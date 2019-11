Cruzeiro confirma procedimento cirúrgico em Judivan, que voltará aos gramados em 2016

Após sofrer grave lesão no joelho esquerdo, no duelo do Brasil, contra o Uruguai, em partida válida pelas oitavas de final do Mundial Sub-20, o atacante Judivan ficará afastado dos gramados no restante da atual temporada. A informação é do departamento médico do Cruzeiro, que confirmou a necessidade de um procedimento cirúrgico no jogador, para reconstruir o ligamento cruzado, rompido após uma jogada violenta do zagueiro Maurício Lemos, da seleção uruguaia.

Judivan retornou à Belo Horizonte na última segunda-feira (15), para ser submetido a outros tipos de exames, uma vez que iniciou a fisioterapia ainda na seleção brasileira. O médico do Brasil, Paulo Forte, já havia adiantado sobre a lesão sofrida pelo atleta, vetando imediatamente o jogador para o restante do Mundial Sub-20, e explicando que a decisão final de fazer, ou não, a cirurgia em Judivan, ficaria por conta dos médicos do Cruzeiro, clube em que o atacante atua.

"O Judivan sofreu um trauma no joelho esquerdo. Está com muita dor. Inicialmente, a gente pensa em lesão de ligamento cruzado, provavelmente o posterior. Para o Mundial está impossível, não dá tempo de recuperar", afirmou o médico, dizendo que em casos como esse, o tempo de recuperação é estipulado em torno de seis meses.

Agora, o jogador aguarda em repouso, a data em que será marcada o procedimento cirúrgico no joelho esquerdo. Enquanto isso, Judivan recebe o apoio de amigos em Belo Horizonte, e a solidariedade do torcedor cruzeirense, que deixam a todo momento, mensagens de carinho e força para o atacante nas redes sociais.

Os companheiros de seleção brasileira sub-20 também fizeram questão de homenagear Judivan. Quando o jogador estava deixando a concentração do Brasil, na Nova Zelândia, onde está sendo sediada o Mundial, os atletas aplaudiram o atacante, que se emocionou e agradeceu o apoio dado, além de ter ganhado uma camisa autografada por todos o elenco brasileiro;