste ano. O atacante acertou seu retorno ao Tricolor para encerrar a carreira. O contrato vai até dezembro de 2016.

Magno Alves é o 11º maior artilheiro da história do Fluminense com 114 gols. Desde que retornou neste ano, o jogador ainda não marcou. Ele entrou em campo contra Atlético-MG, Coritiba e Sport. Contra o Palmeiras, será o primeiro jogo como titular.

FIQUE DE OLHO: O experiente Magno Alves terá sua primeira oportunidade começando o jogo como titular. Aos 39 anos, o atacante busca retornar ao top 10 de maiores artilheiros da história do Tricolor carioca. Ele está cinco gols atrás de Ézio.

FIQUE DE OLHO: O experiente Zé Roberto vem se destacando na equipe e fez bons jogos até agora no Brasileirão. O jogador de 40 anos pode fazer a diferença com sua habilidade, técnica e experiência.

Por outro lado no Palmeiras, Robinho retorna de lesão e foi relacionado para o jogo. Devido a uma lesão na coxa direita, o jogador desfalcou o Verdão desde a 3ª rodada. Victor Ramos, recuperado de uma fascite plantar, também voltou a ser relacionado.

O Fluminense tem problemas no departamento médico. Fred tem lesão na coxa esquerda, Wellington Silva na panturrilha, Kenedy se recupera de apendicite que o tirou do Mundial sub-20, e Robert com lesão no tornozelo.

O Fluminense tem desfalques importantes: Wagner cumprirá suspensão automática; Fred e Wellington Silva, com dores na coxa esquerda e panturrilha, respectivamente, também estão de fora.

Apesar de não vencer o Fluminense há 9 jogos, o Palmeiras leva a melhor no confronto geral. Em toda a história do confronto, foram 49 jogos com 23 vitórias do Palmeiras e 17 vitórias do Fluminense, e 9 empates.

O Palmeiras está em 17º lugar com 6 pontos, na zona do rebaixamento. O Fluminense é o 7º colocado com 11 pontos, e pode entrar no G-4 caso vença o Verdão. Novamente as equipes voltam a jogar em situações opostas na tabela.

Na última rodada, o Palmeiras perdeu para o Figueirense no Orlando Scarpeli, em Florianópolis, por 2 a 1. Já o Fluminense, ficou no empate sem gols com o Sport, no Maracanã.

Palmeiras e Fluminense sofreram com mudanças de técnico neste Brasileirão. O Tricolor trocou de técnico primeiro. Ricardo Drubscky saiu e chegou Enderson Moreira, que está invicto no comando com 2 vitórias e 2 empates em 4 jogos. Já o Palmeiras, trocou de técnico nesta semana. Oswaldo de Oliveira deu lugar à Marcelo Oliveira, atual bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. Entretanto, Alberto Valentim, técnico interino, comandará o Verdão hoje.

Neste ano, Alecsandro marcou um gol contra o Fluminense na derrota no clássico Fla-Flu.

Em 2015, o Palmeiras se reforçou muito e contratou 22 jogadores. O último deles, Alecsandro, ex-Flamengo, que já teve seu nome publicado no BID da CBF e foi relacionado para o jogo.

Relembre em vídeo os gols de Fluminense 3x0 Palmeiras em 13/09/2014, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014:

Relembre em vídeo os gols de Palmeiras 0x1 Fluminense em 26/04/2014, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014:

No Campeonato Brasileiro 2014, o Fluminense venceu os dois jogos. No primeiro turno, vitória por 1 a 0, no Pacaembu. No segundo turno, vitória por 3 a 0, no Maracanã.

Desde a última vitória do Palmeiras sobre o Fluminense, foram 9 jogos com 8 vitórias do time carioca e 1 empate. O Tricolor soma 7 vitórias seguidas sobre o rival.

A última vitória do Palmeiras sobre o Fluminense foi em 29 de julho de 2009, por 1 a 0, gol de Diego Souza.

Nos últimos 10 jogos, foram 8 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Palmeiras e 1 empate.

Relembre em vídeo os gols de Palmeiras 1x2 Fluminense em 28/11/2010, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro 2010:

Em 2010, Palmeiras e Fluminense se enfrentaram em Barueri pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense brigava pelo título e o Palmeiras só cumpria tabela. Na briga pelo título com o Tricolor estava o rival palmeirense, o Corinthians. Na partida em ocasião, a torcida do Palmeiras pedia para que seus jogadores deixassem o Fluminense vencer. A verdade é que o jogo foi duro e o Palmeiras saiu na frente com um golaço de Dinei. Mas o Fluminense virou com gols de Carlinhos e Tartá e venceu por 2 a 1, indo para última rodada dependendo apenas de uma simples vitória contra o já rebaixado Guarani para conquistar o título brasileiro. E foi isso que aconteceu.

A partida de 2012 foi marcada por opostos. O Fluminense conquistou o título brasileiro com a vitória sobre o rival, por outro lado o Palmeiras se complicou na briga pelo rebaixamento.

Relembre em vídeo os gols de Palmeiras 2x3 Fluminense em 11/11/2012, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro 2012:

No dia 11 de novembro de 2012, Palmeiras e Fluminense se enfrentaram em Presidente Prudente, e o Flu venceu por 3 a 2. Com gols de Fred e Maurício Ramos (contra), o Tricolor abriu 2 a 0. O Palmeiras reagiu e empatou com gols de Patrick Vieira e Barcos. Porém, no fim do jogo, Fred marcou o gol da vitória que deu o tetracampeonato brasileiro do Fluminense.

Nos últimos anos, Palmeiras e Fluminense protagonizaram jogos importantes. Em um deles, o Tricolor conquistou o tetracampeonato brasileiro, no ano de 2012.

A partida será realizada no Allianz Parque, a casa do Palmeiras. A bola rola às 16h (de Brasília).

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora na VAVEL Brasil a transmissão em tempo real de Palmeiras x Fluminense, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro 2015.