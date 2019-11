Sport se reapresenta após vitória sobre Joinville com jogo-treino diante do CSP no CT

Após dois dias de folga total, o elenco do Sport se reapresentou para a partida diante do Vasco, no próximo sábado (20), pela 8ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com trabalho em dois períodos, o plantel rubro-negro se dividiu durante os exercícios realizados nesta terça-feira (16).

Pela manhã, o grupo iniciou com o "Soccer Test", avaliação que mede a resistência física, a qual Maikon Leite, Samuel Xavier, Páscoa e Hernane foram destaque. Depois, o técnico Eduardo Baptista separou os atletas para testar o posicionamento de cada atleta, usando a bola para experimentar novas táticas e esquema de jogo na equipe pernambucana.

Pela tarde, os jogadores que não atuaram os 90 minutos na vitória sobre o Joinville participaram de um jogo-treino contra o CSP, da Paraíba, ganhando por 4 a 0. Os gols leoninos foram assinalados pelo atacante André, duas vezes, o meia Régis e o meia-atacante Mike.

O time foi montado com: Luiz Carlos; Oswaldo, Henrique Mattos, Ewerton Páscoa e Danilo; Matheus Galdezani, Ronaldo, Régis e Marlone; Mike e André. O volante Matheus Galdezani, inclusive, se destacou com uma assistência para o centroavante do escrete da Praça da Bandeira.

O lateral-direito Vitor, que tem contrato até dia 30 de junho, sequer treinou entre os reservas. O companheiro de posição, Alex Silva, segue na transição e também não fez parte do trabalho no CT José Médicis. Ainda sem estar regularizado no BID da CBF, o ponta de lança Hernane foi poupado por conta de desgaste no período matinal.

A equipe volta aos treinamentos nesta quarta-feira (17), visando dar sequência à preparação para o confronto com o Cruzmaltino. Ainda invicto no Brasileirão, o Leão ocupa a 3ª colocação na classificação, somando 15 pontos nas sete primeiras rodadas.