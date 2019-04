Dunga afirma que Brasil não precisa mudar forma de jogar após críticas na estreia

O segundo jogo do Brasil em terras chilenas se aproxima e o treinador Dunga, ao lado de seu goleiro titular Jefferson, encararam os jornalistas na entrevista coletiva, na tarde desta terça-feira. Visando a partida contra a Colômbia, pela segunda rodada do Grupo C, a delegação brasileira estava no Estádio Monumental, em Santiago.

Dunga respondeu uma série de perguntas, que foram da preocupação com o cartão amarelo de Neymar à pressão que o treinador José Pekerman enfrenta, no comando do time colombiano. Além disso, o comandante falou que não precisa mudar o jeito de jogar.

"Não é necessário. Hoje quase não tem segredo. Atacamos e defendemos em bloco. Precisamos manter o jeito de jogar, sem se importar com as críticas. O trabalho está sendo feito."

Sobre o seu capitão e camisa 10, o técnico lamentou o cartão e disse que o árbitro do jogo não teve bom senso.

"Infelizmente aconteceu. Foi um cartão besta. Todos viram que ele não quis tirar a espuma pra mudar o local da falta, foi apenas para não escorregar na hora do pé de apoio. Agora é conversar, porque dois cartões suspendem o jogador."

Perguntado sobre as mudanças que Brasil e Colômbia estão passando após a Copa, Dunga foi categórico ao afirmar que as mudanças são mais diárias e de atitude.

"Não, as equipes são basicamente as mesmas e as mudanças são diárias, partindo do dia-a-dia de cada um, buscando o melhor sempre. Cobro os jogadores para fazerem o melhor de cada um, em cada trabalho."

Sobre a pressão que o treinador José Pekerman, da Colômbia, enfrenta, o técnico brasileiro preferiu dar respaldo e elogio o rival.

"Não tem essa. Eles pressionam mas o trabalho é muito difícil. Se toda vez que não conseguimos o resultado, fossemos trocados, haveria mudança todo dia. Ele é um grande treinador e tenho certeza que fará da Colômbia, um rival muito difícil."

Primeiro a responder a série das perguntas, Jefferson foi muito questionado quanto ao seu companheiro Neymar, na qual, disse que o seu modo de jogar não é desrespeito para ninguém.

"É o jeito dele jogar. Sempre buscando o gol, buscando o melhor para a equipe. Eu não entendo o porque dos brasileiros de implicarem com ele. O Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e temos de agradecer por estar do nosso lado."

Com o erro que teve diante do Peru, o arqueiro confessou que, ainda no intervalo, conversou com o preparador de goleiros, Taffarel, além de ter toda a confiança do grupo.

"Sim, claro, conversei com ele e todo o grupo. Estamos focados e isso não será capaz de me abalar. O Taffarel me passou confiança e tranquilidad, além dos meus companheiros confiarem em mim. Era pra eu dar um chutão, depois que o David Luiz cortou para o meio. Tentei tocar mas errei."

O goleiro do Botafogo será o titular do time de Dunga na partida de amanhã. O jogo poderá ser decisivo para ambos, já que uma vitória brasileira classifica a equipe penta campeã do mundo, enquanto o time colombiano pode dar adeus para a próxima fase.