Coletiva do técnico Dunga na Copa América 2015

Fim da entrevista coletiva do técnico Dunga, aqui em Santiago. O treinamento será aberto apenas nos quinze minutos finais.

Perguntado sobre a pressão que o treinador colombiano está passando e se isso terá influência no time, Dunga respondeu que não existe isso, porque cada jogo é uma história e não acredita que isso vá mudar o jeito colombiano.

A preocupação de Dunga será com o conjunto colombiano, tendo em vista que o time tem ótimos jogadores no ataque.

Sobre a diferença de Colômbia e Brasil depois da copa, disse que todo dia precisam mudar e isso é o que importa, que só assim podem fazer um trabalho melhor dentro de campo.

Perguntado quanto à diferença que ele quer comparado ao Peru, quer a mesma intensidade e atenção na defesa.

Sobre a morte do ex jogador Zito, lamentou e disse que ele sempre será uma referência para todos na seleção.

Quanto ao medo de Neymar, em vista ao problema do jogo na Copa, Dunga crê que não houve maldade e que isso não afetará o camisa 10.

Perguntado sobre a preocupação do treinador com o acúmulo de cartões, garantiu que apenas a conversa poderá evitar alguma suspensão futura.

Sobre os grandes jogadores colombiano e o menos respeito deles para o Brasil, hoje se tem mais chances de ter informações e isso mudou o futebol.

Dunga respondeu sobre o alto nível técnico, que a grama molhada, grandes jogadores e ofensividade fazem a diferença. E que o México não está com a terceira equipe, mas sim que foi necessário uma renovação.

Quanto à privacidade e esconder os trabalhos prévios da equipe, disse que quanto mais ter uma tranquilidade pra se concentrar e ter paz pra trabalhar, melhor.

Perguntado sobre a força do Chile, disse que hoje não tem mais segredos táticos e que a força da torcida chilena faz diferença.

Quanto ao equilíbrio emocional, até pelos jogadores terem experiência, não se pode mudar o planejado e forma de jogar. Pela dificuldade que tem para virar, o esperado é sempre manter a calma e sair na frente.

Sobre as diferenças de equipes, Dunga garante que as dificuldades serão iguais e que cada partida tem sua dificuldade.

Questionado sobre o Coutinho, disse estar recuperado e integrado ao time.

Sobre o erro no jogo do Peru, Jefferson confessou que falou com Taffarel ainda no intervalo, mas o erro acontece e o aprendizado e o gol na sequência recolocaram o Brasil no jogo.

Quando um colombiano perguntou sobre a diferença das equipes com e sem Neymar, Jefferson garantiu que o time não joga em função dele, mas sim, que ele faz de tudo pra chamar o jogo e mudar a partida. Mas o seleção tem outros que podem decidir.

Questionado quanto à habilidade e estilo de jogo ofensivo de Neymar, Jefferson garante que esse tipo não é menosprezo e nem desrespeito. Tudo em prol da seleção e não adianta o rival querer pará-lo porque ele encontra um meio de escapar.

Sobre Neymar e sua liderança na equipe, o goleiro disse que o jogador assumiu toda a responsabilidade e não entende como os brasileiros ainda o questiona.

Perguntado sobre a calma e tranquilidade que a equipe teve na estréia, Jefferson disse que a seleção perdeu muitos gols antes de ter feito no último minuto.

Sobre o nível das partidas, Jefferson disse que a partida de ontem entre Chile e México foi a melhor até agora.

Questionado sobre se terá gás para encerrar seu ciclo na copa da Rússia, Jefferson garantiu que terá boa fase e a preparação que será feita será muito bem realizada.

Respondeu que costuma estudar na noite anterior, mas que já comece os colombiano, até pela atenção que todos têm no mundo.

Pergunta sobre os estudos do goleiro para com os seus adversários. Qual o conhecimento dele para enfrentar os colombiano?

Além de Dunga, o goleiro Jefferson também estará presente na coletiva de imprensa.

O Brasil venceu o Peru por 2 a 1 na estreia da Copa América. Neymar, mais uma vez, foi decisivo na Seleção Brasileira. Agora, o próximo desafio é contra a Colômbia, nesta quarta-feira, às 21h.

Após a vitória perante o Peru na estréia, a equipe nacional encara a Colômbia, pela terceira vez em um ano.

Amigos da VAVEL Brasil, um grande abraço. Vamos chegando com a coletiva de imprensa do técnico Dunga e do goleiro Jefferson