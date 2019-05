Rithely mantém cautela com boa campanha do Sport no Brasileirão: “Vamos com calma”

O volante Rithely vem sendo um dos grandes destaques da ótima campanha do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador, mais uma vez, foi peça importante na partida do último sábado (13) diante do Joinville, na Ilha do Retiro. Com belos passes e ótima marcação, o camisa 21 comemorou depois do embate a fase que vive no escrete pernambucano e mostrou-se cauteloso com o desempenho rubro-negro na competição.

O jogador não quer saber de euforia pelo desempenho do Leão na Série A. Com o time garantido no G-4 por mais uma rodada, o volante pediu calma e disse que prefere tratar cada partida como uma decisão.

“Vamos com calma. Série A é uma competição muito difícil e cada partida é uma decisão. Acredito que estou vivendo meu melhor momento com a camisa do Sport”, pontuou o rubro-negro.

Rithely teve uma parcela enorme no segundo gol do Sport, quando acertou um lindo passe e deixou Maikon Leite na cara do gol. O fundamento do passe era um dos grandes problemas do volante desde que chegou ao clube. O atleta agradeceu ao técnico Eduardo Baptista por melhorar nesse quesito.

“Só tenho a agradecer. Agradeço muito a Eduardo Baptista e todos meus companheiros. Graças a Deus estou conseguindo acertar passes para meus colegas ficarem em boas condições de fazer os gols e ajudar o Sport a conquistar as vitórias nesta Série A”, comentou.

No momento da comemoração do segundo gol leonino, uma cena chamou a atenção: todos jogadores foram abraçar Maikon Leite, enquanto o técnico Eduardo Baptista correu apontando para Rithely, que revelou o motivo deste acontecimento. Segundo ele, o comandante do Leão da Praça da Bandeira sempre cobra passes de qualidade dos volantes.

“O Eduardo (Baptista) correu até mim e disse: foi você. Querendo dizer que tive um papel importante no gol do Maikon. Esse passe por dentro é uma coisa que o Eduardo exige muito dos volantes, porque dessa forma você consegue deixar os atacantes mano a mano com os zagueiros. E é isso que eu venho tentando fazer”, revelou.

Rithely, inclusive, ganhou os elogios do técnico Eduardo Baptista, que apontou a melhora do passe como sendo primordial para o crescimento do jogador nesta temporada.

“Grande parte do rendimento de Rithely deve-se à melhora no passe. As jogadas trabalhadas durantes os treinamentos vêm dando resultado e, consequentemente, ajudaram bastante no coletivo. O papel dele é fundamental à equipe e isso vem em crescente pela dedicação. Temos que manter um padrão para evitar que os adversários nos surpreendam”, falou.