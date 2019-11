Resultado Brasil x Costa Rica na Copa do Mundo de Futebol Feminino (1-0)

21:55 Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta noite de quarta-feira (17). Siga a Vavel Brasil no Twitter, curta nossa página no Facebook e fique de olho no nosso site para ler o pós-jogo desta partida e ficar bem informado sobre seu clube. Um grande abraço. Fique com Deus!

21:52 Com o resultado desta noite, a Seleção Brasileira termina a fase de grupos com nove pontos em três jogos e sem sofrer gols. Nas oitavas de finais, o Brasil vai pegar a Austrália. O duelo será realizado no domingo (21), às 14h00.

48’ Fim de jogo! O Brasil vence a Costa Rica pelo placar mínimo e mantém dos 100% de aproveitamento.

47’ Maurine cobra escanteio fechado e a bola vai para fora.

45’ Três minutos de acréscimos.

42’ Cruz Trana faz ótima jogada pelo lado esquerdo de ataque e toca para Melissa Herrera ficar em boas condições, contudo, Andressinha aparece na hora certa e corta o perigo.

40’ Última modificação na Costa Rica: Sai: Katherine. Entra: Fabiola Sanchez.

37’ GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! Andressinha acertou um lindo passe, Raquel Fernandes entrou na área e bateu cruzado. Desta vez, não deu para a boa goleira Diaz. O Brasil sai na frente.

34’ Moncton Stadium está recebendo um público de 9.543 torcedores nesta noite.

32’ Última alteração no Brasil: Sai: Gabi Zanotti. Entra: Rafaela.

29’ Defesa brasileira dá um chutão e a bola chega até Raquel Fernandes no campo de ataque. Ela entra na área e tenta encobrir a goleira Diaz, que faz boa defesa.

26’ Alteração na Costa Rica: Sai: Maria Barrantes. Entra: Karla Villalobos.

24’ Brasil tem o domínio do jogo, mas não consegue transformar a superioridade em gol. Jogo é sonolento neste momento.

21’ Diaz! Depois de um cruzamento fechado de Poliana, Rosana aparece bem para finalizar e a goleira costarriquenha fazer grande defesa.

19’ Alteração no Brasil: Sai: Mônica. Entra: Géssica.

16’ Perdeu! Brasil encaixa contra-ataque com Gabi deixando para Raquel Fernandes, que desce em velocidade e toca para Beatriz ficar em boas condições, mas a atacante chuta em cima da goleira Diaz.

13’ Modificação no Brasil: Sai: Darlene. Entra: Beatriz.

11’ Alteração na Costa Rica: Sai: Cristin Granados. Entra: Carolina Venegas.

8’ Jogo morno até o momento, sem grandes oportunidades para as duas seleções.

5’ Maurine faz jogada e cruza a bola na área buscando Rosana, que cabeceia para fora.

1’ As duas seleções não sofreram alterações no intervalo.

0’ Começa o segundo tempo!

21:00 Equipes estão de volta ao gramado.

46’ Fim do primeiro tempo! Brasil e Costa Rica ficam no empate sem gols nesta etapa.

44’ Perdeu! Fabiana cruza a bola na área, as atacantes Gabi e Darlene aparecem sozinhas, mas não tocam e perdem grande chance de abrir o placar.

43’ Katherine cobra falta com efeito e por pouco não engana a goleira Luciana, que acompanhou bem e fez a defesa.

38’ Rosana recebe na entrada da área e tenta buscar o ângulo da goleira Diaz, entretanto, a bola vai para fora.

36’ Diaz! Poliana tocou para área, a defesa afastou mal e Darlene pegou o rebote. A atacante ainda se atrapalhou com Raquel Fernandes, mas finalizou no canto e a goleira defendeu com dificuldade.

33’ Uuuhhh! Darlene faz ótima jogada, passando por duas defensoras e chutando colocado, com muito perigo. Quase o primeiro gol do Brasil.

28’ Mônica acerta lindo lançamento para Darlene. A atacante entra na área e bate forte para defesa de Diaz.

27’ Luciana! Cruz faz boa jogada pela esquerda e joga a bola na cabeça de Barrantes, que cabeceia para boa defesa da arqueira brasileira.

22’ Não valeu! Gabriela faz linda tabela com Darlene, entra na pequena área e chuta para o gol, mas a arbitragem marca impedimento. Lance foi duvidoso.

20’ Bola é levantada na área, Luciana sai mal do gol e quase deixa a atacante da Costa Rica em ótimas condições.

16’ Em cobrança de falta, Maurine lança a bola na área e a zagueira Mônica cabeceia para fora.

14’ Raquel Fernandes vai até a linha de fundo, cruza e a atacante Darlene se antecipa para finalizar, mas a goleira Diaz faz a defesa na sequência.

12’ Brasil começa o embate com alguns erros no meio-campo e proporcionando os contra-ataques para a Costa Rica.

9’ Rosana avança pela esquerda, tenta cruzar e acaba sendo parada pela defesa costarriquenha.

4’ Raquel Fernandes acerta bom passe e deixa Poliana em boas condições, mas a lateral-direita acaba sendo desarmada.

0’ Bola rolando! Começa a última partida do Brasil na fase de grupos ante Costa Rica.

19:55 As equipes estão no gramado.

