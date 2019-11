Neymar decide mais uma vez e Brasil vence Peru em sua estreia na Copa América

Foi sofrido e nos acréscimos, mas o Brasil estreou com pé direito na Copa América 2015. Graças a Neymar, autor do primeiro gol e uma linda assistência para o segundo, a Seleção venceu por Peru por 2 a 1 e conquistou seus primeiros pontos no torneio.

Com a vitória, os comandados de Dunga ocupam a primeira colocação do Grupo C com três pontos, empatados com a Venezuela, mas liderando devido aos critérios de desempate. Caso triunfe contra a Colômbia no próximo dia 17, estará classificada à segunda fase.

Jogo muito quente para um tempo frio

Escalados com formações parecidas e apostandos na velocidade pelas pontas, Brasil e Peru começaram a Copa América com tudo. O frio de 6º não foi capaz de parar o time peruano, que teve em Guerrero, o pivô da jogada ganhada pra cima de David Luiz, Miranda recuou pra Jefferson que saiu mal com os pés e deu a Cueva a bola do primeiro gol da partida.

A festa da maioria da torcida em Temuco durou exatamente dois minutos. Isso porque, no ataque seguinte, trama boa do ataque pela direita e Neymar surgiu no meio da zaga pra cabecear livre e empatar o jogo. Começo muy caliente.

O ritmo frenético se seguiu por toda a etapa. Com as equipes formando linhas mais recuadas de marcação, os espaços aparaceiam pelas laterais. Daniel Alves era uma avenida pela direita e David Luiz saía para o combate, dando chance de bolas na suas costas.

Brasil, por outro lado, tinha muita velocidade no ataque e o trio Tardelli, Willian e Neymar se variavam muito na frente, confundindo e abrindo espaços, principalmente para Filipe Luis aparecer pela esquerda.

Essa linha defensiva macis tradicional não impediu o Peru de atacar, principalmente em saídas erradas do Brasil. Com pouca presença, principalmente de Elias, o meio de campo brasileiro teve em Fred uma válvula de escape, mas o brasileiro esteve bem marcado e não produziu boas chances de gols. Assim, o jogo foi ao intervalo empatado em 1 a 1.

Gol nos minutos finais para selar vitória justa

O segundo tempo continuou muito quente. Com as equipes apostando na velocidade e errando nas saídas de bola, as chances foram aparecendo. Na melhor delas, Neymar cortou pra direita e mandou no travessão.

Peru não se amedrontava e seguia firme no jogo. Com boa movimentação de Sanchez e Farfán, levava muito perigo, principalmente quando Guerrero fazia a parede em frente a zaga brasileira.

O forte ritmo deixou as equipes cansadas e Dunga preferiu reforçar o meio campo. Douglas Costa entrou e Tardelli, saiu, deixando Neymar livre para se movimentar na frente e contar com as chegadas de Elias e Willian. Mas as mudanças não surtiram efeito e o time peruano apertou no ataque e teve boa chance em cabeçada de Guerrero.

Sabendo do recuo, Dunga então sacou Fred e Firmino entrou, dando mais força ofensiva e presença de área. Com isso, a preocupação da zaga rival aumentou e a seleção brasileira voltou a oferecer perigo. Cansado, o Peru apelou para as faltas e o jogo ficou mais truncado.

Só que Brasil tinha Neymar e ele quase marcou, em chute livre da marca do pênalti. No lance seguinte, assistiu Douglas Costa, que tentou na cavadinha, mas mandou fora.

Quando todos já imaginavam um empate, a genialidade de Neymar apareceu novamente. Em um ataque muito rápido pela esquerda, o camisa 10 puxou a marcação e encontro Douglas Costa, livre, para empurrar as redes. Foi o último lance de perigo da partida. Vitória brasileira em sua estreia na Copa América.