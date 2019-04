Lisca inova em treinamento e comemora longo período de preparação para jogo contra ABC

Após a folga na última quarta-feira (17), o elenco do Náutico voltou a treinar nesta quinta-feira (18), no CT Wilson Campos. Com longo tempo de preparação para o próximo confronto - a partida contra o ABC será no dia 27, em Natal -, o Timbu teve treinamento diferenciado. O técnico Lisca escalou dois goleiros e 12 jogadores de linha em cada formação, para aprimorar o toque de bola e a marcação.

A inovação também ficou por conta da dimensão do campo, que estava reduzida, e da ausência das traves. Os gols foram marcados por cones. A formação titular era composta por Júlio César e Bruno; Guilherme, Diego, Fabiano Eller; Gaston; João Ananias, Marino, Fillipe Soutto, Gil Mineiro, Pedro Carmona; Stéfano Yuri, Hiltinho e Douglas.

Lisca comemorou o considerável hiato entre o compromisso com o Paysandu, empatado em 1 a 1, e o duelo frente ao ABC. O leque de opções para o próximo jogo será maior. Suspensos do jogo contra o Papão, o volante Marino e o atacante Douglas estarão à disposição. Quem também retorna é o meia Patrick Vieira, recuperado de uma lesão no dedo do pé. "Esses 11 dias são importantes. É tempo de tentar recuperar os jogadores, e já temos os retornos de Marino e Douglas. Foi bom também porque recuperamos alguns jogadores que não foram bem no começo do ano", justificou o técnico em conferência de imprensa.

Titulares contra o Paysandu, na Arena Pernambuco, em decorrência dos desfalques, os meias Pedro Carmona e Fillipe Soutto e o atacante Stéfano Yuri foram elogiados por Lisca. O técnico viu as atuações Carmona, Soutto e Yuri com bons olhos e, de acordo com o comandante, tal fato comprova que o Alvirrubro tem elenco qualificado para a Série B. "É difícil falar em 11 titulares. Conseguimos manter um padrão e não mexer nas quatro rodadas. Agora vamos mudar de novo e provavelmetne vamos alternar. Mas o Pedro está bem, só que aos 30 cansou. O Pedro é mais um jogador nosso. Não temos 11 titulares. Temos um grupo", explicou.

Enquanto isso, o zagueiro Ronaldo Alves e o volante William Magrão continuam no Departamento Médico e lutarão contra o tempo para serem relacionados para o embate a seguir. Eles se recuperam, respectivamente, de uma lesão de grau dois na coxa e de uma contusão na panturrilha.

Para o volante Gil Mineiro, que estreou contra o Papão, o longo período de treinamentos será uma espécie de "pré-temporada curta". "Quem voltar ao time, vai voltar bem. Esse período vai ser como uma pré-temporada bem curta, mas que vai ser muito boa para nosso time", disse em entrevista coletiva.