19:30 Noelia Bermudez, Yirlania Arroyo; Gabriela Guillen, Emilie Valenciano, Mariana Benavides, Daniela Cruz, Carolina Venegas, Karla Villalobos, Fabiola Sanchez, Adriana Venegas, Maria Coto e Gloriana são as opções do banco de reservas costarriquenho.

19:25 A Seleção da Costa Rica também está definida e entrará em campo da seguinte forma: Dinnia Diaz; Saenz Brown, Sanchez Cruz, Acosta e Zamora; Cedeno, Katherine e Cruz Trana; Melissa Herrera, Cristin Granados e Maria Barrantes.

19:22 O técnico Vadão resolveu poupar grande parte do seu time titular visando o duelo das oitavas de final.

19:20 Como opção no banco de reservas, o técnico Vadão tem as seguintes jogadoras: Barbara, Letícia; Fabiana, Rafaela, Beatriz, Thaísa, Andressa Alves, Marta, Cristiane, Géssica, Tayla e Formiga.

19:15 O técnico Vadão mandará a seguinte equipe a campo: Luciana, Poliana, Mônica, Rafaelle e Tamires; Andressinha, Raquel Fernandes, Maurine e Rosana; Gabi Zanotti e Darlene.

19:10 O Brasil já está definido para o último embate da fase de grupos.

FIQUE DE OLHO Brasil x Costa Rica: Marta, meia-atacante do Brasil, é o grande nome a ser parado pelas adversárias. Considerada a rainha do futebol mundial, a jogadora tem vários recordes na carreira como, por exemplo, o maior número de Bolas de Ouros da Fifa, inclusive até entre os homens. Ela, nesta competição, atingiu a marca de maior artilheira de todos os Mundiais Femininos, quando chegou aos 15 gols.

Depois de fazer dois jogos em Montreal, a Seleção Brasileira foi muito bem recebida em Moncton, onde ficará até as oitavas de final. O duelo desta noite será realizado no pequeno e belo Moncton Stadium.

O Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina, entretanto, ainda não conseguiu conquistar o título da competição. A melhor participação foi em 2007, quando acabou ficando com o vice-campeonato e a Alemanha tornou-se campeã. O Mundial tem como maiores vencedores as Seleções da Alemanha e dos Estados Unidos, ambas, venceram duas vezes.

Poliana terá a responsabilidade de entrar na vaga da lateral-direita Fabiana, que deixou o último embate com dores e sequer participou do último treinamento. Querendo mostrar serviço, Poliana prevê um confronto difícil com a Costa Rica. De acordo com ela, a necessidade pela classificação vai fazer as costarriquenhas jogarem para cima. “Com certeza todo jogo é difícil. Com elas não será diferente. Elas vão buscar o resultado porque só depende delas a classificação e vão vir para cima. A gente trabalhou em cima disso”.

Das 24 equipes que estiveram presente na primeira fase do Mundial, apenas, 16 vão avançar às oitavas de final. O Brasil ainda não tem o adversário definido, contudo, já sabe que pegará o segundo colocado do Grupo D no domingo (21), às 14h00, em Moncton. Neste momento, o selecionado verde e amarelo enfrentaria a Seleção da Austrália.

O Mundial deste ano ainda não teve grande apresentações das seleções. Os confrontos, em sua maioria, têm sido sonolentos, mas a atacante brasileira Cristiane se defende dizendo que nos duelos do futebol masculino também há jogos com essas características. Além disso, ela aponta o tipo do gramado (sintético) como prejudicial para o espetáculo. “Eu acho que se tratando de Copa sempre teve emoção. É que a gente lá no Brasil é mais desligado. Ele é mais encanado. Tem que ser aquele jogo bonito, maravilhoso. Se fosse por isso também... há jogos do masculino também que você quer desligar a televisão. Então, acho que a Copa do Mundo para mim durante todas que eu disputei sempre foram muito bem competitivas. E essa não está sendo diferente. Acho que a única coisa que talvez não esteja deixando ser um espetáculo como um todo acredito que seja a grama sintética porque isso atrapalha bastante”.

O Canadá foi escolhido como sede da Copa do Mundo Feminina pela primeira vez. O país conta com seis sedes nesta que é a sétima edição do torneio organizado pela Fifa. Alguns dos palcos utilizados na competição contam com gramado sintético e isso gerou polêmica entre as jogadoras que desaprovam o tipo do piso.

A Costa Rica chega com grandes possibilidades de avançar às oitavas de final. As costarriquenhas precisam vencer a Seleção Brasileira para chegar aos cinco pontos e não depender mais de nenhum outro resultado. Existe também a chance delas passarem com um empate ou derrota, desde que Espanha e Coreia do Sul fiquem na igualdade. Contudo, ainda será preciso uma combinação nos outros critérios.

O grande desejo desta geração é a conquista desse Mundial de Futebol Feminino. Estas jogadoras, que já encantaram o Brasil com suas apresentações, sabem que um triunfo desse será de suma importância para a profissionalização da categoria a nível nacional.

O Brasil entrará em campo nesta noite apenas para cumprimento de tabela. Apesar de não mostrar um grande futebol nos dois jogos inicias, as brasileiras superaram as rivais na raça, contaram com alguns resultados favoráveis e já garantiram, além da vaga nas oitavas de final, o primeiro lugar do Grupo E.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Costa Rica, partida válida pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Mundo de Futebol Feminino, a ser disputada às 20h00, no Moncton Stadium, em Moncton, no Canadá.