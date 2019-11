Resultado de Brasil x Colômbia pela Copa América 2015 (0-1)

Encerramos por aqui a transmissão. Obrigado à todos que acompanharam! Continuem ligados em todas as notícias aqui na VAVEL Brasil!

Venezuela e Peru se enfrentam amanhã. Se o Peru vencer, todos os quatro times do grupo ficarão empatados com a mesma pontuação. Caso a Venezuela alcance sua segunda vitória, estará praticamente classifica as quartas de final

Com o resultado negativo, a Seleção de Dunga estaciona nos 3 pontos e fica empatada com Venezuela e a própria Colômbia. O Peru é a única equipe que ainda não pontuou

49' FIM DE JOGO EM SANTIAGO! O BRASIL É DERROTADO PELA COLÔMBIA POR 1 a 0

48' Brasil tenta a pressão final

45' TEREMOS QUATRO DE ACRÉSCIMO!

44' UUUUUUH! James Rodríguez carrega e bate cruzado de canhota, a bola passa raspando o pé da trave e sai

42' Torcida colombiana faz a festa e comemora o resultado

38' Colômbia prioriza o setor defensivo e tenta segurar o placar de 1 a 0

35' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai Valência e entra Mejia

31' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai Gutiérrez e entra Bacca

31' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Elias e entra Diego Tardelli

29' Brasil busca o empate, mas esbarra na boa atuação da zaga colombiana

26' Gutiérrez recebe e bate prensado com a defesa brasileira

24' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Willian e entra Douglas Costa

23' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai Falcão e entra Ibarbo

20' Para não ser surpreendido no contra ataque, Brasil adota cautela na hora de sair para o jogo

16' Neymar recebe entrada e leva pisão na mão. Jogador fica caído sentindo muitas dores

13' INACREDITÁVEL! Na falha de Ospina, bola sobra limpa para Firmino, que livre e sem goleiro, isola e perde a chance do empate

12' Brasil ensaia uma pressão, mas ataca de forma desordenada

09' Neymar levanta bola na área e ela fica nas mãos do goleiro Ospina

05' POR POUCO! Cuadrado faz fila e chuta de canhota de fora da área. A bola tira tinta da trave direita de Jefferson, que só olhou

03' Brasil tenta nos minutos iniciais da segunda etapa avançar ao ataque

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

00' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai Fred e entra Philippe Coutinho

Vai rolar a bola para a segunda etapa!

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! A COLÔMBIA VAI BATENDO O BRASIL POR 1 a 0

47' Com o amarelo, Neymar está suspenso e não enfrenta a Venezuela na próxima rodada

46' CARTÃO AMARELO! Neymar é advertido pelo árbitro por reclamação

44' OSPINA! Goleiro colombiano impede o empate e faz milagre em cabeçada a queima roupa de Neymar

43' UUUUUUUH! Cuadrado recebe na entrada da área e bate de canhota. A bola passa rasante e tira tinta da trave esquerda de Jefferson

42' CARTÃO AMARELO! Firmino chega atrasado e dá entrada sem bola. Juiz pune jogador com o cartão

39' Atuação da Seleção Brasileira até agora é muito fraca. Colômbia domina as ações no meio campo, sente o bom momento e busca o segundo gol

35' GOOOOOOOOL DA COLÔMBIA! MURILLO! Em bola levantada na área, a bola sobra no pé de Murillo, que bate de canhota no cantinho direito de Jefferson. Merecidamente, a Colômbia sai na frente do placar, 1 a 0

34' AMARELOU! Fernandinho leva o cartão por falta em Gutiérrez

32' Colômbia é melhor do que o Brasil em campo nesse momento

28' James levanta na área e Jefferson tira de soco

25' Jogo é muito truncado no meio de campo e equipes não se aproveitam dos lados do campo

22' Daniel Alves arrisca de longe, mas a bola sobe e passa por cima do gol

18' CARTÃO AMARELO! Gutiérrez recebe a advertência por falta desleal em Daniel Alves

15' Em bate rebate na área, bola sobra para Armero que não pega em cheio na bola e perde de frente para o gol

12' Brasil tenta trocar passes, mas não agride o adversário

08' Precisando mais do resultado, a Colômbia tenta impôr o seu ritmo

06' Novamente James faz boa trama pelo meio, mas não consegue a finalização

03' James tenta jogada pela esquerda, mas cruza forte demais e a bola sai em linha lateral

00' BOLA ROLANDO EM SANTIAGO!

O Brasil jogará com seu uniforme número 2: camisas e meiões azuis e calções brancos. A Colômbia vem com seu uniforme principal: camisas amarelas, calções azuis e meiões brancos

A bola já vai rolar para Brasil e Colômbia

A Colômbia está escalada com: Ospina; Zuñiga, Zapata, Murillo,, Armero; Sanchez, Valência, James Rodrigues, Cuadrado; Falcao Garcia, Gutiérrez. Técnico: josé Perkerman

O Brasil vem a campo com: Jefferson; Daniel Alves, Miranda, Thiago Silva, Filipe Luis; Fernandinho, Elias, Willian, Fred, Neymar e Roberto Firmino Técnico: Dunga

Os times já estão escalados!

