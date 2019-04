Autor de dois gols, Maikon Leite celebra boa atuação contra Joinville e foca no duelo diante do Vasco

O momento do Sport é muito bom neste início de Campeonato Brasileiro. Em sete jogos disputados, quatro vitórias conquistadas na Ilha do Retiro e três empates longe de Pernambuco, o que acarreta uma imprevisível invencibilidade na principal competição de futebol do país. Se o Leão está nesta boa fase, pelo menos em dois jogos no caldeirão em Recife podem ser creditados facilmente a um jogador: Maikon Leite.

O jogador marcou o gol da vitória ante o Goiás, na quinta rodada, nos últimos minutos daquele jogo. Na noite deste sábado (13), pela sétima rodada, um dos mais novos jogadores a ser integrado ao elenco leonino marcou os dois gols da vitória rubro-negra. Ainda que a partida não tenha sido de encher os olhos, os três pontos vieram graças aos tentos de Maikon Leite.

Ao conceder entrevista coletiva após a vitória contra o JEC, o atacante explicou o bom momento que vive com a camisa rubro-negra. “Posso dizer que chegar ao Sport foi fácil. Aqui, todos me receberam super bem. Não só aqueles que eu já conhecia, mas o grupo todo. Entrar em um time encaixado é melhor. Foi isso que aconteceu. Nossa equipe é boa e eu só me encaixei nesse esquema e nesse jeito de jogar que tem dado muito certo”, afirmou.

O jogador também afirmou que a confiança recebida, junto com a autoestima elevada de todo o grupo, também ajuda a equipe a se manter entre os quatro melhores colocados da Série A deste o seu início. “Quero fazer mais do que estou fazendo. Futebol muda rápido. Você está por baixo, aí tem uma sequência de jogos, vai ganhando confiança, o time indo bem, todos apoiando; eu só encaixei bem nessa equipe que já estava formada. Achei meu espaço. Não tenho posição garantida e quero fazer mais do que estou fazendo”, continuou.

Maikon Leite disse que os jogadores o apoiaram bastante e espera poder retribuir toda a confiança dada em seu trabalho e seu potencial. “Quando cheguei, todos me receberam bem. Tive total apoio para jogar, o que foi essencial. Estou fazendo o que sei fazer, não mudei o meu estilo. Todos estão me apoiando. Eu só tenho que agradecer e jogar por eles também”, declarou o atacante.

Para o próximo jogo, contra o Vasco da Gama, a ser realizado na Arena Pernambuco, o artilheiro do Sport no Brasileirão diz que vai estar focado, assim como todos os jogadores, para conseguir mais um resultado positivo diante de seu torcedor. “Foi uma vitória importante [contra o Joinville]. Nos mantém no topo da tabela. É mais uma final que foi vencida. Vamos comemorar, descansar e depois já pensar no Vasco. Cada jogo é uma final para o nosso time. Vamos trabalhar forte para que o nível seja mantido”, concluiu o atacante.