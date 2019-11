Fortaleza acerta com goleiro Ricardo Berna, ex-Fluminense

O Fortaleza retornou aos treinos na última segunda-feira (15) e já confirmou mais um reforço para a continuação do Campeonato Brasileiro Série C. Trata-se do experiente goleiro Ricardo Berna, que estava disputando a Série B pelo Macaé, clube que eliminou o clube cearense na Série C do ano passado. Berna era titular no clube carioca, que faz um bom campeonato, mas o próprio pediu o desligamento do time, afirmando que tinha uma ótima proposta do Tricolor do Pici nas mãos.

Berna é um goleiro bastante conhecido no futebol brasileiro, principalmente pelo torcedor do Fluminense, clube onde atuou por oito anos, conquistando quatro títulos: Copa do Brasil (2007), Campeonato Carioca (2012) e o Campeonato Brasileiro duas vezes (2010 e 2012). Foi um total de 94 jogos vestindo a camisa do tricolor carioca, onde obteve muito sucesso.

Além do tricolor das Laranjeiras, o goleiro de 36 anos já passou por outros cinco clubes brasileiros, além de um japonês: Vegalta Sendai-JAP (1998), Guarani-SP (1998 e 1999), América-MG (2000, 2001, 2002 e 2004), União São João-SP (2003), Portuguesa (2003), Náutico (2013 e 2014) e o Macaé (2015). Como uma das "marcas" de sua passagem pelo Macaé, no Campeonato Carioca deste ano, o goleiro foi vítima de uma agressão oriunda de torcedores do Flamengo.

Berna chega para assumir o gol de um clube que passa por complicações nos últimos anos em relação à goleiros. Deola chegou para mudar isto, mas falhou bastante, foi barrado e deve deixar o time nos próximos dias. O jovem Erivelton teve algumas chances, mas ainda não parece ter muita segurança. O goleiro de 36 anos tem tudo para ser o arqueiro titular do tricolor.

Mesmo antes de ser apresentado, Berna já está treinando no clube. Ele assinará um contrato até o final de 2015 com o Fortaleza e será apresentado logo após o treino desta terça-feira (16).