Neymar e Zuñiga se reencontrarão depois do lance fatídico que tirou o jovem atacante brasileiro da semifinal contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014. Os dois já haviam se enfrentado em amistoso, mas essa é a primeira partida oficial depois do ocorrido

Se vencer, o Brasil vai a 6 pontos e praticamente se garante nas quartas de final da Copa América. A Colômbia precisa desesperadamente da vitória e em caso de nova derrota estará eliminada da competição

Preparação no gramado do estádio Monumental.

Antes do início da partida, teremos um minuto de silêncio pela morte do Bi campeão mundial pelo Brasil, Zito.

A festa colombiana nos arredores do Estádio Monumental. Torcida Cafetera será imensa maioria.

Com arbitragem de Enrique Osses, auxiliado por Carlos Astroza e Marcelo Barraza, todos do Chile, são os responsáveis pela partida.

Questionado sobre a pressão que passa, José Pekerman se disse tranquilo, já que o bom futebol irá aparecer contra o Brasil e durante o torneio.

"Sabemos da nossa situação, mas tem muito torneio pela frente. Treinamos melhor e vamos demonstrar isso. Temos certeza que nosso jogo vai se encaixar e para isso, temos grandes jogadores, como James Rodriguez e Falcao. Confiamos neles."

Um dos melhores ataques do mundo ainda não disse à que veio. Esse é o time colombiano, que conta com super nomes, como Falcao, James, Cuadrado, Teo, Bacca, mas vem decepcionando nos últimos jogos.

Prova disso foi a sua estreia contra a Venezuela, com muitos erros, pouca produção ofensiva e errando demais na defesa, a Colômbia sucumbiu e mostrou que sua defesa é tão problemática, quanto afalta de gols de seu ataque.

O impressionante jogo de Neymar contra o Peru deixou a dúvida sobre todos que acompanham futebol de qual o real potencial brasileiro, já que a dependência do camisa 10 pode pesar numa hora.

Com o retorno de Phillipe Coutinho, recuperado de contusão, e sem nenhum contundido ou suspenso, o treinador brasileiro poderá usar o melhor que tem. Comparando com o jogo de estreia, Fred poderá ceder sua vaga para o jogador do Liverpool.

Na coletiva desta terça-feira, Dunga disse que não precisa mudar o seu jeito de jogar, porque não é por um jogo mal jogado que tudo está acabado.

"Não existe isso. Em nenhum lugar, o chefe demite todo mundo só por uma tarde errada. Vamos e temos consciência de que temos mais a dar e iremos melhorar durante o torneio."

Perkerman deverá por em campo a mesma equipe que não conseguiu vencer o time venezuelano em , com Ospina; Zuniga, Zapata, Murillo, Armero; Sanchez, Valencia, Cuadrado, Rodriguez; Bacca, Falcao.

Com apenas uma possível mudança, o Brasil irá à campo com: Jefferson; Daniel Alves, Miranda, David Luiz, Filipe Luis; Fernandinho, Elias, Wilian, Phillipe Coutinho, Neymar; Tardelli.

Já a equipe colombiana está em maus lençóis. O forte time cafetero não correspondeu as expectativas e perdeu para a Venezuela, na estreia, na cidade de Rancagua. Esse revés pode custar caro, já que mais uma derrota, eliminaria o time colombiano.

Atual líder do Grupo C após vencer o jogo de estreia na cidade de Temuco, o time brasileiro sofreu para bater o Peru, de virada, por 2 a 1, com um show de Neymar, no jogo individual e uma partida bem valente do time peruano. Dessa maneira, uma vitória pode carimbar a vaga nacional para a próxima fase.

Brasil e Colômbia duelam pela terceira vez em um ano, dessa, vez, em uma situação totalmente desesperadora ao time cafetero; Seleção poderá selar sua vaga

No jogo inicial, Daniel Alves foi quem mais deu passes na partida. Já Neymar, foi quem mais deu dribles certos no jogo.

Na história do time colombiano, sua maior derrota foi exatamente contra o Brasil numa Copa América. Derrota por 9 a 0.

O Estádio Monumental de Santiago, nos pés da Cordilheira dos Andes, casa do Colo Colo, será o palco do segundo confronto.

O que pode ajudar os rivais do Brasil é que foi exatamente no Chile, Copa América de 1991, que venceram pela única vez no torneio.

O time cafetero nunca enfrentou o Brasil, quando conquistou a competição continentl de seleções. Será dessa vez? O jogo se desenha muito decisiva para a Colômbia.

O histórico duelo entre Brasil x Colômbia, na Copa do Mundo, você pode relembrar abaixo.

O Brasil encarará pela terceira vez em um ano, o time colombiano. O mais marcante dos duelos foi pelas quartas de final, pela Copa do Mundo, no Brasil, em 2014.

Com gol de Róndon, a Venezuela bateu a Colômbia e fez história na Copa América.

Já a equipe colombiana decepcionou. Com um ataque super poderoso, mas sem muita efetividade, o time cafetero sucumbiu para a Venezuela, perdendo por 1 x 0.

O Brasil vem de vitória muito difícil contra o Peru, na estreia da Copa América 2015. Na cidade de Temuco, o time brasileiro sofreu para virar a partida, mas levou os três pontos.

Sem a mesma temperatura e clima como em Temuco, a partida promete demais, ainda mais pelo grande clásssico que é, entre Brasil x Colômbia.

A partir de agora, em todas as suas emoções, teremos a segunda partida da Seleção Brasileira, que encara o time da Colômbia, pela segunda rodada do Grupo C, da Copa América 2015.

