Brasil vence Costa Rica e encerra a primeira fase com 100% de aproveitamento na Copa do Mundo

O Brasil encerrou a primeira fase da Copa do Mundo de Futebol Feminino vencendo a Costa Rica por um a zero. Mesmo poupando a maioria das titulares, incluindo Marta, a seleção do técnico Vadão foi superior durante toda a partida, mas pecou muito na finalização, principalmente na segunda etapa quando teve várias chances cara-a-cara com a goleira adversária.

Na primeira a seleção brasileira nem chegou a finalizar muito ao gol e sofria para criar as oportunidades. No segundo tempo, a pressão foi mais forte, e com mudanças ofensivas o Brasil foi premiado com gol de Raquel Fernandes, com um belo passe de Andressinha.

Agora, nas oitavas-de-final, o Brasil vai enfrentar a Australia no próximo domingo (21) às 14H (horário de Brasília).

Brasil domina mas tem dificuldades para criar

Mesmo jogando sem várias titulares a seleção brasileira dominou a primeira etapa, com uma grande posse de bola. Mas apesa de ter a bola, teve muita de dificulades de criar lances de perigo. Assim como nas outras partidas, O Brasil rodava a bola, não encontrava espaço, então tentava um cruzamento para Darlene ou lançamentos longos para Gabi.

Darlene foi o destaque junto com Gabi no primeiro tempo. A atacante número 22 sempre tentou buscar o jogo fora da área para finalizar. Já a Gabi fazia muito bem o papel de meia e ajudava muito na criação. Outra que apareceu muito no primeiro tempo foi a lateral Polliana. O Brasil insistiu nas jogadas pelo lado direito na primeira etapa.

A equipe de Vadão terminou a primeira etapa com 62% de posse de bola. E apesar disso, foram apenas nove finalizações com duas no gol. A goleira brasileira Luciana salvou duas vezes a seleção, com duas boas defesas.

O lance mais perigoso foi aos 35 minutos, quando Andressinha fez grande jogada pelo meio, deu uma grande enfiada de bola para Polliana na ponta direita. A lateral cruzou forte, Gabi tentou a cabeçada que foi bloqueada, no rebote Darlente tentou o chute mas saiu fraco a finalização.

De tanto insistir, vem o gol da vitória

Segundo tempo seguia da mesma forma que o primeiro. Grande domínio mas sem conseguir criar, e quando criava perdia a oportunidade com uma péssima finalização. Com 20 minutos o Brasil já havia perdido duas chances cara a cara com a goleira. A primeira foi num contra ataque, que a Beatriz chutou forte mas sem direção. E segundo lance foi após um cruzamento da Polliana, que Rosana antecipou a marcação, mas finalizou em cima da goleira Diaz.

Vadão fez algumas alterações que adiantaram a marcação e a pressão aumentou, mas os contra-ataques costa-riquenhos aumentaram. O Brasil levou alguns sustos em jogadas da lateral Cruz.

Mas de tanto insistir o Brasil conseguiu seu gol 38 minutos. Grande enfiada de bola feita por Andressinha para Raquel Fernandes, que invadiu a área e bateu cruzado. Fazendo justiça ao que foi a partida. Segundo tempo, o rendimento melhorou e chegou bem mais perto de fazer o gol.

Ao todo foram 20 chutes ao gol e só na segunda etapa, a goleira Diaz salvou seis vezes a seleção da Costa Rica.